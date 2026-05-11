El informe de Standard & Poor’s confirma la solidez de las reservas y la estabilidad monetaria en Guatemala

S&P Global Ratings ratificó la calificación crediticia 'BB+' de Guatemala con perspectiva estable, destacando su bajo endeudamiento y sólidas reservas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último informe publicado por S&P Global Ratings confirmó las calificaciones soberanas de Guatemala en moneda extranjera y local en nivel BB+, con perspectiva estable, reflejando una continuidad en su perfil crediticio.

Esta decisión consolida la posición del país como el de deuda pública neta más baja en América Latina, y reconoce su capacidad para sostener su solidez externa y una política monetaria confiable, incluso frente a escenarios de crisis internacionales y presiones domésticas para expandir el gasto en infraestructura.

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Esta ratificación llega en un contexto de pronóstico de crecimiento económico moderado para Guatemala, con estimaciones de expansión anual promedio del 3,5% entre 2026 y 2029, según los analistas de S&P Global Ratings.

El informe precisa que, aunque se trata de una desaceleración respecto al 4% promedio de los cuatro años previos, el crecimiento sigue impulsado principalmente por el consumo, en especial el efecto de las remesas, que corresponden a alrededor del 20% del PIB y cuya estabilidad se considera una variable crítica para el desempeño económico nacional.

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La decisión de S&P Global Ratings sitúa a Guatemala entre los países de la región con mejores indicadores externos. Destaca que las reservas internacionales alcanzaron el 26% del PIB en 2025 y que la posición de acreedor externo neto está entre las más sólidas de los mercados emergentes latinoamericanos.

Según las proyecciones, la deuda pública neta se mantendrá cerca del 20% del PIB entre 2026 y 2028, cifra ampliamente inferior al promedio regional, y los déficits fiscales se situarán en niveles manejables, pese al previsto aumento en la inversión de capital para infraestructura clave.

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El informe de Standard & Poor’s confirma la solidez de las reservas y la estabilidad monetaria en Guatemala, resaltando un panorama económico positivo con indicadores financieros y monedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad crediticia se sustenta en reservas altas y bajo riesgo cambiario

El balance positivo de la cuenta corriente representa otro aspecto clave del análisis. Guatemala ha registrado superávits en este rubro durante 10 años consecutivos, consecuencia del flujo sostenido de remesas desde el exterior y de una economía focalizada en el consumo interno. Aunque se estima que estos superávits disminuirán, se proyecta que las necesidades brutas de financiamiento externo promedien el 60% de los ingresos en cuenta corriente y reservas disponibles durante los próximos cuatro años, volumen considerado sostenible por el nivel actual de liquidez.

El tipo de cambio del quetzal revela elevada estabilidad, y la política monetaria del Banco Central de Guatemala mantiene la inflación bajo control: el índice de precios al consumidor promedió 1,6% en 2025, por debajo del objetivo central del 4% (+/- 1%). Bajo este escenario, el banco central aprobó una reducción de la tasa de política monetaria al 3,5% desde febrero de 2026.

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La exposición de la deuda pública a moneda extranjera, que actualmente representa casi el 50%, ha descendido respecto al 60% registrado en 2015. Asimismo, cerca del 90% de la deuda es a tasa fija y con plazo extendido, limitando la vulnerabilidad ante fluctuaciones en mercados internacionales, subrayó S&P Global Ratings.

Retos: pobreza persistente y ejecución de infraestructura ralentizada

A pesar de la robustez de sus indicadores macroeconómicos, Guatemala enfrenta desafíos estructurales de largo plazo. S&P Global Ratings señala que el 56% de la población vivía en pobreza en 2023 y que entre el 70% y el 80% de los trabajadores se emplea en el sector informal, factores que restringen el crecimiento inclusivo y complican el aumento constante de ingresos fiscales.

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El déficit de infraestructura es otro obstáculo importante. Aunque se han aprobado leyes para priorizar el desarrollo vial y alianzas público-privadas, la capacidad gubernamental para ejecutar a plenitud los planes de inversión sigue limitada. Entre los proyectos en marcha, resaltan la modernización del puerto de Quetzal —con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos—, mejoras en aeropuertos, ampliaciones viales y la construcción de un sistema de metro en Ciudad de Guatemala. Un reciente proceso licitatorio para aumentar la conectividad eléctrica fue declarado nulo y será relanzado, lo que evidencia las dificultades administrativas y políticas para impulsar infraestructura esencial.

Evaluación institucional y perspectivas de cambio crediticio

La afirmación de la calificación ‘BB+’ toma en cuenta variables de calidad institucional y gobernanza. S&P Global Ratings sostiene: “La percepción histórica de corrupción elevada y el entorno político fragmentado han limitado la eficacia de la formulación de políticas”.

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Sin embargo, durante 2026, la administración del presidente Bernardo Arévalo alcanzó consensos con el Congreso y logró aprobar leyes cruciales a pesar de su escasa representación parlamentaria, además de avanzar en el nombramiento de autoridades en el Tribunal Electoral, Procuraduría General y otras entidades clave, acciones que pueden fortalecer el sistema de contrapesos y avanzar en la agenda anticorrupción.

El informe advierte que la calificación podría ser rebajada en los próximos 12 a 24 meses si se presenta una caída inesperada de remesas y consumo interno o si la capacidad de crecimiento del PIB se deteriora, poniendo en jaque las posiciones fiscal y externa del país. Por su parte, una mejora de la calificación dependerá del fortalecimiento de la colaboración política y la ejecución eficaz de reformas, con impacto favorable en la resiliencia económica y el ingreso per cápita.

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