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El tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto para su cumpleaños número 23

La actriz y cantante le dedicó unas dulces palabras al corredor de Fórmula 1 en el día que celebra su día especial, rodeado de sus afectos más cercanos

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Franco Colapinto y Maia Reficco caminan al aire libre, tomados de la mano. Él lleva una chaqueta azul Alpine y un mate; ella, un suéter crema y falda denim
Franco Colapinto, piloto de Alpine, y su pareja Maia Reficco llegan de la mano a la jornada de sábado del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. (@AlpineF1Team)

En el día del cumpleaños de Franco Colapinto, Maia Reficco eligió una forma pública y afectuosa de saludarlo, confirmando una vez más el vínculo sentimental que los une. Luego de meses de rumores, la pareja decidió no esconderse y desde hace semanas comparte su relación tanto en redes sociales como en apariciones públicas, como ocurrió durante la exhibición de Colapinto en Argentina el 26 de abril.

Para esta ocasión especial, Maia publicó en sus historias de Instagram un mensaje breve y directo: “Que los cumplas feliz Franco Colapinto”, acompañado de un emoji de beso y un corazón blanco. El saludo estuvo ilustrado con tres imágenes que marcan distintos momentos de la relación: una foto de Franco contemplando la Torre Eiffel de noche, otra de ambos abrazados frente a un espejo —transmitiendo intimidad y complicidad— y una tercera, informal, en un aeropuerto, con Colapinto sonriente junto a su equipaje.

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Las elecciones visuales de Maia no solo celebran el cumpleaños de Franco, sino que también reflejan la naturalidad y la cotidianeidad de la pareja. Con este gesto, la actriz reafirma su decisión de vivir el noviazgo sin ocultamientos, compartiendo con sus seguidores escenas que simbolizan viajes, proyectos y momentos personales junto al piloto. Hasta el momento el corredor de F1 no respondió al saludo de su novia.

Collage de fotos: un hombre de espaldas frente a la Torre Eiffel iluminada, una pareja haciéndose una selfie en un espejo, y un hombre en un aeropuerto
Maia Reficco compartió un collage de imágenes para celebrar el cumpleaños de Franco Colapinto

El domingo, Franco consiguió un histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá y coronó su mejor fin de semana desde que desembarcó en la Fórmula 1. Apenas terminó la carrera, los focos ya no estaban solo sobre el piloto: en el box de Alpine, estuvo la actriz de Hadestown que esperaba para celebrar el resultado con un abrazo y un apasionado beso, gesto registrado por el fotógrafo Kym Illman y compartido rápidamente en los medios y plataformas digitales.

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La actriz acompañó a Colapinto durante todo el fin de semana en Montreal. Fueron vistos juntos entrando al Circuito Gilles Villeneuve el domingo por la mañana, compartiendo mate y caminando de la mano. Incluso protagonizaron un episodio divertido al ser confundido Franco con el brasileño Gabriel Bortoleto en la entrada al paddock. La presencia de Maia en la Fórmula 1 no es nueva: ya había dicho presente en el Gran Premio de Miami, donde su pareja terminó séptimo y ambos protagonizaron un saludo secreto que se volvió viral.

En Miami, Reficco habló por primera vez con la prensa sobre su presente sentimental. La encargada de la nota fue la periodista Ale Martínez, de ESPN Argentina, quien logró captar las primeras palabras de la artista en medio del clima vibrante y vertiginoso que se vive en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Con la frescura y simpatía que la caracterizan, Maia se mostró entusiasmada por esta nueva etapa en su vida. “Muy bien, muy contenta de bancar a Franco”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba viviendo el fin de semana a pura Fórmula 1.

La actriz y cantante Maia Reficco fue consultada sobre su experiencia como parte de la jornada profesional de Fórmula 1, donde compite su pareja Franco Colapinto (Instagram/@alemartinezcba)

Al ser consultada sobre si le sorprendió esta experiencia, confesó: “Todo. La verdad, yo no sabía mucho del mundo y es un delirio...”. En tono distendido, la periodista también indagó sobre los looks y la presión que muchas veces sienten las mujeres al asistir a estos eventos, donde la moda y el glamour suelen ocupar un lugar destacado. “Me estresé, pero nada, también yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Entonces, sí me estresé, también fue divertido, no me quejo”. Sus palabras reflejaron no solo la naturalidad con la que vive este momento, sino también la importancia que le da al apoyo incondicional a su pareja, más allá del qué dirán las personas en las redes sociales.

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