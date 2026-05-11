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Honduras suspende parcialmente clases presenciales por ola de calor extrema y mala calidad del aire

Las medidas preventivas estarán vigentes durante la semana del 11 al 15 de mayo y buscan proteger a miles de estudiantes y docentes ante las condiciones climáticas extremas.

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De lunes 11 a martes 12 de mayo, los centros educativos públicos deberán operar en horario reducido como parte de las nuevas disposiciones oficiales. (Foto archivo)
De lunes 11 a martes 12 de mayo, los centros educativos públicos deberán operar en horario reducido como parte de las nuevas disposiciones oficiales. (Foto archivo)

El Gobierno de Honduras decidió modificar temporalmente las actividades académicas en el sistema educativo público en respuesta a la intensa ola de calor y los problemas de contaminación ambiental que afectan a distintas regiones del país centroamericano.

La Secretaría de Educación informó este domingo que los centros educativos gubernamentales implementarán jornadas reducidas y clases virtuales durante la presente semana, como respuesta a las alertas emitidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), organismo encargado del monitoreo climático y de emergencias en Honduras.

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La disposición fue oficializada mediante la circular CIR-025-SE-2026, emitida por el Despacho Ministerial, donde se establecen medidas excepcionales para resguardar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo ante el incremento de las temperaturas y el deterioro de la calidad del aire registrado en varios sectores del territorio hondureño.

De acuerdo con las autoridades educativas, los lunes 11 y martes 12 de mayo las actividades académicas deberán desarrollarse bajo horario reducido en todos los centros educativos gubernamentales, manteniendo la planificación ya establecida por cada institución.

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Virtualidad parcial

Posteriormente, del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, las clases pasarán a modalidad virtual para disminuir la exposición de la población estudiantil a las condiciones climáticas extremas que afectan al país.

La Secretaría de Educación explicó que durante las jornadas virtuales se priorizarán actividades académicas esenciales para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza sin comprometer el bienestar de los alumnos.

Del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, las clases se desarrollarán en modalidad virtual
Del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, las clases se desarrollarán en modalidad virtual

Este ajuste se produce en un contexto de altas temperaturas que han impactado a varias naciones de Centroamérica en las últimas semanas. En Honduras, autoridades de gestión de riesgos han advertido sobre sensaciones térmicas elevadas, exposición prolongada al calor y riesgos respiratorios derivados de la contaminación ambiental y la presencia de humo en algunas zonas.

Especialistas advierten que niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias figuran entre los grupos más vulnerables ante estas condiciones, motivo por el cual diversas instituciones públicas han comenzado a adoptar acciones preventivas.

Medidas de seguridad

Respecto a los centros educativos privados y no gubernamentales, la Secretaría de Educación señaló que cada institución deberá evaluar sus condiciones de infraestructura antes de determinar si mantiene las clases presenciales en horario normal.

Entre los aspectos que deberán revisarse se encuentran la ventilación adecuada de las aulas, la disponibilidad de agua potable y la implementación de medidas de protección para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Estudiantes de la escuela Esteban Mendoza son vistos en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Estudiantes de la escuela Esteban Mendoza son vistos en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Aquellos centros que cuenten con ambientes seguros podrán continuar operando con normalidad. Las instituciones que no reúnan las condiciones necesarias deberán adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud de la comunidad educativa.

La circular también instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales a supervisar el cumplimiento de las disposiciones y garantizar que las medidas sean comunicadas correctamente en todos los centros educativos del país.

Honduras enfrenta cada año temporadas de altas temperaturas y sequías prolongadas, fenómenos que en los últimos años se han intensificado debido a los efectos del cambio climático. Organismos internacionales han advertido que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables a eventos climáticos extremos, situación que ha comenzado a impactar sectores clave como la educación, la salud y el abastecimiento de agua.

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