Mitos y verdades sobre el impacto de la creatina en el cerebro: qué dicen los estudios más recientes

La creatina, principal suplemento estudiado, participa en la regeneración de energía celular esencial para el cerebro y los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un mayor rendimiento mental impulsó el crecimiento de suplementos vinculados con el cerebro, desde creatina hasta distintos tipos de nootrópicos (compuestos naturales o sintéticos asociados con mejoras en funciones cognitivas).

Estudiantes, profesionales, deportistas y adultos mayores recurren cada vez más a estos productos con la expectativa de mejorar memoria, concentración o resistencia a la fatiga cognitiva.

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Sin embargo, la evidencia científica disponible muestra un panorama mucho más moderado que el que muchas veces aparece en redes sociales o campañas de marketing.

Especialistas citados por UCLA Health señalaron que, aunque algunos suplementos pueden ofrecer beneficios en contextos concretos, los efectos sobre el rendimiento cognitivo en personas sanas suelen ser pequeños, variables y difíciles de generalizar.

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Los beneficios de la creatina en la función cerebral aparecen sobre todo en situaciones de estrés fisiológico o bajos niveles previos en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones más recientes coinciden en que los resultados más prometedores aparecen sobre todo en situaciones de alta demanda energética, privación de sueño, envejecimiento o déficits nutricionales previos.

Qué es la creatina y por qué se estudia su efecto en el cerebro

La creatina es una molécula producida naturalmente por el organismo a partir de aminoácidos. Aproximadamente el 95% se almacena en el músculo esquelético y el resto se distribuye en órganos con elevado consumo energético, como el cerebro y el corazón.

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Su función principal es colaborar con la regeneración rápida de ATP, la molécula que actúa como fuente inmediata de energía celular. En términos simples, funciona como una reserva energética que ayuda a las células cuando necesitan sostener un esfuerzo intenso o responder a una mayor demanda metabólica.

Durante años, el interés científico se concentró casi exclusivamente en sus efectos sobre la fuerza y la recuperación muscular. Pero investigaciones recientes comenzaron a analizar qué ocurre en el cerebro, un órgano que consume cerca del 20% de la energía total del cuerpo incluso en reposo.

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Estudios recientes muestran que los efectos de la creatina sobre la memoria y el procesamiento mental en personas sanas son pequeños y variables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores citados en Frontiers in Nutrition señalaron que la creatina podría ayudar a estabilizar el equilibrio energético de las neuronas y participar en mecanismos vinculados con la neuroplasticidad, es decir, la capacidad cerebral para adaptarse y formar nuevas conexiones neuronales.

Los autores también describieron posibles efectos sobre el estrés oxidativo, un proceso asociado con envejecimiento celular y enfermedades neurodegenerativas.

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Cómo actúa la creatina en el cerebro y cuáles son sus limitaciones

Aunque los resultados preliminares despertaron interés, los investigadores advierten que el cerebro regula de manera muy estricta el ingreso de creatina. Uno de los principales obstáculos es la barrera hematoencefálica, un sistema de protección biológica que funciona como un filtro selectivo entre la sangre y el tejido cerebral.

Autores citados en The Journal of Nutritional Physiology explicaron que esa barrera limita considerablemente el transporte de creatina hacia las neuronas. Por eso, aumentar la suplementación no necesariamente produce incrementos importantes dentro del cerebro.

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La barrera hematoencefálica limita la cantidad de creatina que llega al cerebro, restringiendo su impacto cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa limitación ayuda a explicar por qué los efectos cognitivos observados suelen ser mucho más discretos y variables que los beneficios musculares.

En la misma línea, una revisión publicada en Nutrients señaló además que los posibles efectos cerebrales parecen ser más notorios en personas con bajos niveles iniciales de creatina, como adultos mayores, vegetarianos o individuos sometidos a estrés fisiológico prolongado. En esos grupos, algunos estudios describieron mejoras leves en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y fatiga mental.

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Por su parte, Mayo Clinic explicó que la creatina se encuentra de manera natural principalmente en carnes rojas y mariscos, aunque en cantidades considerablemente menores a las presentes en los suplementos comerciales. El organismo también puede producir alrededor de 1 gramo diario a través del hígado, el páncreas y los riñones.

Quiénes pueden beneficiarse más de la suplementación con creatina

Las revisiones científicas más recientes coinciden en que la creatina puede producir mejoras modestas en tareas vinculadas con memoria de corto plazo, velocidad de procesamiento o agotamiento mental.

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Los resultados más consistentes aparecen sobre todo en contextos de estrés fisiológico. Por ejemplo, un estudio publicado en Scientific Reports observó que una dosis alta única de creatina logró mejorar temporalmente la velocidad de procesamiento y el rendimiento cognitivo en personas sometidas a falta de sueño.

Investigaciones sugieren que la creatina podría mejorar la neuroplasticidad y proteger contra el estrés oxidativo en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores detectaron además cambios en compuestos energéticos cerebrales relacionados con la producción de ATP, lo que refuerza la hipótesis de que la creatina podría ayudar al cerebro en situaciones de alta demanda metabólica.

Aun así, los investigadores advirtieron que los efectos fueron temporales y se observaron en situaciones muy específicas, no como una mejora sostenida del rendimiento mental en población sana.

Los especialistas también advierten que muchos trabajos disponibles presentan muestras reducidas o metodologías heterogéneas, lo que dificulta establecer conclusiones definitivas sobre dosis óptimas, duración de uso o efectos a largo plazo.

Qué dicen los especialistas sobre seguridad y límites

La creatina es considerada uno de los suplementos con mejor perfil de seguridad cuando se utiliza en dosis habituales en personas sanas. Los efectos adversos más frecuentes suelen ser leves e incluyen molestias digestivas o retención transitoria de líquidos.

“La evidencia no respalda la idea de que la creatina dañe los riñones en personas sanas”, explicó la dietista clínica Yasi Ansari en declaraciones citadas por UCLA Health.

Aun así, los especialistas recomiendan precaución en personas con enfermedades renales o condiciones médicas preexistentes, especialmente sin supervisión profesional. También advierten que dosis más elevadas no implican necesariamente mayores beneficios. El organismo posee un límite de almacenamiento y el exceso suele eliminarse.