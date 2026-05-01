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La policía turca disparó gases y arrestó a cientos de personas en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul

El número de arrestados es de al menos 370 civiles que habían convocado las protestas del Día del Trabajador bajo el lema “Pan, Paz y Libertad”

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La policía utiliza gas pimienta para dispersar a los manifestantes, mientras la gente intenta desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan
La policía utiliza gas pimienta para dispersar a los manifestantes, mientras la gente intenta desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan

La policía turca disparó gases lacrimógenos y arrestó el viernes a cientos de personas que participaban en las manifestaciones del Primero de Mayo en Estambul, mientras miles de personas se movilizaban en todo el país.

Según la Asociación de Abogados CHD, al menos 370 personas fueron arrestadas en Estambul, donde la policía lanzó gases lacrimógenos desde vehículos antidisturbios contra la multitud, según observaron periodistas de AFP.

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Imágenes emitidas por el canal de oposición HALK TV también mostraron al presidente del Partido de los Trabajadores Turcos, Erkan Bas, rociado con gas pimienta.

Manifestantes rodeados por la policía antidisturbios intentan desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan
Manifestantes rodeados por la policía antidisturbios intentan desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan

“Los que están en el poder ya hablan los 365 días del año, así que dejemos que los trabajadores hablen de las dificultades que enfrentan al menos un día al año”, declaró.

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Dos grupos fueron señalados especialmente en la parte europea de la ciudad tras anunciar su intención de marchar hacia la plaza Taksim —escenario de varias protestas antigubernamentales en el pasado—, que fue acordonada por la policía durante la noche.

Un dirigente sindical, Basaran Aksu, fue arrestado justo después de haber denunciado el bloqueo de Taksim.

«No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo usa Taksim, para ceremonias oficiales, para celebraciones. Solo los obreros, los trabajadores, los pobres encuentran la plaza cerrada», exclamó indignado.

Personas participan en una marcha para celebrar el Primero de Mayo en el distrito de Kadikoy de Estambul, Turquía, 1 de mayo de 2026. REUTERS/Dilara Senkaya
Personas participan en una marcha para celebrar el Primero de Mayo en el distrito de Kadikoy de Estambul, Turquía, 1 de mayo de 2026. REUTERS/Dilara Senkaya

Despliegues policiales

El Primero de Mayo, fecha que celebra a los trabajadores y a la clase obrera, conlleva cada año un importante despliegue policial en Turquía, con el cierre de una amplia zona en el centro de Estambul, alrededor de la plaza Taksim.

El año pasado, las protestas se trasladaron al barrio de Kadikoy y más de 400 personas fueron arrestadas.

El número de detenciones este año parecía acercarse a esa cifra.

El grupo de abogados CHD, presente en las manifestaciones, publicó en X que, a las 11:00 GMT, “según nuestra información, el número de personas detenidas asciende a 370”.

La policía utiliza gas pimienta para dispersar a los manifestantes, mientras la gente intenta desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan
La policía utiliza gas pimienta para dispersar a los manifestantes, mientras la gente intenta desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan

El viernes, se observó un gran despliegue policial, muchos de ellos con equipo antidisturbios, y barricadas metálicas que dificultaban el acceso a los barrios céntricos de Estambul.

En el distrito de Mecidiyekoy, la AFP observó a la policía utilizando gases lacrimógenos contra la multitud, que incluía a miembros del partido marxista HKP, quienes intentaban abrirse paso coreando “Asesino de EEUU, cómplice del AKP (partido gobernante de Turquía)”.

La policía, que rodeaba el barrio de Besiktas, intervino —en ocasiones con violencia— cada vez que los manifestantes coreaban consignas. La AFP vio a varios manifestantes ser arrojados al suelo.

Estudiantes universitarios se enfrentan a un policía de paisano mientras intentan desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan
Estudiantes universitarios se enfrentan a un policía de paisano mientras intentan desafiar la prohibición y marchar hacia la plaza Taksim para celebrar el Primero de Mayo, en Estambul, Turquía, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Kemal Aslan

Sindicatos y asociaciones de la sociedad civil habían convocado las manifestaciones del 1 de mayo bajo el lema “Pan. Paz. Libertad”.

La inflación en Turquía se sitúa oficialmente en el 30%, pero según estimaciones independientes, ronda el 40%.

En Ankara, cerca de 100 mineros del carbón que habían protagonizado una huelga de hambre de nueve días para exigir el pago de salarios atrasados ​​fueron aclamados al unirse a la marcha del Primero de Mayo, que fue notablemente numerosa, con una gran participación juvenil y una importante presencia policial, según informó un periodista de la AFP.

A principios de esta semana, las autoridades turcas emitieron órdenes de arresto y registro contra 62 personas, de las cuales consideraron que 46 —entre ellas periodistas, sindicalistas y figuras de la oposición— eran “probables de llevar a cabo ataques”.

(Con información de AFP)

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