Salud

9 estilos de Pilates para transformar el entrenamiento: ¿Cuál conviene más?

Desde opciones clásicas hasta propuestas de rehabilitación y fusión, la disciplina ofrece alternativas adaptadas a cada necesidad, nivel y objetivo personal. Cómo elegir la modalidad adecuada para transformar el bienestar físico y mental

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Mujer con ropa deportiva gris y negra realiza Pilates en una máquina reformer de madera clara, acostada de espaldas y levantando las piernas con correas en un estudio.
El método Pilates destaca el fortalecimiento del core, integrado por abdominales, lumbares, pelvis y glúteos, para mejorar postura y equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método Pilates fue creado en el siglo XX por Joseph Pilates, quien ideó una disciplina centrada en la unión de mente y cuerpo. Sus principios fundamentales giran en torno al control consciente de cada movimiento, la respiración y la alineación precisa del cuerpo. El objetivo principal es mejorar la fuerza, la flexibilidad y la postura, priorizando la calidad y el control de los ejercicios sobre la cantidad o la intensidad.

Uno de los conceptos principales en Pilates es la activación del core, que incluye los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis y glúteos. Esta zona es considerada el soporte esencial para todos los movimientos y es fundamental para mantener la postura y el equilibrio.

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El método Pilates fue concebido inicialmente para la rehabilitación física, pero su enfoque integral lo llevó a ganar popularidad entre atletas, bailarines y el público general, debido a sus beneficios tanto físicos como mentales, según el sitio especializado Health HowStuffWorks.

Joseph Pilates desarrolló un método que une mente y cuerpo a través del control, la respiración y la alineación precisa en el Pilates
Joseph Pilates desarrolló un método que une mente y cuerpo a través del control, la respiración y la alineación precisa en el Pilates

Beneficios físicos y mentales del método Pilates

La práctica constante de Pilates ofrece una serie de ventajas tanto para el cuerpo como para la mente. Entre los beneficios físicos más destacados se encuentra el fortalecimiento del core, lo que contribuye a mejorar la postura, la estabilidad y el equilibrio. Además, los ejercicios ayudan a aumentar la flexibilidad, la coordinación y la capacidad pulmonar, ya que la respiración controlada es parte fundamental del método.

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Pilates también se asocia con un efecto que reduce el estrés y una mayor conciencia corporal. Al centrarse en la concentración y el control preciso de los movimientos, quienes lo practican experimentan una sensación de calma y bienestar mental. Estos efectos positivos hacen que el método sea recomendado no solo para la rehabilitación física, sino también como una herramienta para mantener la salud integral y prevenir lesiones.

Tipos principales de Pilates

A lo largo del tiempo, el método ha dado origen a diversas variantes que se adaptan a distintos intereses, condiciones y estilos de vida. Los 9 tipos principales de Pilates que destaca la fuente son los siguientes:

1- Pilates clásico

El Pilates clásico sigue con rigor las enseñanzas originales de Joseph Pilates, respetando la secuencia fija de ejercicios que él mismo desarrolló. Se destaca por la precisión técnica y el control consciente en cada movimiento, priorizando la alineación y la respiración.

Este enfoque invita a perfeccionar posturas y transiciones, manteniendo la esencia histórica y filosófica del método. Es ideal para quienes desean experimentar el Pilates tal como fue concebido en sus inicios.

Pilates Reformer
El Pilates clásico respeta la secuencia y la técnica original de Joseph Pilates, enfocándose en precisión, alineación y control consciente en cada movimiento (Crédito: Freepik)

2- Pilates contemporáneo

El Pilates contemporáneo incorpora modificaciones a los ejercicios tradicionales y suele adaptarse a los nuevos hallazgos en fisioterapia y biomecánica. Permite una mayor personalización y variaciones, tanto en colchoneta como en aparatos.

Tres mujeres en ropa deportiva haciendo planchas en máquinas de Pilates reformer en un estudio con suelo de madera y una ventana grande.
El Pilates contemporáneo añade modificaciones y nuevas adaptaciones derivadas de la fisioterapia y la biomecánica, permitiendo mayor personalización y variedad de ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Pilates en colchoneta (Mat Pilates)

Se practica sobre una colchoneta, utilizando el peso del cuerpo como resistencia. Fomenta el control postural, el fortalecimiento del core y la mejora de la flexibilidad.

terapia postural holística
El Mat Pilates utiliza solo una colchoneta y el peso del propio cuerpo para fortalecer el core, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad (Crédito: Freepik)

4- Pilates con aparatos (Equipment-based Pilates)

Esta variante emplea equipos diseñados por Joseph Pilates: reformer, Cadillac, silla, barril, para añadir resistencia y diversidad a los ejercicios. Es habitual en estudios especializados y permite un trabajo más específico.

Ejercicios silla
El Pilates con aparatos emplea equipos diseñados por Joseph Pilates, como el reformer y el Cadillac, y permite un trabajo más específico y variado (Crédito: Freepik)

5- Stott Pilates

Stott Pilates es una adaptación moderna que incorpora principios contemporáneos de rehabilitación y biomecánica. Se enfoca en restaurar la curvatura natural de la columna y ofrece opciones de modificación para diferentes niveles y necesidades.

Mujer en ropa deportiva realiza estiramiento en reformador de Pilates de madera. Manos en la barra, pies en la plataforma. Fondo de ladrillo visto y ventanas.
Stott Pilates adapta los principios clásicos mediante el enfoque en la curvatura natural de la columna y en técnicas de rehabilitación modernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- Power Pilates

El Power Pilates es una versión más intensa, en la que se incrementa la exigencia física y la velocidad de los ejercicios. Está dirigida a quienes buscan un entrenamiento más desafiante.

Vista lateral de un hombre sin camiseta en un tapete de yoga, con las rodillas dobladas y las caderas levantadas, realizando un ejercicio de Pilates.
El Power Pilates propone un entrenamiento más exigente e intenso, ideal para quienes buscan desafíos físicos y una mayor velocidad en los ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

7- Pilates clínico

El Pilates clínico está orientado a la rehabilitación de lesiones y la prevención de problemas musculoesqueléticos. Es supervisado por fisioterapeutas o profesionales médicos y se adapta a cada paciente. Los ejercicios son personalizados según el diagnóstico y la evolución clínica.

Mujer en leggings negros y camiseta granate haciendo Pilates sobre una colchoneta. Apoya una pierna en balón azul y sostiene un aro. Fondo con ventanales.
El Pilates clínico, supervisado por fisioterapeutas, se emplea para la rehabilitación y prevención de lesiones musculoesqueléticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

8- Pilates de fusión

El Pilates de fusión combina el método clásico con yoga, danza o entrenamiento funcional. Introduce elementos de varias disciplinas para una experiencia variada. Es ideal para quienes buscan diversidad en la práctica.

Mujer con ropa deportiva gris oscuro realiza una estocada en un reformer de madera, con los brazos extendidos y mirada al frente, en un estudio con ventanales.
El Pilates de fusión combina la técnica original con disciplinas como yoga y danza, ampliando los beneficios de la práctica tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

9- Pilates de rehabilitación

El Pilates de rehabilitación se centra en personas que se recuperan de lesiones, cirugías o dolencias crónicas. Los ejercicios son progresivos y pensados para restaurar la funcionalidad y movilidad. Permite avanzar de manera segura hacia la plena recuperación.

Hombre de rodillas sobre colchoneta azul, brazos estirados sobre un balón naranja. Una fisioterapeuta de pie detrás, con las manos en su espalda. Sala con grandes ventanas.
El Pilates de rehabilitación está orientado a personas en proceso de recuperación tras lesiones o cirugías, con ejercicios progresivos que restauran funcionalidad y movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para principiantes en Pilates

Quienes se inician en Pilates deben prestar atención a varios aspectos esenciales para sacar el máximo provecho de la disciplina y evitar lesiones. Es fundamental comenzar con clases guiadas por instructores certificados, ya que la técnica adecuada resulta clave para que los ejercicios sean efectivos y seguros. La supervisión profesional ayuda a corregir posturas y movimientos, adaptando la intensidad de las rutinas al nivel individual de cada practicante.

Para los principiantes, se recomienda iniciar con Pilates en colchoneta, donde el propio peso corporal constituye la resistencia principal. De esta manera, es posible desarrollar fuerza y control postural antes de pasar a variantes más avanzadas que incluyen aparatos o rutinas de mayor intensidad. La constancia, la paciencia y la concentración en la respiración y el control del core son elementos esenciales para progresar y experimentar los beneficios integrales que ofrece el método.

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