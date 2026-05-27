Salud

La muerte de Gabriel Ganley y un llamado de atención sobre los riesgos cardíacos en el culturismo profesional

El fallecimiento del joven brasileño visibiliza los peligros cardiovasculares en atletas, mientras un estudio internacional revela la incidencia de casos fatales por muerte súbita en este deporte

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Un estudio internacional revela que los atletas de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo tienen más de cinco veces el riesgo de padecer muerte súbita cardíaca (Instagram: @ganleygabriel)
Un estudio internacional revela que los atletas de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo tienen más de cinco veces el riesgo de padecer muerte súbita cardíaca (Instagram: @ganleygabriel)

El fallecimiento de Gabriel Ganley, fisicoculturista brasileño de 22 años, vuelve a poner en primer plano la muerte súbita cardíaca como principal causa de fallecimiento entre los atletas profesionales de culturismo. Según O Globo, el joven, reconocido también por su actividad como creador de contenido en redes sociales, murió tras ser diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica, una patología caracterizada por el engrosamiento anormal del músculo cardíaco.

Un estudio publicado en la revista científica European Heart Journal analizó a más de 20.000 atletas de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB). Según el informe, de las 121 muertes registradas durante el seguimiento, el 38% correspondió a casos de muerte súbita cardíaca. De acuerdo con la investigación, los culturistas profesionales presentan un riesgo más de cinco veces mayor de sufrir este desenlace respecto a los atletas aficionados.

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De acuerdo con el reporte citado por el medio brasileño, investigadores de la Universidad de Padua en Italia detectaron, tras las autopsias, corazones agrandados e hipertrofia ventricular en varios de los deportistas fallecidos. Según los autores del estudio, estos hallazgos reflejan una tendencia que preocupa tanto a la comunidad médica como a los organismos deportivos internacionales.

Prácticas de alto riesgo en la preparación

La muerte del joven fisicoculturista y creador de contenido en Brasil reaparece como una alarma sobre los peligros del uso de sustancias para aumentar la masa muscular (Instagram: @ganleygabriel)
La muerte del joven fisicoculturista y creador de contenido en Brasil reaparece como una alarma sobre los peligros del uso de sustancias para aumentar la masa muscular (Instagram: @ganleygabriel)

La preparación para las competiciones de culturismo profesional incluye prácticas que someten al cuerpo a una presión extrema. Según los especialistas, la restricción calórica, la deshidratación, el uso de diuréticos y el consumo de sustancias para aumentar la masa muscular son habituales en este entorno competitivo. De acuerdo con los investigadores, el uso de esteroides anabólicos es un factor clave en la aparición de complicaciones cardíacas, como hipertensión, fibrosis e incluso arritmias potencialmente fatales.

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El propio Ganley relató en redes sociales que, tras consumir insulina, atravesó episodios de confusión mental y sudoración excesiva. Según los autores del estudio internacional, tanto la insulina como los esteroides pueden causar alteraciones graves en la estructura del corazón y aumentar el riesgo de arritmias. Los expertos advierten que la popularidad del culturismo en redes sociales multiplica el peligro de que estas prácticas se reproduzcan entre aficionados y jóvenes.

Impacto en la salud pública

La cultura de la hipertrofia muscular se convierte en un desafío para la salud pública. Según el informe del European Heart Journal, los investigadores recomiendan controles médicos periódicos y estrategias preventivas que incluyan regulaciones más estrictas sobre el uso de sustancias. De acuerdo con los expertos, la vigilancia debe llegar también a gimnasios y centros de entrenamiento amateur.

Joven sentado en un banco de madera en un vestuario, con una camiseta azul y pantalones cortos negros, sosteniendo un vial y un teléfono móvil.
Según expertos el uso de esteroides anabólicos y la combinación de prácticas como la deshidratación y la restricción calórica multiplican las complicaciones cardíacas fatales en el culturismo profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Médicos y entrenadores remarcan la importancia de difundir información sobre los riesgos reales que implican el uso de sustancias y las prácticas extremas. Según los autores del estudio internacional, la educación y el seguimiento profesional son las mejores herramientas para enfrentar un fenómeno que afecta tanto a deportistas de élite como a la población general.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en 2022 se registraron 702.880 muertes por enfermedades cardíacas en ese país, un dato que especialistas citan para dimensionar el impacto de los eventos cardiovasculares más allá del deporte de alto rendimiento.

Impacto en redes y debate sobre la regulación en el culturismo

La muerte de Gabriel Ganley generó repercusiones en redes sociales. Catarina de Moura, su pareja, compartió un homenaje donde repasó experiencias de su relación y lo definió como su “primer y único amor”. El joven contaba con aproximadamente 1,7 millones de seguidores en Instagram, donde compartía rutinas de ejercicio y vivencias personales.

Entre 2023 y 2024 participó en competiciones de culturismo natural, modalidad que prohíbe sustancias dopantes. No obstante, en el último año, el propio Ganley admitió en redes haber comenzado a emplear esteroides anabólicos e insulina.

El caso del atleta brasileño reaviva la discusión sobre la necesidad de revisar los protocolos médicos y las normativas en el deporte. Según O Globo, la presión por destacar en las redes y la búsqueda de resultados inmediatos incrementan los riesgos asociados al culturismo profesional. Los especialistas sostienen que la prevención y la educación resultan esenciales para disminuir la incidencia de muertes súbitas en esta disciplina.

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