Con nuevos modelos, cambió el ranking de autos 0 km: cuáles son los 10 vehículos más baratos en mayo

La lista de los 10 autos más accesibles está conformada por autos brasileños, autos argentinos y ahora por dos vehículos asiáticos que entraron con el cupo del Gobierno

El congelamiento de precios de la mayoría de los autos 0 km del mercado permite que, en mayo, los autos más accesibles mantengan los mismos valores del mes anterior, en algunos casos, y en otros, que esos valores sean similares incluso a los de los últimos meses de 2025. Este escenario está generando una situación inédita en los últimos 20 años para los usuarios.

Sin embargo, del ranking de los modelos más baratos de diciembre al de hoy hay otro tipo de modificaciones, que son la que generaron que algunos modelos de origen chino (que se importaron bajo el régimen del cupo exento del arancel extrazona del 35%) entren en la lista.

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Con estos modelos, se da una doble situación que los favorece como es la de tener esa mencionada subvención en el precio, pero también la de estar publicados en dólares, lo que les permitió bajar su valor de venta en pesos con la cotización oficial de la divisa norteamericana actual.

A pesar de un leve ajuste de precio en mayo, el Renault Kwid es nuevamente el auto más accesible en Argentina

1. Renault Kwid: $26.490.000

A pesar de un mínimo ajuste de precio, el Renault Kwid se mantiene como el auto más barato del mercado gracias a la leve suba del dólar que ahora está en $1420, ya que en los primeros días del mes había perdido ese lugar contra un auto eléctrico chino que volvió circunstancialmente al segundo puesto. El Kwid es un auto importado desde Brasil y tiene dos versiones diferentes aunque sólo en su enfoque hacia el cliente pero con el mismo precio. Motor naftero aspirado y caja manual en ambas versiones.

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El JMEV Easy 3, un compacto eléctrico de origen chino, se posiciona como el mejor auto de esta tecnología en cuanto a precio y el segundo absoluto del mercado

2. Jmev Easy EV: USD 18.900 / $26.838.000

Este fue el modelo que con el dólar cercano a $1.400 había quedado en el primer puesto en el ranking de los más accesibles. También es un citycar, es decir, un auto urbano del segmento A, y llega desde China importado por el Grupo Antelo. Este pequeño vehículo representa la “ola de importados” que está cambiando la lista de autos accesibles del mercado argentino.

El Hyundai HB20 va camino a un récord. No aumenta su precio desde noviembre y ya está en el podio de los autos más baratos del mercado

3. Hyundai HB20: $27.800.000

Con su precio congelado desde noviembre de 2025, el Hyundai HB20 se mantiene como el modelo más accesible entre todos los autos del segmento de los B-Hatch, es decir, de los autos compactos del mercado, incluso superando este mes al Fiat Mobi, que es del segmento A. El HB20 se vende en versiones de dos y tres volúmenes y diferente equipamiento, todas con el motor 1.6 litros atmosférico. El modelo sedán es también el tres volúmenes más accesible del mercado con un precio de $28.000.000.

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El Mobi Trekking es el Fiat más barato en el mercado, viene importado de Brasil en una sola versión

4. Fiat Mobi: $27.630.000

Aunque por una mínima diferencia de precio, el Fiat más accesible del mercado dejó de ser uno de los tres autos más baratos y quedó como el “mejor del resto” en mayo. El Mobi se sigue comercializando con una única versión de caja manual y motor atmosférico 1.3 litros. El modelo que se importa de Brasil es el Mobi Trekking, y su principal mercado sigue siendo el de venta por planes de ahorro en Argentina.

El Suzuki Swift Híbrido, exento de arancel de importación, vuelve al mercado en abril, ubicándose entre los diez vehículos más asequibles del sector automotriz. (Suzuki Argentina)

5. Suzuki Swift Hybrid: USD 20.900 / $29.678.000

Esta es una novedad en el ranking que llega en mayo. Se trata de la versión de acceso de un modelo que no se vendía en Argentina desde hace muchos años, y que regresa gracias al programa del Gobierno para eximir de arancel de importación del 35% a un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos. El Swift se vende en dos versiones desde abril, con el modelo de caja manual con un precio en dólares que le permite ocupar un lugar en el top 5.

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El Fiat Argo, un coche compacto importado de Brasil, se posiciona como un modelo clave en el mercado de vehículos 0 km de Argentina, donde los compactos superarán el 25% en 2026.

6. Fiat Argo: $30.230.000

Este es el tercer modelo Mercosur de la lista, y el segundo de Stellantis a través de la marca Fiat. El Argo es la versión hatchback del Fiat Cronos, tiene la misma mecánica e incorporó desde este año una opción de equipamiento con transmisión automática CVT que no tenía en 2025. El auto con caja manual es el que tiene el mejor precio, aunque fuera de los 5 modelos más accesibles por la entrada de autos electrificados.

El Fiat Cronos sigue siendo el auto nacional más barato del mercado

7. Fiat Cronos Live: $31.120.000

El auto argentino mejor rankeado sigue siendo el Fiat Cronos, que a la vez es el segundo modelo más accesible entre los que tienen silueta sedán en el mercado. El Cronos se fabrica en la planta de Stellantis en Ferreyra, Córdoba y se vende en 4 versiones, dos con caja manual y dos con CVT automática.

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El Peugeot 208 es el otro auto argentino que está entre los 10 más accesibles en mayo

8. Peugeot 208 Active: 31.480.000

El Peugeot 208 es el otro auto argentino que se mantiene entre los 10 más baratos del mercado gracias a su versión de acceso a la gama, que tiene el motor atmosférico 1.6 litros y caja manual. El modelo se fabrica en la planta de Palomar, provincia de Buenos Aires y se comercializa en 5 versiones, 3 con el motor convencional y solo uno con caja automática, y otros 2 con el motor turbo T200.

El Citroën C3 es el único modelo de la marca que quedó en el ranking de los 10 más baratos del mercado

9. Citroën C3 VTi Feel: $31.680.000

El C3 es el más pequeño de la gama CCubo de Citroën en Latinoamérica. Se fabrica en Brasil al igual que los Basalt y Aircross, y se vende en Argentina con 4 versiones, de las cuales las tres primeras tienen motor naftero VTi pero solo la más accesible con caja manual de 5 velocidades. El cuarto C3 es el único con caja automática y motor turbo T200 de Stellantis.

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Los Chevrolet Onix y Onix Plus se destacan por tener motor turbo 1.0 litros en toda la gama

10. Chevrolet Onix LT 1.0: $31.505.900

El Onix y su versión sedán Onix Plus cierran el ranking de los autos de pasajeros más accesibles del mercado argentino en mayo. Viene importado desde Brasil, y entre ambas siluetas de carrocería (2 y 3 volúmenes) tienen 7 opciones de equipamiento. Es el auto más barato de Chevrolet, pero todos los modelos tiene el motor turbo 1.0 litros como equipo de serie aunque con opciones de caja manual y automática.