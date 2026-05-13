Salud

9 pasos clave para proteger el corazón, según guías internacionales

El nuevo enfoque de la Asociación Estadounidense del Corazón enfatiza la importancia de adaptar la dieta y los hábitos a cada persona para prevenir enfermedades del corazón de forma sostenible

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Asociación Estadounidense del Corazón presenta nueve pasos basados en evidencia científica para prevenir las enfermedades cardiovasculares desde la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas directrices de la Asociación Estadounidense del Corazón marcan un antes y un después en la prevención cardiovascular. Por primera vez, la institución presenta un plan con nueve pasos claros, cada uno respaldado por la más reciente evidencia científica, para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas desde la alimentación diaria.

Estos lineamientos ofrecen una guía precisa y práctica para quienes buscan mejorar su salud. El documento detalla cómo la adopción de cambios realistas en la dieta y el estilo de vida puede incidir de manera comprobada en la prevención de patologías cardíacas.

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La Asociación Estadounidense del Corazón indica que una alimentación adecuada y la modificación de ciertos hábitos pueden disminuir de forma significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los especialistas subrayan la importancia de mantener un peso saludable, priorizar alimentos enteros y reducir el consumo de productos ultraprocesados, además de restringir azúcares, sodio y alcohol. Las guías están diseñadas para adaptarse a contextos culturales y socioeconómicos diversos.

Las recomendaciones fueron desarrolladas por un comité de especialistas y científicos para ayudar a la población a tomar decisiones informadas y sostenibles en materia de salud. Además, promueven una alimentación variada y adaptable a diferentes preferencias personales y culturales.

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Los 9 pasos para una alimentación saludable para el corazón

Composición de atún, aguacate, frutos secos, semillas, verduras frescas y aceite de oliva sobre fondo claro, con un pulso y corazón azul en la parte superior.
Las nuevas guías de dieta cardiosaludable promueven una alimentación variada, baja en ultraprocesados y adaptable a contextos culturales y socioeconómicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Ajustar la ingesta calórica diaria y el nivel de actividad física para lograr y mantener un peso saludable. Se reconoce la diversidad de cada persona y se desaconsejan los enfoques extremos, promoviendo hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio sostenibles y adaptadas a cada caso.
  2. Consumir una variedad de frutas y verduras diariamente, priorizando piezas enteras por su contenido de fibra. También se aceptan alternativas congeladas o enlatadas, siempre que no contengan azúcares ni sal añadidos.
  3. Sustituir cereales refinados por integrales, como arroz integral, avena, quinoa, centeno o trigo integral. Estos alimentos aportan fibra, vitaminas y minerales, y su consumo está asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, según la Asociación Estadounidense del Corazón.
  4. Seleccionar proteínas saludables, priorizando fuentes vegetales como legumbres y frutos secos, y reduciendo la carne procesada. Se recomienda incluir pescado, mariscos y productos lácteos bajos o sin grasa, reservando la carne roja magra para ocasiones puntuales y en porciones limitadas.
  5. Sustituir grasas saturadas por insaturadas, presentes en alimentos como el aceite de oliva, aguacate y frutos secos. Este cambio contribuye al control del colesterol y a la salud de las arterias, según el grupo de expertos.
  6. Privilegiar alimentos mínimamente procesados. Se aconseja disminuir el consumo de productos ultraprocesados, definidos según la clasificación Nova, y aumentar la ingesta de frutas, verduras y cereales sin refinar.
  7. Limitar los azúcares añadidos. La Asociación Estadounidense del Corazón establece un máximo de 36 gramos (nueve cucharaditas) diarios para hombres y 25 gramos (seis cucharaditas) para mujeres. Superar estos valores, especialmente en bebidas y productos industriales, eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  8. Reducir la ingesta de sodio y evitar añadir sal durante las comidas. Se recomienda recurrir a fuentes alternativas de potasio en la dieta, lo que ayuda a mantener la presión arterial en rangos saludables y disminuye la probabilidad de hipertensión.
  9. Limitar al máximo el consumo de alcohol o abstenerse de iniciarlo: Investigaciones recientes respaldadas por la Asociación Estadounidense del Corazón confirman que los efectos negativos del alcohol superan los posibles beneficios sugeridos por estudios previos, incluso en cantidades consideradas bajas.
En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
Las investigaciones recientes respaldadas por la Asociación Estadounidense del Corazón vinculan el consumo de alcohol con efectos negativos en la salud cardiovascular incluso en bajas cantidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para un cambio sostenible en la salud cardiovascular

Las recomendaciones están diseñadas para operar como un conjunto integral, reconociendo que la realidad alimentaria actual se caracteriza por la alta disponibilidad de productos ultraprocesados y patrones de consumo poco saludables.

El enfoque de la Asociación Estadounidense del Corazón enfatiza la importancia de realizar cambios graduales y sostenibles, adaptados a las posibilidades y preferencias individuales, para quienes buscan mejorar su alimentación y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El documento destaca que la adopción de estas nueve pautas no requiere transformaciones radicales ni restricciones inmediatas, sino la incorporación progresiva de hábitos que puedan mantenerse en el tiempo. La flexibilidad y la personalización son componentes clave, permitiendo que cada persona adapte las recomendaciones a su contexto cultural, social y económico.

La prevención de enfermedades cardíacas depende de la constancia en la mejora de los hábitos alimenticios a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)
La prevención de enfermedades cardíacas depende de la constancia en la mejora de los hábitos alimenticios a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien cada paso tiene beneficios comprobados por separado, los expertos recalcan que su verdadero impacto se logra cuando se aplican de manera conjunta y continua. La Asociación Estadounidense del Corazón subraya que la prevención efectiva depende de la constancia y la adaptación de los hábitos alimenticios a lo largo de la vida, más allá de soluciones temporales.

El mensaje central de las nuevas directrices es que el bienestar cardíaco duradero se construye a partir de hábitos alimenticios equilibrados y flexibles, capaces de ajustarse a las circunstancias y necesidades de cada persona, y que la suma de pequeños cambios sostenidos puede tener un efecto significativo en la salud cardiovascular a largo plazo.

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