Crimen y Justicia

Bolsas y tanque cisterna: así fue hallado el cadáver de un jubilado en un predio decomisado a Daniel Muñoz en Río Gallegos

Según confesó el principal sospechoso, descartó el cuerpo en el predio cuando aún no había llegado la orden judicial a Gendarmería para custodiar el predio adjudicado al ex secretario privado de Néstor Kirchner

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Félix Marcelo Curtti confesó haber dejado el cuerpo de Aníbal Cepeda en un predio decomisado a Daniel Múñoz
Félix Marcelo Curtti confesó haber dejado el cuerpo de Aníbal Cepeda en un predio decomisado a Daniel Múñoz

Aníbal Cepeda, de 71 años, había desaparecido el pasado 20 de abril, en Río Gallegos, cuando dejó de tener contacto con sus familiares. Tras intensos rastrillajes y allanamientos, este domingo la Policía de Santa Cruz informó que su cuerpo fue hallado dentro de una propiedad decomisada a Daniel Muñoz, el histórico exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Se trata de un complejo de departamentos abandonado, ubicado sobre la calle Gobernador Moyano al 500, junto a la “Plaza de los Campeones del Mundo”, a metros del Parque de Agua y a una cuadra del río que da nombre a la ciudad austral.

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El predio está bajo el control de la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de gestionar bienes secuestrados o decomisados en causas federales. Es custodiado desde este sábado por Gendarmería, antes de que el presunto asesino colocara en ese lugar el cadáver.

Aníbal Eduardo Cepeda
Aníbal Eduardo Cepeda

El principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, amigo “del casino” de Cepeda, fue arrestado este domingo a la madrugada. Fuentes del caso indicaron que, tras ser esposado, confesó la autoría del crimen y que descartó los restos de la víctima en el predio cuando la orden de la Justicia federal a Gendarmería para custodiar el predio aún no se había hecho efectiva, indicaron fuentes de la fuerza de seguridad.

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Los gendarmes llegaron al lugar recién el sábado a las 8 de la mañana. Es decir, cuando el cuerpo ya estaba ahí.

El domingo, la Policía provincial avisó a la consigna de la fuerza federal que los restos del jubilado podrían estar “dentro de un tanque cisterna ubicado en inmediaciones del acceso principal“.

Félix Marcelo Curtti confesó el crimen de Aníbal Cepeda
Félix Marcelo Curtti confesó el crimen de Aníbal Cepeda

Al efectuarse una inspección en el sector indicado, los agentes federales constataron la existencia de seis bolsas de color negro en el interior del tanque cisterna, las cuales emanaban fuerte olor nauseabundo. De acuerdo a La Opinión, más restos fueron hallados en un pozo ciego de una casa ubicada en la calle Pellegrini al 500, en la misma manzana.

Cepeda había sido descuartizado por el asesino, en un intento de esconder el cuerpo para no ser atrapado. Al verse rodeado, confesó.

Personal de la División Criminalística y de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz arribaron a la escena y realizaron las pericias dispuestas sobre el inmueble, solicitadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, subrogado por Gerardo Giménez, Secretaría de Soledad Díaz Román. A las 15. 30, finalizaron las tareas 15.30 y se retiraron. Gendarmería quedó en el lugar.

Marcelo Curtti
Marcelo Curtti

Durante la búsqueda, los investigadores habían recuperado las tarjetas de crédito y el DNI de la víctima en poder de dos personas que fueron demoradas, pero recuperaron la libertad al no poder acreditar vínculos con la desaparición. Según afirmaron, habían encontrado las tarjetas del jubilado y las usaron para comprar sin saber que ya había una alerta en entidades bancarias en caso de que se registraran movimientos.

Sobre Curtti, La Opinión Austral indicó que, estuvo detenido en la década de los 90 acusado de robo y estaba en Buenos Aires. De acuerdo a la información, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, donde terminó asentándose.

De acuerdo a la publicación, trabajó en el Estado y fue chofer de un juez y personal de maestranza en el edificio del Ministerio de Economía local. El móvil económico es la principal hipótesis del asesinato.

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