Salud

Por qué reducir los edulcorantes puede mejorar la salud

En Infobae al Amanecer, la nutricionista Fiorella Vitelli recomendó cambios graduales para recuperar el sabor natural y dejar atrás la adicción al dulzor

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Mitos de la alimentación: ¿los edulcorantes son poco saludables? - Entrevista nutricionista Fiorella Vitelli (MN 7490

En una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer, la nutricionista Fiorella Vitelli explicó que la alimentación saludable va mucho más allá de contar calorías y desconfió de los edulcorantes que prometen reemplazar el azúcar sin consecuencias negativas para la salud.

En diálogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Vitelli desarmó mitos instalados sobre los endulzantes y afirmó: “No endulces, no lo necesitás, pero si lo necesitás, no pasa nada si le ponés un poquito de azúcar”.

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Su consejo apuntó a la tendencia de sustituir azúcar por edulcorantes industriales, a los que consideró perjudiciales para la salud.

“Consumimos tres veces más azúcar de lo que deberíamos, pero no porque le pongas azúcar al café, sino por la cantidad de productos envasados que tienen azúcar encubierta", remarcó la especialista.

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Los riesgos de los edulcorantes y la adicción al dulzor

Captura – FIORELLA VITELLI- NUTRICIONISTA – Infobae en Vivo

Según Vitelli, tanto los edulcorantes artificiales como el azúcar generan una expectativa de dulzor cada vez más alta, lo que puede provocar una adicción progresiva: “Ponés un gramo de edulcorante y endulza mucho más. Te volvés cada vez más adicto y tu expectativa de dulzor cada vez es más alta. Pero en diez días podés restablecer tus papilas gustativas”.

Vitelli sugirió reducir progresivamente el consumo de edulcorantes en el café o el mate: “Si ponés tres sobres, ponele dos a partir de mañana. En una semana, uno, y la otra semana, medio. Si dudás, amargo y listo”. Cuando fue consultada sobre distintos tipos de edulcorantes, respondió con firmeza: “Si la hoja de stevia es un polvito blanco, seguro que algo pasó en el medio. Lo ideal es no endulzar”.

Acerca del azúcar, señaló: “No pasa nada si le ponés una cucharadita al café. El problema está en el consumo inadvertido a través de productos procesados”. Respecto de la miel: “Tiene muchos más nutrientes que el azúcar, así que voto a favor, pero no la sometan a calor porque pierde sus propiedades”.

El auge del huevo, la dieta proteica y la relación con el cortisol

Huevo frito en forma de corazón con cebollino sobre una tostada en un plato blanco.
Un huevo frito en forma de corazón decora una tostada, adornado con cebollino y servido en un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consutlada sobre la nueva dieta proteica y la moda del huevo, Vitelli comentó: “Ahora estamos todos full huevo. Pero la ciencia está dividida, igual que con el aceite de coco. En nutrición todo es multifactorial. Es raro echarle la culpa al huevo por la subida del colesterol”.

Reivindicó el consumo completo: “No tiren más la yema. La yema también tiene proteína, betacaroteno, provitamina A, una grasa espectacular. Es ideal, funciona para el cerebro”.

Con respecto al conteo de calorías, fue categórica: “Nunca importan las calorías. Lo que importa es la calidad de los alimentos”. En este sentido, sugirió preferir alimentos frescos y naturales: “Si pasás por la granja, pescadería y verdulería, gastás menos que comprando procesados. Además, cortás la adicción a la comida y no comés todo el tiempo”.

Sobre los horarios, la nutricionista advirtió acerca de la importancia de la regularidad para reducir el cortisol, la hormona del estrés: “Cuando tenés el cortisol alto sostenido, estás en alerta constante. El sistema nervioso se calibra con horarios. Dormirte y comer más o menos a la misma hora ayuda a bajar el estrés”. Aclaró que los picos de cortisol son normales a la mañana, pero mantenerlos elevados durante el día perjudica el metabolismo y el bienestar general.

El ayuno intermitente también apareció en la charla: “El ayuno es eso, no comer. Podés tomar agua, té, mate o café sin nada, ni edulcorante ni leche. La leche corta el ayuno”. Vitelli hizo hincapié en adaptar los hábitos saludables a la vida diaria: “Puedo hablar de lo ideal, pero después hay que tratar de que todo sea practicable”.

Cuatro cucharas sobre fondo naranja vibrante. Contienen azúcar granulada, cubos de azúcar blanco, cubos de azúcar moreno y pastillas de edulcorante.
Cuatro cucharas contienen diferentes tipos de azúcares y edulcorantes, incluyendo azúcar granulada blanca, cubos de azúcar blanca, cubos de azúcar morena y tabletas de edulcorante, sobre un fondo naranja brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos sobre la sal, el agua y el etiquetado frontal

La especialista desmitificó la mala prensa de la sal: “El problema con el sodio es el que viene en los paquetes, encubierto. Si le ponés un poco de sal marina al agua, sumás minerales y nutrientes”.

Al abordar el etiquetado frontal de alimentos, Vitelli celebró su impacto en los hábitos de consumo: “Muchísimos consumidores se sintieron mucho más cómodos. La industria empezó a reinventar sus productos para sacarle los sellos. El consumidor entiende más y la industria no le queda otra que reinventarse porque la gente deja de elegir”.

La entrevista completa

La nutricionista analizó el impacto de los alimentos ultraprocesados y la creciente conciencia sobre la importancia de una nutrición equilibrada para prevenir enfermedades

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