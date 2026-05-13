Cómo aliviar el dolor de la ciática: estiramientos y ejercicios terapéuticos

El dolor de ciática suele irradiarse desde la región lumbar hacia el glúteo y una pierna, afectando principalmente a adultos que pasan muchas horas sentados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor que se extiende desde la zona lumbar hacia el glúteo y la pierna figura entre las molestias más frecuentes en adultos que pasan muchas horas sentados, realizan esfuerzos físicos intensos o mantienen posturas inadecuadas durante largos períodos.

Aunque suele utilizarse el término “ciática” para describir distintos problemas de espalda, especialistas advirtieron que se trata de una afección concreta vinculada al nervio ciático y no de cualquier molestia lumbar.

PUBLICIDAD

Un informe publicado por Popular Science reunió las recomendaciones del fisioterapeuta John Gallucci Jr., director ejecutivo de JAG Physical Therapy, quien explicó cuáles son los síntomas más comunes, qué factores pueden desencadenar el problema y qué ejercicios suelen utilizarse para aliviar la presión sobre el nervio.

La ciática se diferencia de otros dolores de espalda porque implica irritación o compresión directa del nervio ciático, el más largo del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista remarcó la importancia de actuar rápidamente ante los primeros signos. “Si comienza a sentir dolor de ciática, no espere para recibir tratamiento. Ignorar el dolor solo lo empeorará”, afirmó a Popular Science.

PUBLICIDAD

Qué es la ciática y cómo afecta al cuerpo

La ciática se produce por irritación o compresión del nervio ciático, considerado el más largo del organismo. Su recorrido comienza en la región lumbar, atraviesa los glúteos y desciende por la parte posterior de las piernas hasta llegar a los pies. Debido a esa extensión, el dolor o las alteraciones sensitivas pueden aparecer en distintos puntos del cuerpo.

Gallucci explicó a Popular Science que “cuando cualquier parte de este nervio se comprime o se inflama, el resultado puede ser dolor o alteración de la sensibilidad en cualquier punto a lo largo de su extenso recorrido”.

PUBLICIDAD

El síndrome piriforme comparte síntomas con la ciática pero requiere un tratamiento distinto, según explica el fisioterapeuta John Gallucci Jr (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señaló que muchas personas confunden la ciática con dolores musculares o molestias lumbares generales. También aclaró que el síndrome piriforme puede provocar síntomas similares debido a la cercanía entre el músculo piriforme y el nervio ciático, aunque ambas afecciones requieren tratamientos diferentes.

Los síntomas más frecuentes

Entre las señales más habituales aparece un dolor intenso que se irradia desde la espalda baja hacia una pierna, generalmente siguiendo un trayecto definido. Según compartió Popular Science, la afección suele comprometer un solo lado del cuerpo.

PUBLICIDAD

Además del dolor, pueden presentarse:

Hormigueo o entumecimiento en glúteos, muslos, pantorrillas o pies.

Debilidad muscular en piernas o dificultad para mover los dedos del pie.

Espasmos musculares en la región lumbar .

Sensación de ardor después de permanecer sentado durante mucho tiempo.

Empeoramiento de las molestias tras viajes extensos o jornadas sedentarias.

Alivio parcial al caminar de forma suave.

Caminar de manera suave puede reducir parcialmente las molestias asociadas a la ciática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisioterapeuta también advirtió sobre síntomas que requieren atención médica inmediata, entre ellos la pérdida de fuerza que provoca tropiezos, el entumecimiento en la zona de la ingle y alteraciones en el control de la vejiga o los intestinos.

PUBLICIDAD

Qué factores aumentan el riesgo

La causa más frecuente de la ciática es la hernia o protrusión de un disco lumbar, una condición que suele confirmarse mediante estudios por imágenes como resonancias magnéticas o tomografías. El informe enumeró distintos factores que pueden favorecer la aparición del problema:

Permanecer sentado durante períodos prolongados.

Mantener malas posturas.

Levantar peso con una técnica incorrecta.

Realizar trabajos físicamente exigentes.

Presentar debilidad en músculos abdominales y glúteos.

Tener tensión en flexores de cadera o isquiotibiales.

Fumar.

Una técnica incorrecta al levantar peso o realizar ejercicios puede aumentar la presión sobre la zona lumbar y favorecer la irritación del nervio ciático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimientos repetitivos de flexión lumbar, torsiones del tronco e incluso la tos pueden agravar el cuadro. El Dr. Gallucci Jr. también indicó que la incidencia resulta más elevada en ocupaciones como conducción de camiones, operación de maquinaria pesada y tareas desarrolladas en posiciones incómodas.

PUBLICIDAD

7 ejercicios utilizados para aliviar la presión lumbar

El fisioterapeuta recomendó distintos ejercicios y estiramientos orientados a reducir la presión sobre la zona lumbar y mejorar la movilidad. Las rutinas incluyen movimientos suaves y controlados.

1) Deslizamiento del nervio ciático

Este ejercicio busca movilizar el nervio sin generar tensión excesiva. Consiste en sentarse en una silla, extender lentamente una pierna mientras se levantan los dedos del pie y luego regresar a la posición inicial. Gallucci Jr. recomendó realizar entre 10 y 15 repeticiones por lado.

PUBLICIDAD

El deslizamiento del nervio ciático busca mejorar la movilidad neural mediante movimientos suaves y controlados desde una posición sentada (Imagen Ilustrativa Infobae)

2) Estiramiento piriforme en figura cuatro

El movimiento apunta a disminuir la tensión en el músculo piriforme. Se realiza sentado, cruzando un tobillo sobre el muslo contrario e inclinando el torso hacia adelante durante unos segundos.

3) Postura del niño

Inspirada en el yoga, esta posición busca elongar suavemente la espalda baja. El ejercicio consiste en llevar las caderas hacia los talones mientras los brazos permanecen extendidos sobre el suelo.

PUBLICIDAD

Este ejercicio se realiza llevando las caderas hacia los talones mientras los brazos permanecen extendidos sobre el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

4) Movilidad espinal gato-vaca

También tomada del yoga, este ejercicio combina arqueos suaves de la columna vertebral desde una posición de cuatro apoyos. El objetivo es mejorar la movilidad lumbar y reducir la rigidez.

5) Estiramiento de isquiotibiales

Se realiza de pie apoyando un talón delante del cuerpo e inclinándose hacia adelante desde las caderas, manteniendo la espalda recta para evitar tensión adicional sobre la columna.

Mantener una correcta alineación de la columna durante el movimiento ayuda a evitar presión adicional sobre la región lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

6) Puente de glúteos

El movimiento fortalece glúteos y músculos posteriores de la cadera. El ejercicio consiste en elevar las caderas desde el suelo hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas.

7) Ostra lateral

Este ejercicio apunta a fortalecer abductores y glúteos. Se realiza acostado de lado, levantando la rodilla superior sin mover la pelvis.