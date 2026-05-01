Insulina y aumento de peso: por qué ocurre y qué hábitos ayudan a controlarlo, según especialistas

La Mayo Clinic advierte que el uso de insulina puede asociarse a aumento de peso, pero una alimentación equilibrada ayuda a evitarlo (Freepik)

El empleo de insulina en personas con diabetes suele asociarse a un mayor peso corporal, pero, según la Mayo Clinic, existen formas eficaces de evitar o controlar este efecto. La insulina facilita el ingreso de glucosa en las células, donde se utiliza como energía o se almacena como grasa si la ingesta calórica supera las necesidades del organismo. Este proceso puede favorecer el aumento de peso, pero no es inevitable.

Adoptar una dieta equilibrada, controlar el tamaño de las porciones, preferir agua en vez de bebidas azucaradas y realizar actividad física regular son medidas recomendadas por la Mayo Clinic para limitar el impacto de la insulina sobre el peso. Además, es fundamental contar con seguimiento médico y asesoramiento profesional, ya que un control adecuado de la alimentación y el ejercicio ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y a reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes.

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Sin estos cuidados, el consumo excesivo de calorías puede conducir a un aumento en los depósitos de grasa y dificultar el manejo de la enfermedad.

Claves para mantener el peso durante el tratamiento con insulina

Priorizar alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y cereales integrales previene el exceso calórico durante el tratamiento con insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas en tratamiento con insulina pueden mantener su peso estable si adoptan una serie de medidas recomendadas por la comunidad médica: controlar la cantidad de calorías consumidas, priorizar alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y cereales integrales, y evitar los productos ultraprocesados ayuda a prevenir el exceso calórico.

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Además, reducir el tamaño de las porciones, evitar repetir plato y preferir agua en lugar de bebidas azucaradas son prácticas sugeridas por la Mayo Clinic. Distribuir las comidas de modo que la mitad del plato contenga verduras sin almidón y el resto se reparta entre proteínas y almidones, como arroz o maíz, contribuye a un equilibrio nutricional adecuado.

Consultar a profesionales sanitarios, como nutricionistas o dietistas, permite diseñar un plan de alimentación personalizado y adaptado a las necesidades y condiciones de cada persona. Estos especialistas pueden brindar herramientas para calcular las necesidades energéticas diarias, identificar alimentos recomendados y ofrecer estrategias para afrontar situaciones sociales o emocionales que puedan interferir en el control del peso.

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Riesgos de omitir dosis de insulina o comidas

Omitir dosis de insulina o saltarse comidas está desaconsejado, ya que, en el último caso, puede provocar hambre excesiva, lo que a menudo lleva a elecciones alimentarias poco saludables y aumenta el riesgo de episodios de hipoglucemia.

La actividad física regular, recomendada por la Mayo Clinic, mejora la eficacia de la insulina y contribuye al control glucémico en personas con diabetes ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Mayo Clinic, no debe disminuirse ni omitirse la dosis de insulina para perder peso, ya que esto puede provocar descompensaciones metabólicas y elevar los niveles de glucosa en sangre por encima de los límites seguros, con el consiguiente riesgo de complicaciones agudas y crónicas asociadas a la diabetes.

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La incorporación regular de ejercicio físico es fundamental para controlar el peso y mejorar la eficacia del tratamiento con insulina. La Mayo Clinic recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar, bailar, nadar o andar en bicicleta, junto con ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

El ejercicio contribuye a un uso más eficiente de la insulina, incrementa el gasto calórico y favorece el control glucémico. Es importante consultar con un profesional de la salud sobre las actividades más adecuadas, así como ajustar tanto la dosis de insulina como la alimentación en función del nivel de esfuerzo físico, para prevenir hipoglucemias incluso varias horas después del entrenamiento.

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Además, la actividad física regular ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora el bienestar general, aspectos especialmente relevantes en personas con diabetes.

Alternativas farmacológicas bajo indicación médica

Modificar la dosis de insulina sin supervisión médica puede causar descompensaciones graves y aumentar la glucosa en sangre peligrosamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen alternativas bajo indicación médica que pueden ayudar a algunas personas con diabetes tipo 2 a controlar el peso o a optimizar su tratamiento, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. La Mayo Clinic resalta que únicamente un especialista debe evaluar la pertinencia de cualquier ajuste terapéutico y determinar en qué casos corresponde, de acuerdo con las necesidades individuales de cada paciente.

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Intentar modificar por cuenta propia la dosis de insulina con el objetivo de bajar de peso es una práctica peligrosa, ya que puede provocar un aumento rápido y sostenido de los niveles de glucosa y elevar el riesgo de complicaciones graves, como cetoacidosis o daño vascular.

El manejo del peso en personas que utilizan insulina requiere una estrategia integral, basada en alimentación equilibrada, actividad física regular y control médico continuo. El acompañamiento de un equipo multidisciplinario, formado por endocrinólogos, nutricionistas y educadores en diabetes, permite optimizar la terapia y reducir riesgos asociados.

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La adopción de hábitos saludables y el seguimiento profesional favorecen el control del peso y contribuyen a una mejor calidad de vida para quienes viven con diabetes.