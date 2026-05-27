Economía

Mercados: las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y el riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos

El S&P Merval gana 3,6% y vuelve a superar los 3 millones de puntos. Los ADR de bancos lideran la tendencia. Los bonos en dólares suben 0,3%, con un riesgo país en los 498 puntos

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Wall Street negocia falto de tendencia.
Wall Street negocia falto de tendencia.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street negocian dispares, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 3,6%, en los 3.020.000 puntos a las 12:30 horas.

El panel de acciones líderes de la Bolsa porteña supera los 3 millones de puntos nuevamente, por primera vez desde el 8 de abril.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street lidera Banco Macro, con un 9,5%, escoltado por Banco Francés (+9,3%) y Telecom (+7,1%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas)

Pese a una caída en torno al 3% en la cotización internacional del petróleo, con el barril del Brent del Mar del Norte a USD 96,66 el barril para entregar en julio, el ADR de YPF asciende un 2,7% y se acerca a USD 50 por primera vez desde 2011.

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Tras un giro de USD 1.000 millones que reforzaron las reservas del BCRA, en el marco del acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Gobierno argentino procura ya garantizarse las divisas para honrar los vencimientos de deuda soberana por más de USD 4.000 millones previsto para el 9 de julio.

En este sentido, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- son operados con un alza promedio de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus pares emergentes, cede doce enteros para la Argentina, en los 498 puntos básicos.

“Al 21 de mayo, último dato disponible, los depósitos del Tesoro en el BCRA se ubicaban en USD 2.000 millones y $29,9 billones, luego de recibir $24,4 billones en utilidades del BCRA. Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial la recompra de letras intransferibles del Tesoro por $18,4 bilones, lo que debería reflejarse en las estadísticas oficiales en los próximos días. De este modo, los depósitos en pesos del Tesoro se ubicarían en torno a $11,5 billones”, precisaron los analistas de Max Capital.

Asimismo, el Tesoro argentino se aprestaba este miércoles a realizar su última licitación mensual de bonos de corto plazo en moneda local para cubrir próximos vencimientos de deuda y alargar amortizaciones, bajo el aliciente de un mercado con alto nivel de liquidez.

Las necesidades a cubrir del Gobierno rondan los 11 billones de pesos (equivalentes a unos USD 7.800 millones), en momentos en que los componentes de la plaza financiera prestan atención a la aversión al riesgo por cuestiones geopolíticas globales.

La oferta oficial para la licitación incluye una nueva Letra Lecap a septiembre próximo, dos bonos Boncer (TZXM7 y TZXS7), otro título TAMAR (TMG28) a agosto del 2028 y dos nuevos dollar linked a julio y marzo venideros.

También se incluyen, como es habitual en las recientes licitaciones, dos Bonares en dólares (AO27 y A028) con ley argentina, por hasta USD 200 millones y USD 150 millones valor nominal.

“La mayoría de los bonos a vencer están en manos de tenedores privados, aunque a juzgar por las condiciones de liquidez, la licitación no debiera ser desafiante para el Tesoro”, dijo Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Al no ofrecer en esta ocasión títulos duales CER/TAMAR, que fueron la novedad en las dos licitaciones previas, la mirada estará sobre cómo se distribuye la demanda a lo largo de los distintos asset class, qué tanta duration estira el Tesoro, y si el TMG28 puede o no captar demanda”, acotó Franco.

El mercado financiero sigue muy atento a la evolución de las reservas internacionales, que ya rozan los USD 48.000 millones, en su nivel más elevado desde 2019, frente a un Banco Central que acumula en el transcurso del año compras por 9.100 millones de dólares.

La agencia de calificaciones global Fitch subió el martes la nota de riesgo crediticio a largo plazo de la petrolera estatal YPF en moneda extranjera y local a “B-”, desde “CCC+”, con una perspectiva estable.

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