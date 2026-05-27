Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso: “Ahora sí esto es verdad”

Carlos Monti habló de su relación con Andrea Bisso

El periodista Carlos Monti se encuentra transitando una nueva etapa sentimental junto a Andrea Bisso, tras varios meses de especulaciones y rumores. El conductor decidió hablar abiertamente sobre el vínculo, desmintiendo versiones del pasado y compartiendo detalles inéditos sobre el verdadero origen de la relación.

Alejado de los escándalos y ante la insistencia de versiones infundadas, Monti eligió la sinceridad. “Se dijeron muchas cosas que no se remitían a la realidad. Dijeron que nos veíamos a escondidas en Olivos, que yo había viajado y le traje un anillo de compromiso. Nada que ver”, lanzó el periodista en diálogo con Desayuno Americano, dejando atrás los rumores que lo acompañaron durante meses.

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La pareja confirmó públicamente su relación después de meses de especulaciones. Monti, conocido por su bajo perfil, dio un paso al frente para aclarar el presente que comparte con su colega. “Ahora sí esto es verdad”, afirmó, reconociendo por primera vez la existencia del vínculo con Andrea Bisso.

En una entrevista televisiva, Monti repasó cómo inició esta historia. Todo comenzó con una invitación pendiente que fue postergándose en el tiempo. “Yo había dicho que la invitaba a tomar un café. Pasaron semanas, meses, hasta que dije: ‘Le debo un café’”, relató, dando cuenta de que el primer acercamiento fue casual y despojado de cualquier especulación externa.

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Carlos Monti y Andrea Bisso finalmente confirmaron su relación sentimental tras meses de rumores en los medios de espectáculos

La primera salida marcó un punto de inflexión. “Arreglamos y fuimos a tomar un café. Estuvimos una hora hablando de trabajo, de tus cosas, mis cosas, la familia. Y después dijimos de vernos más seguido. Un día cruzamos mensajes y fuimos a cenar”, detalló el conductor sobre los encuentros que fueron consolidando la relación.

Tras el fallecimiento de su esposa hace casi tres años, Monti había mantenido un perfil reservado respecto a su vida privada. El periodista explicó que esta nueva etapa llega después de un largo proceso personal, en el que priorizó la tranquilidad y el respeto por su propia intimidad.

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La relación con Andrea Bisso surgió en un contexto de cercanía laboral, pero encontró su rumbo lejos de los rumores y con una base de compañerismo y diálogo. Ante la consulta sobre si fue difícil volver a abrirse a una relación, Monti prefirió mantener la prudencia: “Sí, pero vos te estás adelantando. Ya estás hablando de amor, de romance. Esto es una relación muy incipiente, que viene muy bien y que los dos estamos tratando de preservar porque viene muy bien”.

Durante la entrevista, el conductor dejó en claro que ambos buscan mantener el vínculo alejado de la exposición innecesaria, priorizando la serenidad y el tiempo compartido. “Si no estuviera contento no estaría haciendo la nota. Ella también. Vamos despacio, vamos bien”, confesó, al tiempo que aclaró que todavía no hubo presentaciones familiares ni reuniones con amigos.

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El periodista Carlos Monti desmintió versiones sobre encuentros secretos y precisó que su historia con Bisso surgió de manera casual y natural

Durante los últimos meses, el periodista y Bisso decidieron mantener el bajo perfil hasta estar seguros de la solidez del vínculo. Solo cuando sintieron que la relación avanzaba decidieron hablar y confirmar lo que ya era un secreto a voces en el entorno.

Ambos compartieron años de trabajo y una amistad que fue el punto de partida para este nuevo capítulo personal. Bisso, separada y madre de dos hijos adolescentes, encontró en Monti un compañero con quien comparte proyectos y una visión similar sobre la importancia de la tranquilidad y la comprensión mutua.

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Al hablar de lo que espera para el futuro, el periodista fue claro. “Tranquilidad. Estar con alguien que te comprenda, que te ayude. Por eso estamos caminando por ese sendero de la tranquilidad”, aseguró, dejando en evidencia la prioridad que le da al bienestar emocional y a la armonía cotidiana.

El vínculo entre Carlos Monti y Andrea Bisso creció fuera del foco mediático, fundado en la amistad, proyectos compartidos y visiones afines sobre el bienestar emocional

En cuanto a la evolución del vínculo, ambos coinciden en la importancia de avanzar sin apuros ni presiones externas. El periodista subrayó que “esto es una relación muy incipiente que viene muy bien”, y destacó la decisión compartida de cuidar la intimidad por sobre la exposición mediática.

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