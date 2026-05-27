Cómo evitar el bajón de energía de la tarde: el hábito sencillo que marca la diferencia

El bajón de energía de la tarde afecta la concentración entre las 13:00 y 15:00, según especialistas en salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bajón de energía de la tarde suele aparecer entre las 13:00 y 15:00 y se manifiesta como caída de atención, motivación y concentración. No siempre se debe a falta de voluntad: influyen el “dip” circadiano de la primera mitad de la tarde, el sedentarismo (horas de pantalla sin pausas) y almuerzos que generan picos y descensos de glucosa.

En ese tramo del día, muchas personas recurren a la cafeína o a algo dulce. Esa salida puede dar un alivio breve, pero también favorecer otro descenso de energía o afectar el sueño nocturno, según la hora y la sensibilidad individual a la cafeína.

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Una opción práctica que suele mejorar el estado de alerta sin sumar entrenamiento formal es caminar 10 a 20 minutos después del almuerzo o al inicio del cansancio. La clave es que sea un hábito fácil de repetir: breve, medible y constante.

Una caminata corta después de comer

Una caminata breve puede ayudar por tres vías: activa la circulación, corta la inercia de estar sentado y cambia el foco mental al pasar de la pantalla a una actividad física. Para muchas personas, ese cambio alcanza para retomar tareas con más claridad, sin otra taza de café.

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Especialistas en salud recomiendan sumar movimiento cotidiano tras las comidas cuando el objetivo es mejorar el nivel de energía y el control metabólico. No se trata de “entrenar” fuerte, sino de moverse de forma sostenida durante unos minutos. La pauta más usada es simple: hacerlo entre 20 y 40 minutos después de comer o cuando aparecen señales como bostezos, niebla mental, irritabilidad o antojo de azúcar.

Caminar de 10 a 20 minutos después del almuerzo ayuda a combatir el cansancio y aumenta el estado de alerta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacerlo en casa u oficina sin complicaciones

El momento importa. Rinde más como prevención que como rescate: si se posterga hasta estar agotado, cuesta iniciar y el efecto se reduce.

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En duración, un rango realista suele ser 10 a 20 minutos. El ritmo conviene que sea cómodo pero con sensación de activación: no un paseo lento ni un esfuerzo que deje sin resto para seguir trabajando.

El lugar puede variar. Si es posible, hacerlo afuera suma el estímulo de la luz natural, un factor asociado a mayor estado de alerta durante el día, según describen guías de higiene del sueño. Si no se puede salir, sirven un pasillo, un patio o vueltas dentro de la casa.

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Ajustes que reducen el bajón: comida, agua, luz y cafeína

Un artículo con expertos citados por National Geographic explica que una caminata corta después de comer activa la circulación, mejora el control de glucosa y favorece la comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro. Recomienda moverse 10-15 minutos después de cada comida para obtener estos beneficios, según especialistas como Loretta DiPietro (George Washington University) y Gerald Shulman (Yale).

Un metaanálisis y ensayos clínicos publicados en 2025 y 2026 confirman que caminar 10 minutos inmediatamente después de comer reduce significativamente el pico de glucosa comparado con permanecer sentado, y que repetir el hábito diariamente es clave para sostener el efecto.

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Hidratarse con agua después del almuerzo y a media tarde mejora el foco mental y previene el cansancio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, cuatro frentes suelen marcar la diferencia, según recomendaciones habituales de nutrición e higiene del sueño. El primero es el almuerzo. Comidas muy pesadas o con exceso de carbohidratos refinados pueden aumentar la somnolencia y favorecer un pico y caída de energía. Una regla de plato útil es priorizar proteína y fibra, y dejar el carbohidrato en porción moderada. Ejemplos de proteína: huevo, pollo, pescado, legumbres, tofu o yogur; de fibra: ensalada y verduras. Si se come afuera, una guía sencilla es armar “mitad verduras, un cuarto proteína y un cuarto carbohidrato”.

El segundo es la hidratación. La falta de agua puede sentirse como cansancio o falta de foco. Una rutina concreta: un vaso de agua con el almuerzo y otro entre las 14:00 y 15:00. Si se toma café, alternar café y luego agua puede ayudar a no postergar la hidratación.

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El tercero es la cafeína con horario. La cafeína puede mejorar la alerta, pero si se consume tarde puede interferir con el sueño, según advierten centros médicos y guías de salud del sueño. Una prueba práctica de siete días es evitarla después de las 14:00 (o 13:00 en personas sensibles) y reemplazar ese empujón por caminata breve y agua.

El cuarto es el estímulo ambiental. Salir unos minutos al exterior o ubicarse cerca de una ventana aporta luz diurna y un cambio de contexto que puede mejorar la vigilancia. No hace falta exponerse al sol de manera directa. Un ejemplo de esquema diario: 13:30 almuerzo; 14:00 caminata 10 minutos; 14:10 vaso de agua; 14:15 a 15:00 tareas mecánicas (correo, tareas administrativas); 15:00 a 16:30 tareas que requieren mayor concentración.

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