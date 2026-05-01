Salud

Para qué sirven los suplementos vitamínicos y cuáles son los riesgos de tomarlos sin supervisión médica

Su popularidad creció de la mano de la cultura del bienestar y la creencia de que son inofensivos por su origen natural. Las señales que indican una atención profesional inmediata, según la Cleveland Clinic

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso de suplementos vitamínicos sin supervisión médica puede provocar toxicidad y daños en órganos vitales, advierten especialistas internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el consumo de suplementos vitamínicos ha experimentado un crecimiento sostenido en todo el mundo, impulsado por campañas publicitarias y el auge de la cultura del bienestar. Este fenómeno ha llevado a que cada vez más personas recurran a productos de venta libre para intentar mejorar su salud sin supervisión médica.

El abuso de suplementos vitamínicos y la combinación sin asesoramiento profesional pueden ocasionar efectos secundarios graves para la salud. Aunque se asume que las vitaminas y minerales, por su origen natural, resultan inofensivos, consumir dosis elevadas o mezclarlos con otros productos o medicamentos implica riesgos comprobados. Consultar a un especialista es fundamental antes de incorporar cualquier suplemento, ya que existen señales de alerta y combinaciones peligrosas que deben evitarse.

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El consumo excesivo de suplementos vitamínicos puede generar toxicidad, dañar órganos vitales o incrementar las probabilidades de interacción con medicamentos, especialmente en personas con enfermedades hepáticas, renales o cardíacas, embarazadas o quienes reciben tratamientos médicos complejos, según advierten especialistas del Hospital Universitario Austral y la Mayo Clinic, centro médico estadounidense de referencia internacional.

Entre los principales riesgos se encuentran la toxicidad, el agravamiento de afecciones preexistentes y la aparición de síntomas cardíacos, neurológicos, cutáneos o digestivos, según detalla la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

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Frasco ámbar de suplementos vitamínicos derramado sobre una superficie, con cápsulas y tabletas de varios colores y tamaños esparcidas fuera del envase.
El consumo descontrolado de vitaminas y minerales incrementa el riesgo de interacciones peligrosas, especialmente en personas con enfermedades crónicas o tratamientos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de suplementos alimenticios se ha extendido por la creencia equivocada de que siempre aportan beneficios y carecen de efectos adversos. Sin embargo, estos productos solo deben emplearse para cubrir carencias nutricionales específicas, nunca como sustituto de una dieta equilibrada. El exceso de confianza puede llevar a omitir la consulta médica e ignorar señales de advertencia, aumentando el riesgo de sobredosis o interacciones perjudiciales, de acuerdo con la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Riesgos asociados al consumo excesivo de suplementos vitamínicos

El consumo descontrolado de suplementos implica riesgos adicionales para personas con enfermedad hepática, insuficiencia renal, trastornos cardíacos, embarazadas, mujeres lactantes o quienes reciben tratamientos oncológicos, inmunomoduladores o anticoagulantes.

La escasa regulación del sector favorece errores de etiquetado y la presencia de ingredientes no declarados, dificultando el control de calidad. Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la U.S. Food and Drug Administration, muchos suplementos prometen beneficios no comprobados, lo que genera una falsa sensación de seguridad sobre su uso.

El organismo emite señales evidentes al superar la dosis recomendada de vitaminas o minerales. Las vitaminas hidrosolubles (como la C y las del grupo B) suelen eliminarse por la orina, mientras que las liposolubles (A, D, E y K) se acumulan y pueden causar toxicidad. Entre los síntomas de alerta se incluyen palpitaciones, dolor torácico, alteraciones en la presión arterial, erupciones cutáneas y reacciones alérgicas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Palpitaciones, erupciones cutáneas y alteraciones digestivas son algunos de los principales síntomas de alarma relacionados con el consumo excesivo de suplementos vitamínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden presentarse orina de color intenso, piel amarillenta y alteraciones digestivas como vómitos, diarrea, hinchazón y gases, signos que pueden indicar daño hepático.

Otros síntomas frecuentes son mareos, dolores de cabeza, hormigueo en extremidades, dificultad para dormir, presión arterial baja, sabor metálico en la boca y, en casos graves, convulsiones. El consumo elevado de hierro intensifica estos síntomas, y el exceso de fibra o vitamina C puede causar molestias digestivas. La Cleveland Clinic destaca que estos efectos pueden ser graves y requieren supervisión médica inmediata.

Combinaciones de suplementos y medicamentos que deben evitarse

Mezclar varios suplementos o asociarlos con medicamentos puede originar interacciones peligrosas. El calcio y el hierro compiten por la absorción y reducen su efectividad si se consumen juntos; ambos pueden interferir con medicamentos para la tiroides. Dosis altas de vitamina K pueden anular el efecto de anticoagulantes.

Existe riesgo adicional al combinar suplementos con ingredientes estimulantes o destinados a potenciar la concentración, el estado de alerta o la pérdida de peso, especialmente en tratamientos oncológicos o cardíacos. Se recomienda evitar la ingesta simultánea de preparados con varias vitaminas del complejo B, D y A, o aquellos que influyen en la coagulación o la presión arterial, según advierte el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH).

Primer plano de una persona joven con pelo corto, vestida con camiseta gris, llevando una pastilla blanca a la boca y sosteniendo un vaso de agua.
Mezclar suplementos como calcio, hierro y vitamina K con medicamentos puede reducir su efectividad o anular tratamientos, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier suplemento, debe consultarse con un médico y detallar el uso actual de vitaminas, minerales y remedios herbales. La transparencia facilita una supervisión adecuada y previene interacciones peligrosas o duplicidad de dosis. Los suplementos no reemplazan el diagnóstico ni el tratamiento de enfermedades y no deben ser administrados a embarazadas, niños o personas en condiciones especiales sin indicación profesional.

Un suplemento no debería provocar cambios físicos notorios en el bienestar diario; ante molestias inesperadas, se recomienda suspender el producto y consultar de inmediato a un especialista. Tanto la Mayo Clinic como el NIH subrayan la importancia de la consulta profesional antes de iniciar cualquier suplementación.

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