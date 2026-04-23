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Francisco Tinelli habló de su padre Marcelo en medio de rumores de romance con Rossana Almeyda: “Lo veo muy bien”

Entre las versiones de una nueva relación sentimental del conductor, su hijo se sinceró ante las cámaras y dio a conocer su postura

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El hijo de Marcelo Tinelli fue consultado por la vida amorosa del consultor en medio de los rumores de romance con Rossana Almeyda (Puro Show – El Trece)

El universo de Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por una nueva versión sobre su vida sentimental. Cuando se supo que la historia con Milett Figueroa había quedado definitivamente en el pasado, el conductor fue vinculado a un supuesto nuevo romance con Rossana Almeyda, según comentaron en Puro Show (El Trece). En medio del revuelo y las especulaciones sobre la actualidad amorosa del animador más famoso de la televisión argentina, uno de sus hijos, Fran Tinelli, fue interceptado por un cronista del ciclo y no esquivó ninguna pregunta sobre el presente de su padre y su propia vida lejos de los flashes.

En plena entrevista, Fran respondió, con naturalidad, sobre cómo está su padre. “Sí, está perfecto”, aseguró, dejando en claro la buena relación y el diálogo permanente con su padre. Pero el tema central no tardó en llegar y, al ser consultado por su presunto romance, Fran, fiel a su bajo perfil, mantuvo la cautela: “No, bueno, no sé. Hablen con él...”. El periodista, entre risas, le intentó retrucar, a lo que el joven cerró el tema: “No lo sé”.

Ante la insistencia sobre cómo ve a su papá en esta etapa, Fran fue contundente: “Yo te puedo decir que lo veo muy bien”. El cronista llevó la charla hacia el pasado reciente: el vínculo de romance con entre el conductor y su expareja, Milett Figueroa. Fran, con picardía, esquivó la cuestión: “Ahora sí, me lleva al baño”. Pese a la insistencia con las consultas, el hijo de Tinelli no se dejó llevar por el juego: “La mejor con Milett, la mejor con todos”. Y, al intentar saber si hace mucho estaban separado, el muchacho sentenció: “”.

Infografía con ilustración de Fran Tinelli, un hombre joven de pie con los brazos cruzados, y un recuadro de texto con datos sobre su vida y familia.
Fran Tinelli, hijo de Marcelo, aborda los rumores de romance de su padre y su propia decisión de mantener un bajo perfil, destacando la buena relación familiar y la libertad que esto le otorga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma charla, Fran fue consultado sobre su presente y su relación con la exposición mediática que implica llevar un apellido como el suyo. Entre risas, respondió: “Estoy en una etapa transicional. Yo creo que en una transición interesante... Es lindo también no saber a veces, ¿viste? Te da como una mirada distinta”.

El joven, que siempre eligió el perfil bajo y la discreción frente a los medios, explicó los motivos de su decisión. Al ser consultado si tenía una aversión a las cámaras ante su bajo perfil, el joven explicó: “No, no por eso. Al contrario. Apoyo 100% lo que hace cada uno, me encanta. Yo como siempre digo, quiero ver a cada uno en lo suyo, haciendo lo que sienten. Y yo, en mi caso, es esto, ir un poco más por fuera también. El bajo perfil me da tranquilidad, me da libertad”.

La conversación continuó sobre el peso del apellido Tinelli y la mirada externa. “Porque también a veces acompañar a la familia, estar en un evento así masivo, me encanta estar cerca de ellos, pero en lo que yo puedo hacer, por cuenta propia... Sí, prefiero estar más...”, reconoció Fran, quien aseguró que no “sufre” la exposición. “Depende cómo se hable, en qué, con qué, de qué manera se hace. Capaz eso sí, pero yo creo que ya tengo 28, que los cumplí el otro día. He pasado también por muchas. Me han dado con cuchillo, machete, con todo. Entonces, también uno se va forjando”.

Composición de dos imágenes: a la izquierda, Marcelo Tinelli con gorra negra, gafas de sol y múltiples tatuajes; a la derecha, un primer plano de Rossana Almeyda sonriendo con cabello castaño y ondulado
El conductor fue relacionado románticamente con Rossana Almeyda en los últimos días

La última consulta apuntó al peso del apellido. Fran, sin dudar, aseguró: “No, jamás. Amo mi apellido”. El periodista indagó sobre si a sus hermanas les sucedía lo mismo. “No, no, mi hermana, como le pasaba a mí, tipo cuando tomaban lista en la facultad, ¿viste? Tinelli, Rojo, Chivo, Agua. Desde ese lugar, pero después cada uno fue armando, armándose sus herramientas, yo creo”.

Mientras la vida sentimental de Marcelo vuelve a estar en boca de todos y los rumores sobre un nuevo romance ocupan titulares, Fran prefiere mantenerse al margen de las polémicas, disfrutar del bajo perfil y acompañar a su familia a su manera. El apellido pesa, pero la libertad y la autenticidad son, para él, el mayor capital.

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