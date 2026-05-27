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Innovación empresarial en Colombia: Colsubsidio se mantiene en el top 10 del ranking de la ANDI

El Ranking de Innovación Empresarial 2026 destacó a las empresas más innovadoras de Colombia por su uso de nuevas tecnologías y proyectos con impacto social y económico

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Colsubsidio impulsó 61 proyectos en alianza con universidades y centros de investigación, reforzando la innovación abierta y la cocreación de soluciones.
Colsubsidio impulsó 61 proyectos en alianza con universidades y centros de investigación, reforzando la innovación abierta y la cocreación de soluciones. (Colsubsidio)

La innovación empresarial se consolidó como motor de competitividad en Colombia al impulsar la adopción de nuevas tecnologías, articular talento y acelerar soluciones con impacto en sectores productivos y sociales.

En ese contexto, la 12ª edición del Innovation Land Summit de la ANDI fue el escenario en el que se reconoció a las organizaciones más destacadas del Ranking de Innovación Empresarial 2026, una medición que identifica a las empresas que lideran procesos de transformación a partir de la tecnología, la colaboración y el desarrollo de capacidades internas.

Colsubsidio, entre las empresas más innovadoras del país

Por tercer año consecutivo, Colsubsidio ingresó al top 10 del ranking, alcanzando en esta edición el puesto número seis. El resultado refleja la consolidación de un modelo de innovación enfocado en generar impacto social y mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.

SabidurIA, la iniciativa de Colsubsidio, aplica modelos predictivos para anticipar riesgos en el sistema de salud colombiano.
SabidurIA, la iniciativa de Colsubsidio, aplica modelos predictivos para anticipar riesgos en el sistema de salud colombiano. (Colsubsidio)

Durante el último año, Colsubsidio desarrolló 229 proyectos de innovación con participación de 637 colaboradores, dentro de una estrategia enfocada en fortalecer talento interno y responder a desafíos del entorno con soluciones más ágiles y efectivas.

El director general de Colsubsidio, Luis Carlos Arango Vélez, afirmó que el reconocimiento confirmó el valor de una innovación vinculada a un propósito que busca generar transformaciones. En la presentación del ranking, Arango también resaltó el liderazgo de Corona, que ocupó el primer lugar de esta edición, y destacó el aporte del sector privado a la competitividad del país.

Inteligencia artificial aplicada a salud

Como parte de su estrategia, Colsubsidio integró tecnologías como la inteligencia artificial en distintos frentes de su operación.

El fortalecimiento del talento interno en Colsubsidio incluye la formación de más de 6.600 trabajadores en innovación e inteligencia artificial.
El fortalecimiento del talento interno en Colsubsidio incluye la formación de más de 6.600 trabajadores en innovación e inteligencia artificial. (Colsubsidio)

Uno de los desarrollos señalados por la organización fue SabidurIA, una iniciativa orientada a transformar el sistema de salud con analítica de datos y modelos predictivos. El proyecto se estructuró en tres ejes: gestión de tutelas, auditoría de fórmulas y detección temprana de enfermedad renal crónica.

De acuerdo con la entidad, la herramienta permite abordar retos del sistema de salud a partir del análisis de información y la anticipación de riesgos.

Formación y circulación de conocimiento

El enfoque de innovación también se reflejó en el fortalecimiento de capacidades internas y externas. En 2025, la comunidad de conocimiento de Colsubsidio llegó a 36.318 personas en 30 países, como espacio de aprendizaje en innovación e inteligencia artificial.

Vista cenital de personas sentadas en una mesa circular en aula moderna. Gesticulan y miran documentos. Paredes azules y verdes, grandes ventanales y pizarras blancas.
El modelo de innovación de Colsubsidio enfoca la tecnología y el talento humano para ampliar oportunidades y cerrar brechas sociales en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sumó la participación de más de 6.600 trabajadores en procesos de formación mediante cursos virtuales, seminarios web y espacios de transformación organizacional.

Innovación abierta y alianzas

Otro pilar fue la innovación abierta. Durante el último año, Colsubsidio desarrolló 61 proyectos en alianza con universidades y centros de investigación, y lanzó 88 retos abiertos para trabajar con actores del ecosistema.

Según la empresa social líder de los colombianos, estas dinámicas apuntaron a impulsar la cocreación de soluciones y fortalecer la relación entre el sector empresarial, la academia y la tecnología.

Tecnología, talento y foco social

El reconocimiento en el ranking de la ANDI respalda un modelo de innovación basado en tecnología, talento humano y colaboración.

La organización sostiene que su enfoque busca acelerar la transformación de servicios y ampliar oportunidades para cerrar brechas sociales, con énfasis en el impacto en la vida de las personas.

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