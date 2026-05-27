Ganó la carrera más ajustada de la historia por 18 milésimas de segundo y se llevó un premio sin precedentes en las 500 Millas de Indianápolis

Rosenqvist conquista las 500 Millas en el final más apretado de su historia

Felix Rosenqvist, piloto sueco de Meyer Shank Racing, se consagró el domingo al obtener la victoria en las 500 Millas de Indianápolis y recibir el mayor premio económico en la historia de la competencia: 4,34 millones de dólares, según informó la organización del evento. La edición de este año en el óvalo de Indianápolis quedó marcada por el desenlace más cerrado en 110 años de carrera, con Rosenqvist cruzando la línea de meta solo 18 milésimas delante de David Malukas, representante de Team Penske.

De acuerdo con la información, la bolsa total de premios de la prueba creció más del 50% respecto al año previo, rozando los 31 millones de dólares. El récord anterior lo ostentaba el estadounidense Josef Newgarden, quien en 2024 fue premiado con 4,3 millones de dólares tras revalidar el título. En 2025, el español Álex Palou había obtenido 3,8 millones de dólares por su triunfo, según datos difundidos por la organización.

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La carrera de 2026 fue una de las más disputadas, con constantes cambios de líder y nueve banderas amarillas, además de dos interrupciones con bandera roja, una de ellas en la última parte de la prueba. El sueco se sumó así a una lista selecta, convirtiéndose en el tercer piloto de su país en ganar las 500 Millas de Indianápolis, tras Kenny Brack (1999) y Marcus Ericsson (2022).

“No sé qué decir, gran coche, es un lujo conducir este coche. Creo que tuvimos el mejor coche hoy, en cada situación estuvimos bajo control. Funcionó de la mejor manera”, afirmó Rosenqvist minutos después de la competencia. El piloto, que recientemente fue padre, admitió: “No me lo creo”, al tiempo que celebró su ingreso en la historia del automovilismo sueco.

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Rosenqvist celebra su emocionante victoria en las 500 Millas (@frosenqvist)

La competencia mantuvo la tensión hasta la última vuelta. Malukas, quien llegó a la recta final como líder, vio esfumarse la victoria sobre la línea de ladrillos, tras un adelantamiento por el exterior de Rosenqvist. El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) completó el podio, mientras que el campeón defensor, Álex Palou (Chip Ganassi), finalizó en la séptima posición. El desenlace superó por margen mínimo el registro de 1992, cuando Al Unser Jr. venció a Scott Goodyear por 0,043 segundos.

La jornada estuvo marcada por diversos incidentes. El primer accidente ocurrió en la vuelta 19, con la salida de pista del campeón de 2014, Ryan Hunter-Reay, y el abandono de la británica Katherine Legge. Alexander Rossi vio su motor incendiarse, mientras que otros favoritos, como Ed Carpenter, Will Power y el propio Josef Newgarden, debieron retirarse antes de tiempo. Un receso de doce minutos por lluvia modificó la estrategia de los equipos, consolidando la incertidumbre sobre el desenlace.

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Al reanudarse la carrera tras la pausa, la batalla táctica se intensificó. Pato O’Ward optó por reducir paradas y estirar su combustible, lo que lo llevó a liderar momentáneamente. Por su parte, Palou, Dixon y Malukas privilegiaron estrategias conservadoras. Los cambios en la punta superaron los 70, una cifra inédita para la Indy500, según cifras confirmadas por la organización.

El sueco se impuso por 18 milésimas en una histórica definición

El último giro se definió tras una bandera roja provocada por un accidente de Caio Collett. A la reanudación, Malukas parecía quedarse con la gloria. Sin embargo, Rosenqvist halló un espacio para adelantar sobre la línea y llevarse el triunfo. El piloto estadounidense terminó la jornada entre lágrimas, tras perder el título por un margen casi imperceptible.

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“Tuvimos el mejor coche hoy, en cada situación estuvimos bajo control”, insistió Rosenqvist ante los medios, subrayando la superioridad de su monoplaza en los momentos decisivos. El sueco recibió el cheque récord que lo coloca en la cima de la historia financiera de la competencia, en una edición que también será recordada como la más reñida por su desenlace.