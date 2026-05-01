Después de la polémica y los despidos, la empresa favorita de Milei y Caputo contratará nuevos empleados y abrirá 15 locales

Lumilagro anunció la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales en distintas ciudades del país (Lumilagro)

Luego de la fuerte polémica generada por su reconversión, la reducción de personal y el avance de las importaciones desde China, y tras haber sido tomada posteriormente por el Gobierno como un “caso de éxito” frente a la apertura económica, Lumilagro anunció este viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, un plan de contratación de 60 nuevos empleados y la apertura de 15 locales en todo el país.

La histórica fabricante de termos quedó en el centro del debate económico durante los últimos meses después de avanzar con un cambio de estrategia que incluyó importaciones desde Asia y una reestructuración de su operación local. En recientes declaraciones, el director ejecutivo de la empresa, Martín Nadler, defendió públicamente el nuevo esquema de negocios y sostuvo que la compañía necesitó adaptarse al nuevo contexto competitivo generado por el ingreso de productos importados.

PUBLICIDAD

En paralelo, tanto Javier Milei como Luis Caputo empezaron a mencionar a Lumilagro como ejemplo de empresas que modificaron su funcionamiento para competir con productos del exterior y bajar precios, al tiempo que cuestionan a otras, como FATE, que directamente decidió cerrar la fábrica ante la competencia importadora.

El anuncio de la empresa de termos se produjo a través de un comunicado difundido por la compañía. Según informó la empresa, las incorporaciones estarán destinadas a áreas de atención al cliente, logística de distribución y operación de los nuevos puntos de venta.

PUBLICIDAD

“Gracias al récord de ventas que tuvimos en los últimos meses a partir del nuevo Termo Pampa, que se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate, hoy anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados”, sostuvo la firma.

La compañía también informó que prevé abrir tiendas propias en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta antes de fin de año. Los primeros avisos de búsqueda laboral ya aparecieron en redes sociales para cubrir puestos en el local que abrirá próximamente en el Shopping OH! de Recoleta.

PUBLICIDAD

“Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo”, afirmó Nadler.

El proceso de reconversión

La empresa avanzó en su reconversión durante 2025, en medio del nuevo escenario económico impulsado por el Gobierno nacional. En julio de ese año, Lumilagro informó que comenzaría a importar parte de su línea de termos desde China, una decisión que marcó un fuerte giro para una compañía con más de 85 años de historia en la fabricación local.

PUBLICIDAD

Meses después, la empresa quedó envuelta en una fuerte discusión pública por la reducción de personal y por la transformación de su esquema operativo. En recientes declaraciones, Nadler explicó que el nuevo escenario obligó a modificar el funcionamiento tradicional de la compañía y defendió el lanzamiento del Termo Pampa como eje de la nueva estrategia comercial.

La discusión alrededor de Lumilagro rápidamente escaló al plano político y económico. Funcionarios nacionales empezaron a mostrar el caso como ejemplo de empresas que se adaptaron a la competencia importada.

PUBLICIDAD

“El nuevo Termo Pampa se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate”, señaló Martín Nadler (Lumilagro)

Durante una exposición en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó el caso de Lumilagro para contrastarlo con otras compañías afectadas por la apertura comercial. “Hay empresarios que toman una actitud y otros que toman otra”, afirmó Caputo. Luego mencionó el caso de la fabricante de neumáticos Fate y agregó: “Uno dijo ‘si no puedo cazar en el zoológico, cierro’”.

Inmediatamente después, el ministro contrapuso el caso de Lumilagro. “Lo mismo podía haber dicho Lumilagro, ‘entran los termos Stanley, cierro mañana’, pero no, hoy tiene un producto mejor, más barato, exporta y tiene récord de ventas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Según Caputo, la empresa aprovechó el nuevo escenario comercial para ampliar mercados. “Lumilagro está aprovechando la apertura porque eso le da escala, ahora en vez de tener 48 millones de potenciales compradores tiene 8000 millones, dice puedo exportar, pum para arriba”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

El presidente Javier Milei también mencionó públicamente a la empresa durante su exposición en la Expo EFI. Allí utilizó el caso para respaldar la idea de adaptación empresaria frente a la apertura económica. “Los que no se adaptan, quiebran, Lumilagro dio la pelea y le está yendo bárbaro, va a depender mucho de los empresarios”, afirmó Milei.

PUBLICIDAD

La nueva etapa anunciada por la compañía llega después de ese respaldo explícito del Gobierno nacional y en medio de una fuerte visibilidad pública de la marca.

En el comunicado difundido este viernes, Nadler señaló que el plan presentado constituye una primera fase de expansión. “Se trata de la primera etapa de un plan de expansión más amplio, que incluye la venta de nuevos productos, mayor presencia en todas las ciudades del país y la consolidación de nuestras ventas en el exterior”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La empresa indicó que el crecimiento reciente estuvo vinculado al desempeño comercial del Termo Pampa, producto que la compañía presentó como un desarrollo pensado específicamente para el consumo de mate y que, según afirmó, impulsó un récord de ventas durante los últimos meses