Ciencia

Otro frente frío ingresa al AMBA: anticipan un brusco descenso de temperatura para el fin de semana

Una masa de origen polar va a provocar un fuerte descenso térmico a partir de mañana. Anticipan que el domingo podría registrarse el amanecer más frío del año en la región

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Las temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre 2°C y 5°C en algunas áreas metropolitanas (AP Photo/John Minchillo)
Las temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre 2°C y 5°C en algunas áreas metropolitanas (AP Photo/John Minchillo)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fin de semana largo marcado por un brusco cambio de temperaturas, con el regreso de un frente de aire frío que impactará de lleno en la región.

Según especialistas en meteorología, tras una corta irrupción de aire cálido, una masa de origen polar ingresará entre el viernes y la madrugada del sábado, generando un descenso térmico significativo, ráfagas de viento sur y la probabilidad de heladas en zonas urbanas y rurales.

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De acuerdo con el meteorólogo Leo De Benedictis, este viernes 1 de mayo abrirá el fin de semana largo con condiciones atípicas para el otoño: se esperan mínimas de 15°C y máximas superiores a 25°C en gran parte del AMBA, impulsadas por un frente cálido que llega desde el norte.

El sábado llega el frío

Una familia de cuatro personas camina de la mano por un sendero en un parque con árboles de ramas desnudas. Llevan abrigos y bufandas. El sol brilla detrás de ellos.
Un frente frío avanza sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y anticipa jornadas con temperaturas mínimas cercanas a los 5°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el escenario cambiará abruptamente desde la madrugada del sábado, cuando un frente frío de origen polar desplazará el aire templado, provocando un marcado descenso de las temperaturas y condiciones típicas de invierno hacia el domingo.

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“El sábado marcará el quiebre definitivo: llegará el frente frío y las temperaturas caerán de forma abrupta, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 5°C en el conurbano”, sostuvo el especialista en el sitio especializado Meteored.

La atmósfera sobre el centro y norte del país atraviesa una fase de transición, luego del ingreso de una masa de aire frío que ya se encuentra sobre la región. Este cambio terminó con varias semanas caracterizadas por alta humedad y frecuentes precipitaciones, dando lugar a jornadas de mayor estabilidad y amplitud térmica.

¿Cómo evolucionará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana largo?

El descenso térmico se producirá tras un viernes inusualmente cálido para la época, con máximas que superarán los 25°C (Bloomberg)
El descenso térmico se producirá tras un viernes inusualmente cálido para la época, con máximas que superarán los 25°C (Bloomberg)

La jornada de hoy funcionará como una breve ventana primaveral dentro del otoño. El avance del aire cálido ofrecerá temperaturas elevadas y condiciones agradables para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad asociada a este fenómeno favorecerá la formación de nieblas densas durante la mañana, especialmente en los accesos vehiculares y rutas bonaerenses, donde se recomienda máxima precaución.

Según explicó a Infobae el meteorólogo Christian Garavaglia y jefe de redacción en Meteored Argentina, “la mañana de hoy presentó temperaturas mucho más templadas respecto al frío amanecer del jueves, pero esta situación prefrontal tiene las horas contadas: un frente frío ingresará en la tarde de hoy y provocará un brusco descenso térmico en Buenos Aires”.

Hacia la segunda mitad del día, aunque el ambiente se mantendrá cálido, la nubosidad irá en aumento y no se descartan lluvias aisladas de baja intensidad. Este será el preludio del cambio radical que se producirá en la madrugada del sábado, cuando el frente frío irrumpa con viento sur de moderada a fuerte intensidad.

¿Cuándo se espera el ingreso definitivo del aire frío?

Una mujer camina con frío por las calles de Sevilla.
Las máximas del fin de semana difícilmente superarán los 18°C, consolidando el ingreso de aire polar en la región (Europa Press)

El quiebre térmico se hará sentir desde las primeras horas del sábado.

El sábado se instalará una masa de aire frío y el tiempo se tornará ventoso, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h y una crecida moderada en el estuario del Río de la Plata”, detalló Garavaglia.

El ingreso del aire frío, acompañado por ráfagas del sur, generará un descenso constante de la temperatura. En la Ciudad de Buenos Aires, la mañana iniciará con registros cercanos a los 10°C, pero en áreas más abiertas del conurbano y la provincia el termómetro podría marcar 7°C.

Durante la tarde del sábado, la máxima difícilmente superará los 18°C, y la sensación térmica será varios grados menor debido al viento persistente. La amplitud térmica aumentará, con mañanas frías y tardes apenas templadas, consolidando la presencia de aire seco y estable en la región.

¿Qué impacto tendrá el frío en la región y qué recomiendan los especialistas?

Una familia de cinco personas en una sala de estar soleada; el padre lee, la madre y la hija juegan un juego de mesa, y dos hijos usan dispositivos.
El domingo se espera el amanecer más frío del año, con mínimas de 2 °C a 3 °C en los alrededores de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo se prevé como el pico de aire polar. Con la atmósfera ya estabilizada y el viento perdiendo fuerza, el enfriamiento nocturno será máximo. Las mínimas caerán hasta 5°C en el centro de la Ciudad, mientras que en el conurbano y zonas rurales del Gran Buenos Aires se esperan valores entre 2°C y 3°C, elevando la probabilidad de heladas generalizadas, especialmente en áreas agrícolas.

El domingo se prevé un amanecer muy frío, con mínimas de 6°C en Capital Federal y hasta 2 o 3°C en el Gran Buenos Aires; por la tarde, las máximas apenas alcanzarán los 17 a 18 °C”, precisó Garavaglia a este medio.

Los expertos recomiendan planificar las actividades del fin de semana considerando que el cambio será abrupto y que el domingo se registrará el amanecer más frío en lo que va del año para el AMBA. Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo de estas condiciones y sugiere estar atentos a posibles alertas por bajas temperaturas y heladas.

¿Qué se espera para el inicio de la próxima semana?

Hacia el cierre del fin de semana largo, el viento rotará nuevamente hacia el norte, lo que permitirá un repunte gradual de las temperaturas desde el lunes.

El patrón meteorológico proyecta días más templados, aunque se mantendrá la vigilancia por nuevas incursiones de aire frío. El fin de semana largo en el AMBA dejará un registro de transición extrema, con la convivencia de temperaturas primaverales y condiciones invernales en apenas 48 horas.

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