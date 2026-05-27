Guatemala

El concierto de Ed Sheeran causará impacto económico y ajustes en la circulación local este miércoles

Una multitud prevista y estrictas medidas de venta digital marcarán la jornada en la capital, donde la organización anticipa efectos notables en turismo, movilidad y comercios durante la realización del concierto

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El concierto de Ed Sheeran en Guatemala provocará cierres y complicaciones de tránsito alrededor del Estadio Cementos Progreso este 27 de mayo. REUTERS/Kylie Cooper
El concierto de Ed Sheeran en Guatemala provocará cierres y complicaciones de tránsito alrededor del Estadio Cementos Progreso este 27 de mayo. REUTERS/Kylie Cooper

El concierto de Ed Sheeran complicará el tránsito este miércoles 27 de mayo en los alrededores del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de Ciudad de Guatemala, donde el cantautor británico se presentará por primera vez en el país con su “Loop Tour”, un debut que, según información difundida por El País al anuncio del concierto y otros medios de entretenimiento convierte a Guatemala en una escala de su gira latinoamericana.

La Policía Municipal de Tránsito informó que la circulación vehicular podría verse afectada en el sector, en especial en el área de Chinautla y por la vía del bulevar La Pedrera. El mismo texto señala que la organización prevé una ocupación hotelera cercana al 90% en las zonas próximas al recinto.

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La presentación está programada para este 27 de mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso. Según la información compartida por medios de comunicación, el show ha sido presentado como uno de los conciertos más esperados del calendario local y como una actuación que ubica al país dentro de las grandes giras internacionales.

El evento tendrá impacto vial y una alta demanda de servicios en la zona 6

La advertencia central para los asistentes y para quienes transiten por el sector es concreta: la actividad de esta noche puede volver más lento el paso de vehículos cerca del estadio, sobre todo en los accesos vinculados con Chinautla y el bulevar La Pedrera, según la Policía Municipal de Tránsito citada en el texto fuente.

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El concierto de Ed Sheeran en Guatemala provocará cierres y complicaciones de tránsito alrededor del Estadio Cementos Progreso este 27 de mayo. REUTERS/Kylie Cooper
El concierto de Ed Sheeran en Guatemala provocará cierres y complicaciones de tránsito alrededor del Estadio Cementos Progreso este 27 de mayo. REUTERS/Kylie Cooper

El mismo texto añade que el flujo de visitantes no se limitará al público local. También prevé la llegada de personas desde El Salvador, Honduras y el sur de México, lo que, según proyecciones atribuidas en el texto a la Cámara de Turismo de Guatemala, impulsará la actividad comercial y podría convertir la cita en uno de los principales motores de ingreso del sector durante el primer semestre del año.

Esa expectativa también alcanza a restaurantes, hoteles y transporte. El texto fuente sostiene que el evento tendrá un efecto económico y turístico visible en los alrededores del estadio y en la ciudad.

Los boletos van de Q690 (USD 90.51) a Q2,325 (304.99 USD) y serán solo digitales

La organización del espectáculo, a cargo de Asa Promotions según el texto fuente, dividió las localidades en varios segmentos. Los precios informados son estos: Amex, Q2.325 (304.99 USD); Black, Q1.858; (243.73 USD) Platea, Q1.624 (213.03 USD); Tribuna o Preferencia, Q1.040 (136.42); y General I y II, Q690 (304.99 USD).

El texto fuente indica que la preventa comenzó con una fuerte actividad en plataformas digitales. También precisa que las entradas serán exclusivamente digitales y usarán códigos QR dinámicos para impedir la duplicación o la impresión, una medida orientada a frenar la reventa y el fraude.

La llegada del artista británico fue descrita por un vocero de Asa Promotions en el texto fuente como “el cumplimiento de un sueño largamente postergado” para parte del público guatemalteco, que hasta ahora debía viajar a México o a Estados Unidos para verlo en vivo.

El show se apoya en la Loop Station, la técnica central de esta gira

Una de las claves del espectáculo, según el texto fuente, es el uso de la Loop Station. Esa técnica le permite a Sheeran construir en tiempo real bases rítmicas, armonías y líneas melódicas durante la presentación.

El texto agrega que el músico interpreta cada canción desde cero, sin bandas masivas ni pistas pregrabadas. Rolling Stone, citado en el texto fuente, describió esa propuesta de este modo: “transforma el escenario en un laboratorio creativo ante la vista de todos”.

Según el mismo texto, la elección del estadio responde a condiciones de acústica y visibilidad valoradas por promotores y artistas internacionales. También afirma que miles de seguidores guatemaltecos, identificados como Sheerios, expresaron su expectativa por la visita en redes sociales y foros digitales.

El texto fuente añade que Ed Sheeran ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y lo presenta como una de las figuras más exitosas del mercado anglosajón.

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