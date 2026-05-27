Mario Pergolini, Carlos Tévez y Mora Godoy dijeron presente en la reapertura del Teatro Santa María

La bailarina encabeza La Máquina Tanguera, el espectáculo con el que reabre sus puertas el mítico recinto

Un espacio histórico de la cultura y el espectáculo porteño volvió a abrir sus puertas y eso siempre es una noticia para celebrar. Se trata del Teatro Santa María, enclavado en Montevideo 842, sitio legendario que por esos días transita una nueva metamorfosis bajo la dirección de Héctor Cavallero y con Mora Godoy como figura principal de la nueva programación.

En un otoño porteño bien piazzolliano, se realizó la inauguración formal el martes por la noche, dos días después del debut de La Máquina Tanguera, el show en el que la bailarina muestra toda su estirpe y su vuelo internacional. Respaldada por la Orquesta Ensamble Aeropuertos Argentina, Godoy desplegó un show impactante, donde brillaron cuatro parejas de bailarines que interpretaron distintos géneros y estilos con una puesta de altísimo nivel artístico que volverá a escena el sábado 27 de julio.

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Mario Pergolini

Figuras del espectáculo y la actualidad asistieron al evento en la sala dirigida por Héctor Cavallero con Mora Godoy como figura

La convocatoria osciló entre habitués de este tipo de encuentros y algunas figuras poco afectas a mostrarse en publico. Como Mario Pergolini, quien de excelente humor posó para la prensa en la puerta del teatro y se ubicó en la zona media de las butacas, junto a Carlos Tévez. Más acostumbrado a los flashes, el Apache se sacó fotos con los músicos, los famosos y elos curiosos que se acercaron al lugar.

Del mundo del espectáculo, dijeron presentes figuras como Gabriela Acher, Patricia Palmer, Pablo Alarcón, Marcelo De Bellis, Carlos Rottemberg, Barby Simmons, Laurencio Adot, Gabriela Sobrado, Alejandro Veroutis y Toti Pasman, entre otros. Reunidos en el hall de época, de techos altos y araña imponente, la previa transcurrió entre puestas al día y anécdotas, muchas de ellas ocurridas entre esas mismas paredes.

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Héctor Cavallero

Patricia Palmer

“Para disfrutar lo que estamos disfrutando hoy, y todo lo que vamos a disfrutar en esta sala, es necesario un mecenas. Y por le quiero agradecer a Horacio Paolini”, señaló Cavallero en su discurso de bienvenida, donde también destacó especialmente a Mora Godoy y a Eduardo Eurnekián y la Fundación América, que respalda la orquesta ensamble. “Ellos llenaron de talento y aplausos este lugar y espero que eso se mantenga muchos años más”, concluyó.

Antes de estas palabras, se presentó un resumen de La Máquina Tanguera, el espectáculo de Mora Godoy con el que el teatro reabrió formalmente el telón en su etapa 2026. La gran bailarina argentina mostró toda su presencia en escena, respaldada por la orquesta ensamble y dos solistas de lujo: el violinista Marcos Carreras, de 12 años, y el pianista Ulises Belén, de 13, con versiones personalísimas de “El día que me quieras” y “Adiós Nonino”, respectivamente.

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Marcelo De Bellis

Además de danza y música, en La Máquina Tanguera también hay una historia que se cuenta. A través de imágenes audiovisuales sincronizadas, desde el comienzo de la carrera clásica de Mora en el Teatro Colón de Buenos Aires, su encuentro y aprendizaje con los notables del tango y sus viajes por el exterior, un recorrido de la multifacética trayectoria artística desde sus inicios hasta la actualidad. El aroma bien porteño que emane de las callecitas y su no se qué entremezclado con el alcance internacional de una artista sin fronteras.

Así, con esa capacidad de multiplicar cultura y emociones, el Santa María empieza a reescribir su destino que se irá definiendo con el tiempo. Construido en la década del 30, y ubicado en una manzana que fue donada a la Acción Católica Argentina, combinó en sus carteleras piezas teatrales con una amplia paleta musical. A comienzos de los 80, su escenario fue testigo de lo más destacado del jazz y el folklore, con artistas como Raúl Carnota, el Trío Vitale, Baraj González y la avanzada de la Trova Rosarina.

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Luego abrió paso al rock y hasta bien entrados los 90 fue parada ineludible de la escena under y no tanto. De Don Cornelio a Los Pericos y de Ratones Paranoicos a Los Fabulosos Cadillacs, con conciertos que se volvieron legendarios. Mientras camina rumbo al centenario, el Teatro Santa María apuesta al tango y define su propuesta de cara a lo que vendrá. Mientras tanto, hay un nuevo telón abierto en Buenos Aires, y eso siempre es un buen motivo para brindar.