Escándalo en Roland Garros: un entrenador argentino terminó su relación con un tenista en medio del torneo

Alejandro Davidovoch Fokina y Mariano Puerta

El gran triunfo de Thiago Tirante sobre Alejandro Davidovich Fokina, por la segunda ronda de Roland Garros, quedó envuelto en un escándalo que tuvo a otro argentino como protagonista: Mariano Puerta, finalista en el Grand Slam de París en 2005 y hoy entrenador, terminó abruptamente su vínculo con el español en plena disputa del torneo.

La noticia fue confirmada por el propio Davidovich, que además criticó duramente a Puerta. “Simplemente agarró un vuelo y se fue a Miami sin decirnos nada”, aseguró.

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En declaraciones reproducidas por el diario español Marca, el actual número 23 del mundo dio detalles de la ruptura. “(Puerta) Me escribió un mensaje muy largo el domingo, después del primer partido con (Damir) Dzumhur, para decirme que no quería continuar. No dijo nada al resto del equipo y tomó un vuelo a Miami. Después escuché que ya se lo había hecho a un par de jugadores antes. Parece que esto para él es algo normal”, acusó el tenista español.

Y amplió: “Nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él. Fue él quien decidió no continuar, al menos hasta el final del torneo. No es mi problema, es adulto para tomar sus decisiones“.

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Davidovich mencionó que el domingo compartieron el almuerzo con normalidad e instantes después recibió el mensaje de Puerta. “Nunca nos hemos enfadado, todo estaba normal. Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer”, contó.

La sociedad entre ambos había comenzado a principios de esta temporada. El español había apostado por la experiencia de Puerta, ex número 9 del mundo, para intentar dar el salto que lo ponga en el primer lote del ranking de la ATP.

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En estos meses, el vínculo había conseguido algunos buenos resultados y también produjo escenas que dieron que hablar. Una de ellas ocurrió en Indian Wells, cuando las cámaras captaron una indicación táctica del argentino durante un partido de su pupilo ante el estadounidense Learner Tien.

Ocurrió en el triunfo de Learner Tien en Indian Wells

“Dejalo este game. Arranquemos el tercero sacando”, se escuchó decir a Puerta desde el box, una situación que abrió una polémica en el mundo del tenis y tuvo amplia repercusión.

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Ahora, el vínculo terminó de la manera menos pensada y en el peor momento posible: en plena competencia de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Davidovich también contó que atraviesa días complicados desde lo físico. Durante el partido frente a Tirante se lo vio incómodo y requirió asistencia médica. Sin embargo, remarcó que la situación con Puerta influyó en su estado anímico. “Fue una situación difícil”, admitió el español que se despidió del Grand Slam sobre tierra batida en segunda ronda luego de tropezar con un 4-6, 7-6, 6-1 y 6-3 del argentino Tirante tras casi 3 horas de actividad.

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Hasta el momento, el entrenador no realizó declaraciones públicas sobre lo sucedido con el jugador español de 26 años, que llegó a ser 14° del mundo a fines del año pasado (actualmente es 23°) y alcanzó cinco finales ATP en su carrera sin celebrar en ninguna de ellas.

En diciembre pasado, Puerta había encontrado en Davidovich a uno de los proyectos más interesantes en su carrera de entrenador. Previamente, el ex tenista había sido coach del estadounidense Brandon Nakashima, el chileno Cristian Garín y el serbio Laslo Djere.

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Durante su etapa como tenista, y en paralelo con sus logros, Puerta sufrió sanciones por doping. La más recordada ocurrió en aquella final en Roland Garros ante Rafael Nadal, cuando el español conquistó el primero de sus 14 títulos en París. El argentino, que hoy tiene 47 años, alcanzó a ser el 9° tenista del ranking ATP en el 2005 y alzó tres copas en su carrera profesional con Palermo (1998), Bogotá (2000) y Casablanca (2005). En su historial tuvo siete finales perdidas, pero sin dudas que aquella derrota en la edición 2005 de París ante Rafa (6-7, 6-3, 6-1 y 7-5) es la más emblemática de su trayectoria. Puerta, en ese año, también jugó por el título en el Argentina Open pero fue superado por Gastón Gaudio con un doble 6-4.

Alejandro Davidovich Fokina durante su partido de primera ronda de Roland Garros ante el bosnio Damir Dzumhur (Fuente: EFE/ Mohammed Badra)

Desde aquel incidente, la carrera del zurdo nunca volvió a ser la misma. “Me llevó mucho tiempo perdonarme a mí. Es un error que lo pague carísimo”, dijo en 2020 en un ciclo de entrevistas.

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“Me pude perdonar, pero me llevó un montón de tiempo. Estuve muy deprimido, estuve medicado durante muchos meses. Me costó superar esto. Nunca más pisé una cancha de tenis con vida. Jugué tres años más, pero estaba vacío. No me pude recuperar nunca mentalmente de este error. Fue gravísimo”, agregó entonces.