Sofía Jujuy redobló la apuesta tras las críticas por un casting: “Si se quedaron con ganas de la actriz, prepárense”

Sofía Jujuy durante la filmación de un nuevo proyecto. Las imágenes muestran a Jujuy en un set con pantalla verde, vestida con un traje rosa y corbata negra, junto a un miembro del equipo de producción

La reciente incursión de Sofía Jujuy Jiménez en el mundo de la actuación volvió a llamar la atención de sus seguidores y de la industria audiovisual. La modelo y comunicadora compartió desde sus redes sociales escenas del backstage de una filmación en la que participó, acompañadas por una voz en off con sus sensaciones inmediatas sobre el desafío que estaba viviendo.

Contó que, aunque se trataba de una participación breve, el entusiasmo y los nervios estuvieron presentes durante todo el proceso. En su relato, subrayó lo especial que resultó para ella formar parte de un equipo de grabación en el que cada uno aportaba al clima general de trabajo: “Si se quedaron con ganas de la Sofi actriz, prepárense que yo siempre tengo un poquito más. Nunca voy a dejar de sorprenderlos. Es que encima me divierto mucho. A ver, es una participación, pero ojo, qué participación. Qué nervios. Creo que todavía estoy temblando. Estoy nerviosa. Es toda gente que está grabando también En el barro, ¿entienden? Me encantó”.

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La experiencia fue presentada por la propia Sofía como una continuidad de su apuesta por probarse en territorios nuevos y asumir riesgos fuera de lo habitual. Recordó el recorrido que la llevó hasta ese momento, desde su primer casting viral hasta este nuevo paso en la actuación, reafirmando su decisión de no limitarse a un solo rol profesional: “Después de aquel casting que hice, que fue viral, que lo subí el año pasado, octubre 2025, hoy estar grabando con todo este equipo me parece una locura. Una participación, es una escena. Estoy chocha. Y ahora me voy a hacer el stream. Así que allá vamos”.

El entusiasmo de Sofía por los desafíos actorales y su disposición para aceptar proyectos nuevos reflejan su interés en ampliar su perfil profesional y aprovechar al máximo las oportunidades que surgen en el ambiente artístico.

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En agosto de 2025, la influencer sorprendió a su audiencia compartiendo el video de su casting para la serie En el Barro, el spin-off de El Marginal, uno de los proyectos más comentados del momento. Aunque finalmente no fue seleccionada para integrar el elenco, la experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera, tanto por la exposición que generó el video en redes sociales como por el proceso personal que implicó animarse a una instancia competitiva en un área distinta a la habitual.

La oportunidad de presentarse al casting surgió a través de su agencia, que confió en sus aptitudes y la animó a proponerse para el proyecto. Sofía rememoró cómo la noticia de la audición movilizó emociones diversas, entre ellas la ansiedad por tener que salir de su zona de confort y encarar un personaje distinto a los papeles donde suele sentirse segura.

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El video se viralizó rápidamente y sumó comentarios de seguidores y colegas. Aunque la respuesta no fue siempre positiva, la modelo optó por celebrar el hecho de haberse animado a intentarlo y compartirlo públicamente. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, expresó en sus redes al referirse a su hermana, Pilar.

La repercusión alcanzada por el casting y el proceso de selección derivaron en una reflexión sobre la importancia de la perseverancia en el ambiente artístico y el valor de enfrentar nuevos retos, incluso cuando el resultado no es el esperado.

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Sofía 'Jujuy' Jiménez participa en una entrevista, sentada en un sofá blanco. Viste una camiseta negra con el estampado "FREEDOM" y pantalones negros. Gesticula con sus manos mientras habla frente a un micrófono de estudio. El video presenta a la figura pública discutiendo el concepto de 'cringe' y situaciones relacionadas, conforme al contexto proporcionado. Se trata de un segmento de un podcast o programa de conversación.

La actitud de Sofía frente a la exposición pública y las críticas ha ocupado un lugar central en su discurso reciente. Invitada al podcast Comohiciste y en diálogo con Santiago Schamberger, profundizó sobre el concepto de “cringe”, término popularizado en redes sociales para describir situaciones que generan vergüenza ajena o incomodidad.

Sofía manifestó una mirada desenfadada frente a este fenómeno y reivindicó el derecho a equivocarse y a mostrarse vulnerable. “Hoy está muy de moda la palabra cringe. Yo celebro el cringe, creo que soy la reina del cringe, claramente. O sea, me importa muy poco. Porque detrás es donde vienen los resultados copados. Supuestamente es vergüenza ajena, ¿no? Como ‘ay, qué vergüenza’. Y seguramente un montón de gente sintió vergüenza cuando vio mi casting. ¿Creés que a mí me importó?”.

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En ese sentido, destacó el aprendizaje que surge de exponerse, aun a riesgo de generar reacciones negativas. Relató que, durante una transmisión de streaming, su casting fue mencionado como ejemplo de “vergüenza”, pero que, lejos de incomodarla, la situación la divirtió: “Ayer o hace dos días en un streaming dijeron: ‘Che, hoy el tópico es vergüenza. Sofi, pusimos lo de tu casting’. Y yo dije, ‘pero a mí no me dio vergüenza’. O sea, yo me río, me parece espectacular. Tengo otras cosas. Mi vida es como llena de vergüenza y no me importa. Van a criticar igual”.

La influencer también trazó un paralelismo con figuras públicas que enfrentaron cuestionamientos a lo largo de su carrera: “Criticaron a Messi. Messi estuvo a esto de retirarse y no ser campeón del mundo, ¿entendés? Y mirá si se dejaba llevar por el hate, por los comentarios del otro”.

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