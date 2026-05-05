Por qué omitir las proteínas en el desayuno afecta la energía diaria, según expertos

Omitir proteínas en el desayuno reduce la energía y afecta el bienestar físico y mental durante todo el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltarse las proteínas en el desayuno puede perjudicar de manera significativa la energía y el bienestar durante toda la jornada, tanto en adultos como en jóvenes. Especialistas del portal estadounidense Verywell Health y revisiones publicadas en la revista médica The Lancet advierten que omitir este macronutriente en la primera comida incrementa la sensación de hambre, desestabiliza los niveles de azúcar en sangre y limita la capacidad de concentración, con consecuencias negativas para el rendimiento físico, mental y metabólico.

Diversos estudios internacionales señalan que omitir proteínas en el desayuno genera fluctuaciones en la energía y el apetito durante el día. Según Verywell Health, esto aumenta el hambre antes del almuerzo y dificulta la concentración. The Lancet advierte que la falta habitual de proteínas matutinas puede reducir la masa muscular, sobre todo en adultos mayores o personas activas.

PUBLICIDAD

Las proteínas, al digerirse más lentamente que los carbohidratos simples, prolongan la sensación de saciedad durante la mañana. Según Verywell Health y la revista médica The Lancet, este efecto ayuda a evitar antojos, estabiliza la energía y favorece el control del apetito, contribuyendo a una mejor gestión del peso y del metabolismo diario.

El impacto de las proteínas del desayuno en la regulación del azúcar en sangre

El desayuno rico en proteínas regula los niveles de azúcar en sangre y previene subidas abruptas de glucosa (Imagen ilustrativa infobae)

La combinación de proteínas y carbohidratos en el desayuno resulta clave para estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Una comida matutina basada solo en carbohidratos de rápida absorción suele provocar subidas abruptas de glucosa, seguidas de descensos igual de rápidos, lo que genera episodios de fatiga, irritabilidad, dificultad para tomar decisiones y aumento del apetito a mitad de mañana.

PUBLICIDAD

La inclusión de proteínas magras en la primera comida del día prolonga el proceso de digestión y favorece una liberación gradual de energía.

Este mecanismo contribuye a mantener un estado de alerta más estable, reduce la incidencia de cansancio repentino y disminuye el riesgo de desarrollar hábitos alimentarios poco saludables, como los “picoteos” frecuentes de productos azucarados.

PUBLICIDAD

Efectos de la proteína matutina en la concentración, el ánimo y el rendimiento cognitivo

Diversos estudios clínicos confirman el impacto positivo del desayuno con proteínas en el rendimiento intelectual y la productividad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno con suficiente aporte proteico provee aminoácidos esenciales para la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, fundamentales para la concentración, la memoria, el aprendizaje y el estado de ánimo desde temprano. Una ingesta adecuada de proteínas favorece el funcionamiento óptimo del cerebro, previene la fatiga mental y facilita el enfoque en tareas laborales o académicas exigentes.

Distintos ensayos clínicos han demostrado que los adultos que consumen proteínas por la mañana reportan una mayor sensación de alerta mental y menor fatiga a lo largo del día, incluso controlando factores como la cantidad total de calorías ingeridas. Un desayuno equilibrado en proteínas contribuye a maximizar el rendimiento intelectual, facilita la toma de decisiones y ayuda a mantener la motivación y la productividad durante la jornada.

PUBLICIDAD

La falta persistente de proteínas en el desayuno puede impactar negativamente en la masa muscular, la fuerza física y la recuperación tras el esfuerzo. Una ingesta insuficiente puede derivar en pérdida de tejido muscular (sarcopenia), reducción de la densidad ósea, menor capacidad funcional y mayor riesgo de lesiones, efectos que se agravan en personas mayores, deportistas y quienes realizan actividades físicas exigentes.

Mantener un aporte adecuado de proteínas en todas las comidas, incluida la primera, resulta fundamental para preservar la salud física, evitar el agotamiento y conservar la autonomía funcional a largo plazo.

PUBLICIDAD

Recomendaciones y estrategias prácticas para aumentar la proteína en el desayuno

Incorporar huevos, yogur, carnes magras o proteínas vegetales asegura un desayuno equilibrado y previene enfermedades metabólicas según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen múltiples alternativas sencillas y accesibles para incorporar proteínas de origen animal y vegetal en el desayuno. Entre las opciones recomendadas figuran huevos, yogur griego, quesos frescos bajos en grasa, requesón, leche, pescados como el atún y carnes magras de ave. Para quienes prefieren fuentes vegetales, se sugiere añadir mantequillas de frutos secos (almendra o maní) a la avena, incluir semillas (chía o lino), tofu, tempeh o combinar lácteos con fruta fresca.

La cantidad diaria recomendada para adultos es de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios en la dieta y procurar distribuir el aporte proteico de forma equilibrada en todas las comidas.

PUBLICIDAD

Incorporar proteínas al desayuno, incluso en pequeñas porciones, favorece una energía más estable, mayor saciedad, mejor composición corporal y un funcionamiento físico y mental más eficiente; estos beneficios se han comprobado en adultos de todas las edades y resultan especialmente relevantes para prevenir enfermedades metabólicas y mejorar el rendimiento diario.