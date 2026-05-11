Por qué para Caputo los mejores 18 meses arrancan en junio y las dudas que surgen

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, los mejores 18 meses comienzan en mayo, junio.

Luego de afirmar que se vienen los mejores 18 meses para la economía argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que esa proyección corre en sus cálculos a partir de mayo o junio. Justificó ese horizonte en el hecho de que, en la actualidad, la economía transita un período de recuperación tras el shock que se produjo en la previa de las elecciones legislativas en octubre de 2025. Pero pesar del optimismo oficial, persisten dudas sobre las tres variables que el ministro señaló como motores del crecimiento en la segunda mitad del año: la concesión de rutas nacionales, la entrada en vigencia de la reforma laboral y la adhesión a Inocencia Fiscal.

En una reciente entrevista con LN+, Caputo sostuvo que la economía se encuentra en un proceso de recuperación y lo respalda con datos recientes sobre sectores claves. “La industria en el mes de marzo se recuperó fuertemente; está 5% por arriba del año anterior, la construcción 12,7%. Digo industria y construcción porque eran dos sectores que venían con rezago. La mayoría de los sectores venían fuertemente arriba, cuando uno mira el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de los 16 sectores, venían por arriba", sostuvo respecto a los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (Indec) la semana pasada.

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En esa linea marcó que ahora “entramos en un proceso más virtuoso” en donde estamos terminando de absorber el shock del año pasado e iniciamos un proceso de desinflación a partir del dato de abril que se publica este jueves. “Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses. Ahora estamos en un proceso de recuperación”, afirmó.

La industria manufacturera tuvo un repunte de 5% en marzo según el Indec.

La proyección del ministro se basa en tres pilares: la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales ademas de la Ley de Inocencia Fiscal y de Modernización Laboral. “Cuando vos entras en un periodo bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia Fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más porque los empresarios ahora saben cuánto sale un despido, porque además, en vez de pagar 18 puntos de carga, pagan solo 2 y además van a tener un fondo que le permite pagar eventualmente un despido. Todo eso viene en los próximos 18 meses”, sostuvo.

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El equipo económico deposita parte de sus expectativas en el efecto de la obra pública sobre la actividad y el empleo. No obstante, las proyecciones oficiales encuentran resistencias y observaciones en el sector privado. Una fuente de la construcción consultada por Infobae señaló que el verdadero efecto sobre la actividad es limitado, ya que “el sector no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”.

La misma fuente indicó que, pese a las expectativas sobre los anuncios de concesión de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales, faltan detalles claros sobre la modalidad de ejecución y la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, agregó.

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Dólares del colchón y reforma laboral: de implementación lenta

En simultáneo, la evolución de los depósitos en moneda extranjera del sector privado refleja que la cautela sigue presente entre los ahorristas y empresarios. Según el informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esos depósitos alcanzaron USD 37.044 millones al 2 de enero de 2025, en coincidencia con una campaña del propio Caputo para alentar el regreso de dólares al sistema financiero. El 1° de febrero, el stock subió a USD 37.817 millones y el 2 de marzo llegó a USD 39.172 millones, uno de los niveles más altos del periodo. El 27 de abril, último dato reportado, el saldo bajó levemente a 38.967 millones de dólares. Esta secuencia mostró un comportamiento volátil, que refleja la sensibilidad de los movimientos de capital frente a los factores de confianza y a la espera de señales políticas y económicas más claras.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal los depósitos en moneda extranjera del sector privado tuvieron un aumento de USD 2.300 millones.

En cuanto a la Ley de Modernización Laboral, a pesar de su aprobación durante la sesiones extraordinarias de febrero, hasta el momento no hubo grandes avances en la reglamentación. La semana pasada se publicó una parte del decreto reglamentario respecto a la Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Más allá de las reuniones todavía no hubo avances concretos respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), por lo que muchas Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) asegura que avanzan en la “neblina”.

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El director de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi, planteó una visión crítica sobre la dinámica de la economía en la transición. “Lo que estamos viendo en esta transformación de la economía argentina: el proceso destructivo está siendo más elevado que el proceso creativo, que va a tardar más”, marcó en conversación con Infobae.

En esa linea, sostuvo que no No ven cuál es la fuente de crecimiento ya que en esta transición estás perdiendo empleo y actividad. “La fuente de crecimiento sería una mayor inversión, y ahí juega mucho lo que es la política. El RIGI no es suficiente, cuando ves cuánto se invertiría en estos dos años —que es lo que se publica cada vez que hay una nueva aprobación—, son USD 6.000 millones, no es una cantidad que te mueva la economía", sostuvo. Y que cualquier decisión de inversión hoy está atravesada por lo que pueda pasar en la política.

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“Todavía no vas a ver un boom de inversión, va a haber algo y eso no te va a motorizar. La actividad va a seguir de manera lateral, el empleo se va a seguir ajustando y para ver una expansión, lo que necesitas es confirmar que el rumbo continúa después de las elecciones y para eso falta. Para mí van a ser mediocres los resultados económicos de corto plazo”, concluyó.

El panorama trazado por Caputo se apoya en la expectativa de que la combinación de recuperación sectorial, impulso de la obra pública y reformas laborales genere un ciclo virtuoso en la economía argentina. Sin embargo, tanto los datos disponibles como los testimonios de analistas muestran que la velocidad y la solidez de esa recuperación siguen atadas a la evolución política y a la capacidad del gobierno de transformar los anuncios en resultados concretos.

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