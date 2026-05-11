Política

El mapuche Jones Huala lleva dos semanas de huelga de hambre y su mamá se acoplará a la medida de fuerza

Este lunes el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala cumple dos semanas de huelga de hambre. Su mamá anunció que iniciará una medida de fuerza similar en los próximos días. Pide que autoricen a su hijo el traslado a una cárcel cercana a Bariloche

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Facundo Jones Huala detenido

El activista mapuche Facundo Jones Huala, que en junio próximo cumplirá un año de prisión preventiva en la cárcel de Rawson, lleva dos semanas de huelga de hambre líquida como medida de fuerza para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel, con el objeto de estar más cerca de su familia.

Su mamá, Isabel Huala, anunció en un mensaje grabado que se acoplará a esa medida de fuerza en los próximos días con el mismo objetivo.

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La mujer, que vive en Bariloche, afirmó que no pudo acompañar a su hijo Facundo en su cumpleaños número 40, debido a la distancia entre la ciudad donde reside y Rawson, donde el mapuche permanece detenido desde hace 11 meses, bajo el régimen de prisión preventiva.

“Cada día me preocupa más la situación, y la huelga de hambre que lleva adelante, porque su salud se deteriora”, declaró. Y en el mismo mensaje anunció que iniciará una medida de fuerza similar.

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A su vez, denunció que las condiciones de detención son penosas y pidió a la Justicia Federal que autorice a su hijo a cumplir con reclusión domiciliaria en su casa de Bariloche, mientras se extienda la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita calificada por la que permanece detenido.

Isabel Huala señaló que el juez Gustavo Zapata “se burla de lo que sucede” con su hijo Facundo. Y acusó a la fiscal Angela Pagano Mata de no lograr avances en la investigación”.

“Es una realidad que cansa y duele”, criticó la mujer, quien pidió apoyo de la ciudadanía porque “la lucha de Facundo no es personal, es por el pueblo mapuche, por los antepasados y por toda la gente que está entre nosotros”.

Este lunes, el activista llegó a la segunda semana sin ingerir alimentos sólidos. Días atrás, denunció que su medida de fuerza fue notificada por escrito al Juzgado Federal, aunque la nota no llegó al magistrado que interviene en su causa.

A partir de ese reclamo y del planteo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que lo defiende, Zapata ordenó una investigación para determinar si las autoridades penitenciarias incurrieron en el presunto delito de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos.

La investigación recayó en la Fiscalía Federal con asiento en Rawson aunque, por el momento, no hubo avances en el expediente.

La madre denunció que su hijo es “víctima de persecución política, y no sólo él, sino todo el pueblo mapuche”. A través de las redes sociales, la mujer, conmovida, pidió ayuda a la sociedad para poder costear el viaje que la trasladará a Rawson, donde planifica permanecer algunos días para estar cerca del “lonko”.

Jones Huala y la organización que conduce son investigados por presunta asociación ilícita calificada. En este sentido, fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la fiscalía de Estado de Río Negro, luego de arengar al pueblo mapuche a cometer sabotajes y ataques incendiarios “para defender lo que nos pertenece”.

En junio de 2025, fue capturado cuando se trasladaba en colectivo desde Bariloche hacia el sur. Sin embargo, la captura fue blanco de críticas debido a que cuando se concretó no había orden para detenerlo.

La autorización del juez fue rubricada cuando el mapuche ya estaba detenido e incluso su captura fue anunciada a través de las redes sociales por la senadora Patricia Bullrich, cuando comandaba la cartera de seguridad nacional.

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