De Rerum Novarum a Magnifica Humanitas

León XIV (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La reciente publicación de la encíclica Magnifica Humanitas por parte del papa León XIV reabre uno de los grandes dilemas históricos de la civilización: cómo preservar la dignidad humana en medio de una revolución tecnológica que transforma radicalmente la vida económica y social.

Su contenido nos remite inevitablemente a la crisis que enfrentó la humanidad a finales del siglo XVIII, cuando comenzó la mecanización de la producción textil y el motor de vapor inauguró la Revolución Industrial. A partir de entonces, numerosas tareas realizadas por seres humanos pasaron progresivamente al dominio de las máquinas. Surgieron las primeras fábricas, se transformaron los métodos de producción y aparecieron innovaciones decisivas: la manufactura mecanizada, los nuevos procesos metalúrgicos y químicos, el uso extensivo de la energía hidráulica y del vapor, y el desarrollo de las máquinas-herramienta.

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La productividad aumentó de manera extraordinaria y el crecimiento económico adquirió una velocidad desconocida hasta entonces. Sin embargo, aquellos avances descansaban sobre una explotación brutal de la fuerza laboral. Ningún escritor retrató mejor esa realidad que Charles Dickens, quien describió un universo social donde la pobreza, el hambre, el trabajo forzado y la indiferencia institucional reducían a millones de personas a simples engranajes del sistema industrial.

Fue precisamente para responder a esa realidad que el Papa Leo XIII publicó en 1891 la histórica encíclica Rerum Novarum. En ella defendió explícitamente el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, sostuvo que el salario debía ser suficiente para garantizar la subsistencia digna de las familias y rechazó tanto el socialismo revolucionario como el capitalismo laissez-faire.

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Leo XIII consideraba que la eliminación de la propiedad privada atentaba contra la libertad individual y la estabilidad familiar, pero también afirmaba que el Estado tenía la obligación moral de proteger a los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas. Para la Iglesia, además, existía una responsabilidad superior: ofrecer los principios éticos necesarios para preservar la cohesión social en tiempos de transformación económica acelerada.

Hoy la humanidad enfrenta un desafío comparable, aunque posiblemente aún más profundo: la irrupción de la inteligencia artificial. Este fenómeno representa la fase superior de la revolución tecnológica iniciada con la digitalización en los años noventa y ha comenzado a alterar estructuralmente el mercado laboral, especialmente en las economías desarrolladas.

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Copias de "Magnifica humanitas", la primera encíclica del papa León XIV, centrada en el auge de la inteligencia artificial (REUTERS/Yara Nardi)

Durante gran parte del siglo XX, las sociedades industriales crearon millones de empleos rutinarios de ingreso medio —oficinistas, contables, técnicos administrativos y obreros especializados— que permitían sostener una familia sin necesidad de educación universitaria. La automatización digital, la computación avanzada y la inteligencia artificial han ido sustituyendo muchas de esas funciones. Como consecuencia, el crecimiento del empleo se concentra cada vez más en los extremos del espectro salarial: ocupaciones altamente calificadas y trabajos precarios de bajos ingresos, mientras se reduce progresivamente el espacio económico de las clases medias.

En ese contexto, Magnifica Humanitas adquiere una relevancia extraordinaria. Según diversas interpretaciones, la encíclica surge de extensas conversaciones con científicos, ingenieros, educadores, líderes políticos y familias preocupadas por el futuro de las próximas generaciones. El documento plantea interrogantes éticos fundamentales sobre el lugar del ser humano en una civilización crecientemente gobernada por algoritmos.

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Entre las preocupaciones más urgentes figura el desarrollo de sistemas de armas autónomas y de algoritmos capaces de determinar acceso al empleo, al crédito, a la salud o a la seguridad pública basándose en datos defectuosos, sesgos ideológicos o criterios opacos imposibles de auditar por los ciudadanos.

Curiosamente, estas mismas inquietudes marcaron los últimos años intelectuales de Henry Kissinger, quien se convirtió en una de las voces más influyentes en advertir sobre los riesgos geopolíticos y filosóficos de la inteligencia artificial. Junto con Eric Schmidt y Craig Mundie, Kissinger publicó el libro The Age of AI: And Our Human Future, donde sostuvo que la velocidad del desarrollo de la IA podría resultar tan trascendental y potencialmente desestabilizadora como la aparición de las armas nucleares.

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Kissinger advertía que una inteligencia artificial suficientemente avanzada podría erosionar no solo estructuras económicas y políticas, sino también la propia conciencia humana, debilitando la capacidad de las instituciones democráticas para ejercer control sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los marcos regulatorios y éticos tradicionales.

Vista desde la perspectiva de Magnifica Humanitas y de las reflexiones de Kissinger, la inteligencia artificial representa quizá el mayor desafío civilizacional desde los orígenes de la modernidad. La cuestión central ya no es únicamente tecnológica o económica, sino profundamente moral y filosófica: si la humanidad será capaz de mantener el control sobre una fuerza creada por su propia inteligencia antes de que esa fuerza termine reconfigurando la esencia misma de lo humano.

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En última instancia, el desafío consiste en lograr que el genio que escapó de la botella de la creatividad humana vuelva a ingresar en los cauces del control ético, político y civilizacional.