Vitamina K: por qué consumir más verduras de hoja verde, lácteos y huevos puede reducir la calcificación arterial

Más del 60% de la población adulta en países desarrollados muestra calcificación arterial a partir de los 50 años, según la Universidad de Maastricht (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ajuste sencillo en la dieta podría ofrecer una nueva herramienta en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Según informó The Telegraph, aumentar el consumo de vitamina K mediante alimentos comunes como verduras de hoja verde, huevos y quesos podría contribuir a reducir el riesgo de calcificación en las arterias.

Este dato resulta relevante en tanto que, de acuerdo a estimaciones realizadas por la Universidad de Maastricht en Países Bajos y citadas por The Telegraph, más del 60% de la población adulta en países desarrollados muestra algún grado de calcificación arterial a partir de los 50 años.

El interés médico y científico por la vitamina K crece a partir de pruebas que la vinculan no solo a la coagulación sanguínea, su función reconocida hace décadas, sino también a la prevención de la acumulación de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos.

Un micronutriente con múltiples efectos en el organismo

Según el medio británico, la vitamina K desempeña un papel clave al activar proteínas que regulan el uso del calcio en el organismo. En esa misma línea, el profesor Jan Olav Aaseth, de la Universidad del Interior de Noruega, explicó que este nutriente es fundamental para trasladar el calcio desde el corazón y los vasos sanguíneos hacia los huesos, lo que contribuye tanto a la salud ósea como a la cardiovascular.

La vitamina K desempeña un papel clave en la activación de proteínas que regulan el transporte y la absorción del calcio en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, advirtió que las dietas occidentales suelen ser deficitarias en vitamina K debido al bajo consumo de verduras y otros alimentos que la aportan.

Un estudio realizado en España publicado en el European Journal of Nutrition, encontró que las personas que incrementan la ingesta de vitamina K presentan hasta un 48% menos riesgo de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares.

Este dato subraya la importancia de revisar los hábitos alimentarios independientemente de la edad, aunque con mayor énfasis a partir de la mediana edad, cuando la calcificación arterial es más frecuente.

Diferencias entre vitamina K1 y K2

De acuerdo con la evidencia científica, la vitamina K se presenta en dos formas principales: K1 (filoquinona) y K2 (menaquinonas). El profesor Marc Sim, de la Universidad Edith Cowan de Australia, explicó a The Telegraph que la K2 se absorbe con mayor facilidad y permanece más tiempo en el organismo, lo que le permite llegar a distintos tejidos.

Huevos, muslos de pollos y quesos son algunas de las principales fuentes de vitamina K2, una forma que se absorbe mejor y permanece más tiempo en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a sus fuentes, la K1 se encuentra principalmente en verduras de hoja verde, mientras que la K2 está presente en alimentos como huevos, hígado, muslos de pollo, quesos curados y blandos, además de productos lácteos fermentados.

Los expertos también precisaron que el organismo puede convertir parte de la vitamina K1 en K2. Sin embargo, la eficiencia de este proceso y las diferencias precisas entre ambas formas siguen bajo investigación.

Se reconoce que la K2 favorece la correcta captación de calcio por los huesos y su eliminación de las arterias, mientras que la K1 incide más directamente en la coagulación sanguínea.

Consecuencias de la deficiencia y grupos de riesgo

El nefrólogo Stefanos Roumeliotis, de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, explicó en base a distintas investigaciones que una ingesta insuficiente de este nutriente puede favorecer la calcificación de los vasos sanguíneos, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, provocar fracturas óseas, afectar la función cognitiva y generar problemas de coagulación.

La deficiencia de vitamina K está vinculada a la calcificación vascular, fracturas óseas, disfunción cognitiva y problemas de coagulación, siendo especialmente grave en pacientes renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, advirtió que cerca del 96% de los pacientes con enfermedad renal crónica presentan una deficiencia grave de vitamina K.

Por otra parte, investigaciones publicadas por la Universidad de Harvard demostraron que los adultos mayores de 60 años con mayor consumo de vitamina K muestran no solo mejor salud cardiovascular, sino también mayor agudeza cognitiva y capacidad física, extendiendo su autonomía y movilidad.

Cómo incorporar más vitamina K en la dieta

Según los especialistas, la principal razón de la deficiencia de vitamina K en la población reside en la escasa presencia de alimentos ricos en este micronutriente en la dieta diaria.

La vitamina K1 abunda en verduras de hoja verde como espinaca, col rizada, brócoli y lechuga. La K2, en tanto, se encuentra en huevos, hígado, muslos de pollo, leche entera, yogur, kéfir y quesos como gouda, edam, brie, camembert y roquefort.

Especialistas advierten que, aunque los suplementos de vitamina K pueden ser útiles para ciertos grupos de riesgo, una dieta equilibrada rica en frutas, verduras de hojas verdes y cereales integrales es insustituible para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los expertos consultados por el medio, Aaseth y Sim coincidieron en que una ración diaria equivalente a una taza y media de verduras de hoja verde más varias porciones de productos lácteos fermentados podrían cubrir las necesidades mínimas de vitamina K.

Debate sobre suplementos y la importancia de una dieta variada

El informe de The Telegraph abordó el debate sobre los suplementos. La nefróloga Jennifer Lees, de la Universidad de Glasgow, señaló que pueden ser útiles en algunos casos, pero suplementar los bajos niveles de vitamina K con una tableta no puede proporcionar los mismos beneficios integrales que seguir una dieta rica en frutas frescas, verduras y cereales integrales.

Por su parte, Aaseth sostuvo que los suplementos podrían ser necesarios a partir de los 60 años, en particular ante ciertos factores de riesgo. Roumeliotis precisó que en pacientes renales en diálisis, la administración diaria de mil microgramos de vitamina K2 (MK-7) muestra resultados favorables en ensayos clínicos actualmente en curso.

El profesor Sim concluyó que la prioridad debe estar en mejorar la calidad global de la dieta, ya que los alimentos integrales brindan una variedad de nutrientes que actúan en conjunto para favorecer la salud cardiovascular, ósea, muscular y cognitiva.