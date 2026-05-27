Salud

Diabetes y suplementos, qué mirar antes de comprar proteína en polvo

El análisis de etiquetas, la certificación independiente y la elección del tipo de proteína son factores esenciales para incorporar estos productos a una dieta saludable

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Persona en camiseta gris añade proteína en polvo a un vaso de café frío en una cocina doméstica.
Seleccionar una proteína en polvo con bajo contenido de azúcar, ingredientes simples y certificación reconocida puede contribuir al manejo eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para personas con diabetes, la elección de una proteína en polvo adecuada puede influir en el control del azúcar en sangre y la calidad de vida. Especialistas en nutrición advierten sobre la importancia de revisar los ingredientes, la presencia de azúcares añadidos, el tipo de proteína, la certificación independiente y el modo de consumo. Cada vez más personas buscan suplementos proteicos para complementar su dieta diaria, según informes de medios especializados.

El objetivo es combinar una alimentación equilibrada con productos que ayuden a mantener los niveles de glucosa estables, bajo supervisión médica y nutricional. Organismos a nivel mundial recomienda individualizar el plan de alimentación y, ante el uso de suplementos, consultar con el equipo de salud para ajustar la ingesta de carbohidratos y el tratamiento.

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Algunas proteínas en polvo contienen azúcares o carbohidratos ocultos. Esto puede provocar fluctuaciones en la glucosa, especialmente si se suma a frutas o leche en batidos. Según la dietista estadounidense Caroline Thomason Bunn, citada por la revista especialziada en alimentación saludable EatingWell, muchas marcas presentan productos que funcionan más como sustitutos de comidas, con hasta 45 gramos de carbohidratos por porción. Los especialistas recomiendan buscar opciones con poco o ningún azúcar añadido para mantener el control sobre la ingesta total de carbohidratos.

Considera los alcoholes de azúcar y sus efectos

Primer plano de una persona irreconocible usando un glucómetro para medir su nivel de glucosa en el dedo índice en una cocina luminosa con frutas y pan.
Verificar el etiquetado, controlar la presencia de carbohidratos y optar por proteínas en polvo sin aditivos es clave para quienes buscan estabilidad glucémica en la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias proteínas en polvo utilizan alcoholes de azúcar como el xilitol, eritritol o sorbitol para endulzar. De acuerdo con la nutricionista estadounidense Lauren Manaker, citada por el portal, estos compuestos presentan una baja respuesta glucémica y se consideran seguros. Sin embargo, pueden provocar molestias digestivas si se consumen en exceso. Sugiere probar primero una pequeña cantidad para evaluar la tolerancia individual antes de incorporar la proteína en polvo de forma regular.

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El tipo de proteína influye en la respuesta glucémica. El suero de leche destaca como la opción más estudiada por su capacidad para estabilizar el azúcar en sangre tras las comidas. Según los especialistas el aislado de suero de leche ofrece mayor pureza y menor cantidad de carbohidratos. Otras fuentes, como las proteínas vegetales de guisante o arroz, resultan aptas, pero requieren comparar ingredientes y concentraciones para adaptarse a cada necesidad.

La seguridad del suplemento depende de las pruebas independientes a las que haya sido sometido. Un análisis citado por EatingWell reveló que dos tercios de los polvos de proteínas evaluados contenían niveles peligrosos de plomo. Enfatizan en la importancia de buscar certificaciones como NSF, USP o Informed Choice. Las certificaciones garantizan la ausencia de metales pesados y la veracidad de la información nutricional.

Investigaciones recientes evaluaron el impacto de suplementos proteicos específicos en el control de la glucosa en personas con diabetes.

Consejos para incorporar proteína en polvo a la dieta

Suplemento en cápsulas, fortalecimiento sistema inmune, apoyo dieta equilibrada, mejora concentración, salud óptima - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El suero de leche, especialmente en su versión aislada, ofrece la mejor respuesta para estabilizar el azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usarla, los expertos sugieren mezclar proteína en polvo con agua, leche, yogur o avena para obtener un tentempié equilibrado. Explican que añadir proteína a la avena reduce el impacto glucémico y prolonga la saciedad. Por su parte, Manaker recomienda emplear el suplemento en snacks energéticos caseros, junto a semillas, mantequilla de almendras y cacao sin azúcar, para mejorar el perfil nutricional y favorecer la estabilidad metabólica.

Los nutricionistas coinciden en la importancia de consultar la etiqueta nutricional y elegir productos probados de manera independiente. Thomason Bunn afirma que la proteína en polvo puede ser útil en la dieta de personas con diabetes siempre que se controle el contenido de carbohidratos y se seleccione una fuente de calidad. La revisión profesional de la información nutricional es fundamental para evitar fluctuaciones inesperadas de glucosa y garantizar la seguridad del suplemento.

De acuerdo con el artículo, los consumidores deben priorizar proteínas en polvo con bajo contenido de azúcar, sin aditivos innecesarios y con certificaciones reconocidas. La variedad de opciones en el mercado requiere comparar ingredientes, tipo de proteína y pruebas de calidad. El seguimiento nutricional personalizado mejora los resultados en el control glucémico y potencia los beneficios de una dieta equilibrada.

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