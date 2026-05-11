“Mi yo chiquito nunca pensó estar aquí”: el salvadoreño Walter Pérez relata su salto del fútbol infantil a entrenar en España

Walter Pérez inició su carrera futbolística a los seis años en la Escuela Municipal La Unión, donde destaca como máximo goleador del torneo departamental de 2017. (Foto: cortesía)

El futbolista salvadoreño Walter Pérez, con dieciocho años, hoy vive uno de los momentos más significativos de su joven carrera. Desde pequeño, el deseo de trascender y descubrir nuevos horizontes a través del fútbol lo ha acompañado en cada etapa de su formación.

En entrevista con Infobae El Salvador, Pérez relató cómo el deporte lo ha ayudado a crecer física y mentalmente, a mantener la disciplina y a encontrar motivaciones que van más allá de la competencia.

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Walter Pérez recuerda que desde los seis años el fútbol se convirtió en su compañero inseparable. Inició su formación en la Escuela Municipal La Unión, en el departamento de La Unión, donde permaneció hasta los nueve años.

En ese periodo, fue premiado como máximo goleador en el Torneo Departamental de 2017, compitiendo en la categoría Sub-8. Aquella distinción marcó el inicio de una serie de logros y aprendizajes que lo impulsaron a buscar nuevos retos.

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Durante su paso por la escuela municipal, participó en tres campeonatos infantiles realizados en la zona oriental de El Salvador. Esos primeros torneos le dieron la oportunidad de medirse con niños de toda la región y de comenzar a construir una mentalidad competitiva.

El joven salvadoreño ha participado en tres campeonatos infantiles de la zona oriental de El Salvador y construye una sólida mentalidad competitiva desde pequeño. (Vídeo: global football total)

Con once años, Walter Pérez decidió dar un nuevo paso en su desarrollo futbolístico. Se integró a la Escuela Club Deportivo Corona, ubicada en San Miguel. El cambio se produjo después de que su equipo de La Unión fuera eliminado en un torneo jugado en San Miguel. Pérez, afligido por la derrota y por ver truncada la posibilidad de acceder a una cuadrangular nacional, fue consolado por el técnico del Club Deportivo Corona. Ese encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en su formación.

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Desde entonces, el futbolista ha permanecido en el club de San Miguel, convencido de que allí ha encontrado un ambiente propicio para crecer como jugador y como persona. “A partir de ahí he sentido que he dado un salto muy importante en mi trayectoria futbolística porque he aprendido bastante”, comentó.

La trayectoria de Walter Pérez incluye un recorrido constante por torneos y equipos formativos. Entre mayo de 2015 y diciembre de 2019, siguió participando en la Escuela Municipal de Fútbol de La Unión, compitiendo en campeonatos departamentales y nacionales.

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En enero de 2021 se integró oficialmente a Club Deportivo Corona, donde ha continuado su formación hasta la actualidad.

La oportunidad de entrenar en España surge gracias a visorías organizadas en Anamorós por representantes del club Levante y el interés de entrenadores europeos. (Foto: cortesía)

En julio de 2023, fue convocado a un microciclo de la Selección Nacional de El Salvador Sub-15. Ese llamado representó un reconocimiento a su esfuerzo y a las cualidades mostradas en el campo. Además, ha estado inscrito en el Club Deportivo Atlético La Unión para las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, manteniéndose activo en la competencia nacional.

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La llegada de Walter Pérez a España fue posible gracias a una serie de visorías realizadas en Anamorós, municipio de La Unión Norte. Allí, representantes del Levante, entre ellos Daniel Pastor, organizaron sesiones para evaluar a jóvenes talentos y ofrecer becas a quienes destacaran.

Aunque inicialmente las becas estaban destinadas a niños menores que él, los entrenadores notaron las habilidades de Pérez y solicitaron información adicional sobre su trayectoria.

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En el último día de las pruebas, Germán Quijano, uno de los profesores presentes, se comunicó con el padre de Walter para expresar su interés en el joven futbolista.

“Le dijo que yo tenía bastantes cualidades para jugar, que era muy bueno con el balón y que me gustaba el toque, dar pases”, recordó Pérez. Su familia aceptó la propuesta y juntos realizaron las gestiones necesarias para que pudiera viajar a España.

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La rutina diaria de entrenamientos en España, con dos sesiones regulares y partidos, ayuda al desarrollo físico y mental de Walter Pérez. (Foto: cortesía)

Hoy, Walter Pérez vive una experiencia que, según sus propias palabras, veía muy lejana en su infancia. “Mi yo chiquito nunca pensó estar aquí... siempre soñé con venir a España y ver los partidos de la liga española”, relató.

La estadía de Walter Pérez en España está programada para tres meses. Hasta ahora, lleva aproximadamente dos meses en territorio europeo. Su rutina diaria inicia a las 7:00am, con el desayuno, seguido de una sesión de entrenamiento a las 9:15am.

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Cada jornada incluye dos entrenos, uno por la mañana y otro a las 2:45pm. Entre actividades, encuentra tiempo para convivir con sus compañeros de residencia, jugar partidos informales y descansar antes de la cena, que se sirve a las 8:30pm.

Durante su estancia, ha tenido la oportunidad de participar en partidos oficiales y amistosos. En el partido disputado el martes, jugó como titular y el equipo logró una victoria por tres a cero frente a la academia Futedu.

El esfuerzo familiar para sostener el sueño de Waltercito

El esfuerzo familiar ha sido fundamental para sostener el sueño deportivo de Waltercito, como lo llaman de cariño en casa. Su padre, Walter Pérez, narró para Infobae el desafío económico que implica mantener a su hijo en España.

La familia ha recurrido a préstamos y ha asumido gastos significativos de estadía y formación, mientras espera una definición sobre el apoyo económico del club Levante UD para una posible extensión de la beca deportiva.

El esfuerzo económico de la familia Pérez sostiene la estadía y formación de Waltercito en España, a la espera de apoyo definitivo del club Levante UD. (Foto: cortesía)

Desde febrero, Waltercito reside en España tras ser invitado por el club valenciano. El joven viajó con una oportunidad inicial de tres meses, financiada íntegramente por su familia. “Nosotros hemos tenido que sacar préstamos, tenemos nuestro trabajo, pero estos gastos son algo más... uno por sus hijos hace lo que sea para que ellos tengan su sueño”, relató su padre.

La permanencia en el club depende ahora de negociaciones directas con el Levante UD. Según contó Walter Pérez, la familia está a la espera de una reunión en la que se definirá qué parte de los costos asumirá el club y cuánto les corresponderá cubrir a ellos.

“En un principio, la inversión era por los primeros tres meses: usted paga el cincuenta por ciento, nosotros asumimos el cincuenta; o nosotros asumimos el setenta y cinco por ciento, usted paga el veinticinco. Hoy me mandaron el mensaje que él se le puede dar la oportunidad del año... pero ahí es donde yo voy a eso, ellos van a tener una reunión y me darán detalles sobre cuánto vamos a estar pagando mes a mes por el año que él estaría allá”.

El trámite migratorio es otro desafío. El permiso de estadía por tres meses, vigente hasta el 20 de mayo, obliga a la familia a gestionar una visa de estudiante o la documentación necesaria para que Waltercito pueda permanecer legalmente en España durante una temporada más larga.

Walter Pérez persigue metas claras como mediocentro y defensa central, motivado por el fútbol, el apoyo familiar y la esperanza de nuevas oportunidades en España. (Foto: cortesía)

Para la familia Pérez, la experiencia representa una mezcla de alegría e incertidumbre. “Agradecidos con Dios por la oportunidad que le ha dado a mi hijo, es una bendición”, expresó Walter Pérez. El sueño de Waltercito ha generado orgullo, pero también implica sacrificios cotidianos. “Nos alegramos, estamos contentos de que él esté viviendo su sueño”.

Las expectativas están enfocadas en que el club confirme la extensión por un año y que se formalice el apoyo económico. Mientras tanto, la familia espera poder sostener el proyecto, confiando en que el esfuerzo realizado abrirá nuevas oportunidades para Waltercito.

Metas, consejo a jóvenes y su rol en el campo

El joven que se desempeña principalmente como mediocentro, tanto defensivo como ofensivo y que en ocasiones, también juega como defensa central, tiene claro que su principal meta es seguirse superando a través del fútbol.

“Seguir jugando, dar todo lo que sé, nunca rendirme”, expresó. Su objetivo inmediato es continuar en España, seguir aprendiendo y aprovechar cualquier oportunidad que se le presente, ya sea en el Levante o en otro club.

El futbolista también envió un mensaje a los jóvenes que enfrentan dudas o temores sobre su futuro: “Que tengan fe, que tengan esperanza, confianza y que siempre va a haber una oportunidad... Cuando vean esa oportunidad, mantenerse siempre listos para demostrar de qué están hechos”. Además, destacó la importancia de la fe y el apoyo familiar en su proceso como deportista.