Guatemala

El gobierno de Guatemala habilita centro de salud con enfoque intercultural en Todos Santos Cuchumatán

La edificación, equipada y gestionada bajo el proyecto Crecer Sano, atenderá a más de 1.300 personas e incorpora prácticas de la medicina tradicional maya para responder a la realidad local indígena

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Grupo de hombres corta una cinta azul frente a una entrada de edificio con cartel "ENTRADA No. 1". El Presidente lleva sombrero de paja y camisa a rayas
El Presidente, junto a funcionarios y líderes comunitarios, inaugura un centro de salud con pertinencia cultural, mejorando el acceso a servicios médicos para la población local en Guatemala. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la inauguración del Puesto de Salud en el caserío Caballo Blanco, aldea Mash, municipio de Todos Santos Cuchumatán, en el departamento de Huehuetenango. Más de 1.300 habitantes de la localidad y de zonas vecinas serán atendidos en este centro, que forma parte de la estrategia del actual Gobierno para reducir el rezago sanitario e integrar la atención con perspectiva cultural, según comunicó Arévalo durante la ceremonia de apertura.

De acuerdo con información publicada en medios oficiales, el evento contó con la asistencia del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y el viceministro de Atención Primaria en Salud, Donato Camey. Ambos subrayaron que la construcción fue financiada por el programa Crecer Sano, Proyecto de Salud y Nutrición, una iniciativa pública orientada a fortalecer la infraestructura y el equipamiento en las áreas rurales.

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La remodelación y apertura del puesto se enmarca en más de 100 intervenciones similares coordinadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para expandir la red nacional de servicios médicos. Barnoya afirmó que la incorporación del centro a la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Huehuetenango permitirá optimizar la referencia y contrarreferencia de pacientes hacia el Centro de Atención Permanente (CAP) de Todos Santos Cuchumatán y robustecer la cobertura sanitaria local.

Grupo de personas, incluyendo al Presidente con sombrero de paja y camisa a rayas, escuchando a un joven en un centro de salud en Guatemala
El Presidente de Guatemala, ataviado con vestimenta tradicional, interactúa con personal y comunidad durante la inauguración de un centro de salud con pertinencia cultural. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

Acceso básico a la salud para comunidades históricamente excluidas

La inauguración del centro responde a una política estatal dirigida a garantizar el derecho a la atención médica para personas que, durante años, permanecieron fuera del sistema oficial. “Lo que está pasando aquí no es un favor del Gobierno, es el derecho de ustedes”, expresó el mandatario ante los asistentes, de acuerdo con información oficial.

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El nuevo puesto de salud tiene tres clínicas, una farmacia y una sala extramuros. Brinda servicios de consulta general, vacunación, atención prenatal y emergencias básicas. Gracias a esta infraestructura, los habitantes ya no necesitan recorrer largas horas hasta el casco urbano de Todos Santos Cuchumatán para acceder a atención primaria, un obstáculo que durante tiempo dificultó el acceso a la salud.

El presidente Bernardo Arévalo inauguró el Puesto de Salud de Caballo Blanco en Huehuetenango, acompañado de autoridades del Ministerio de Salud. El centro beneficiará a más de 1.300 habitantes que antes debían trasladarse a grandes distancias por servicios médicos. Ahora podrán acceder a consulta general, vacunación y control prenatal sin dejar sus comunidades.

El Presidente de Guatemala, en camisa azul, saluda a niños sonrientes con banderas del país y trajes tradicionales en un evento al aire libre
El Presidente de Guatemala saluda a niños ataviados con trajes tradicionales y banderas guatemaltecas durante la inauguración de un centro de salud con pertinencia cultural en el país. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

Integración de la medicina tradicional maya en los servicios públicos

Uno de los ejes del nuevo modelo en Caballo Blanco es la pertinencia cultural de la atención médica, diseñada para las comunidades indígenas del occidente de Guatemala. Arévalo recalcó la importancia de acercar el sistema nacional de salud a la realidad sociocultural local. “Venimos también a aprender”, dijo, al remarcar el reconocimiento formal de las prácticas ancestrales.

El Ministerio de Salud incorporó 40 hierbas y elementos de la medicina tradicional maya dentro de los tratamientos ofrecidos, informó Arévalo. Este reconocimiento potenciará la confianza entre las familias indígenas y el sistema de salud, asegurando servicios accesibles y respetuosos de las costumbres del lugar.

Con este enfoque se atienden necesidades de salud específicas de territorios indígenas y se legitima el conocimiento tradicional en la estructura institucional. El Ministerio de Salud espera incrementar el uso regular del centro y promover los controles prenatales, la vacunación y los chequeos médicos preventivos para niños y adultos.

Vista aérea de un moderno centro de salud con techo blanco corrugado y detalles azules, un tanque de agua elevado y personas en la entrada, rodeado de árboles
En una significativa ceremonia, el Presidente de Guatemala inaugura un innovador centro de salud con pertinencia cultural, diseñado para atender a las comunidades locales con respeto a sus tradiciones. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

Más de cien nuevos centros de salud impulsados por el Ministerio

El Puesto de Salud de Caballo Blanco integra el paquete de más de 100 intervenciones simultáneas para fortalecer la red integrada y plural de atención en diversas regiones de Guatemala. Esta política constituye una de las prioridades de la administración Arévalo y cuenta con respaldo del programa Crecer Sano, responsable del financiamiento de la construcción y equipamiento de los centros rurales.

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