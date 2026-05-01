Juana Viale reemplazará por tercer fin de semana a Mirtha Legrand: quiénes son los invitados para sus programas

Juana Viale conducirá nuevamente los dos programas del fines de semana (Prensa: Almorzando con Juana)

Juana Viale vuelve a ponerse al frente de los clásicos programas de fin de semana de El Trece. Por tercera semana consecutiva, reemplazará a Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha y ocupará su habitual cabecera en la mesa de Almorzando con Juana”, dos espacios que se han convertido en cita obligada para figuras de la actualidad y el espectáculo.

El sábado 2 de mayo, desde las 21:30, La Noche de Mirtha contará con la presencia de importantes referentes de la actualidad periodística, la economía y el espectáculo. María O’Donnell, conductora de Urbana Play y autora de un reciente libro sobre Montoneros, y Luciana Geuna, una de las periodistas denunciadas por el presidente Javier Milei esta semana.

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Completan la mesa Julián Weich, conductor y actor con una extensa trayectoria en la televisión argentina, conocido por su participación en ciclos emblemáticos como Sorpresa y media y su labor solidaria. A él se suma Miguel ángel Boggiano, economista y consultor, habitual expositor en medios sobre coyuntura económica y finanzas personales.

María O'Donnell estará el sábado en el programa de Mirtha Legrand conducido por Juana Viale (Candela Teicheira)

Para el domingo 3 de mayo, desde las 13:45, Almorzando con Juana ofrece un menú en torno a figuras del espectáculo, la moda y la actuación. Gustavo Garzón será uno de los invitados principales; es actor con una vasta carrera en cine, teatro y televisión. Lo acompañará Mercedes Funes, actriz multipremiada que ha participado en numerosas telenovelas y obras de teatro. Barbie Vélez, actriz y modelo, también dirá presente en la mesa, aportando su perspectiva del mundo del espectáculo.

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El ciclo del domingo contará además con Fabián Medina Flores, asesor de moda y panelista, referente en tendencias y estilo, y con Imanol Rodríguez, actor y humorista, conocido por sus trabajos en comedia y su participación en programas televisivos de entretenimiento.

Gustavo Garzón

La continuidad de Juana Viale como conductora no solo responde a la ausencia de su abuela, sino también al reconocimiento que ha ganado en el último tiempo dentro del medio, más allá de alguna polémica ocasional. La mesa de invitados de este fin de semana propone debates sobre actualidad, economía, espectáculo y cultura, manteniendo la esencia de los programas y sumando nuevas miradas.

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Salud de Mirtha Legrand y declaraciones de Marcela Tinayre

La ausencia de Mirtha Legrand en su tradicional programa sigue generando expectativas y preguntas entre el público. Según lo indicado por su hija, Marcela Tinayre, la conductora atraviesa una etapa de recuperación y su principal deseo es volver al trabajo. Tinayre afirmó: “Solo quiere trabajar”, en referencia al ánimo de su madre para reincorporarse a la pantalla, y remarcó que la familia acompaña su decisión, priorizando el bienestar de la histórica figura televisiva.

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand (Video: Puro Show. El Trece)

Esta es la tercera semana consecutiva en la que Juana Viale se hace cargo de ambos ciclos, mientras Legrand continúa su reposo. Marcela Tinayre también expresó tranquilidad sobre el estado de salud de su madre, dejando en claro que la prioridad es que vuelva solo cuando se sienta completamente recuperada.

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Una semana especial para Juana Viale: el Martín Fierro de Oro

El presente de Juana Viale está marcado por la conducción de los programas y por un reconocimiento reciente en su carrera: la obtención del Martín Fierro de Oro. Esta distinción, recibida durante la última entrega de los premios organizados por APTRA, destaca su estilo y presencia en la pantalla, consolidando su imagen como figura versátil dentro de la televisión argentina. La semana se presenta así como un punto de inflexión, donde la nieta de Mirtha Legrand asume la responsabilidad de mantener el legado familiar y, al mismo tiempo, celebra un logro propio en el mundo del espectáculo.