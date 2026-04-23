El Salvador: contribuyentes que no presenten su renta antes del 30 de abril deberán pagar multas

La omisión en la declaración de renta en El Salvador puede acarrear una multa del 40 % sobre el impuesto dejado de pagar, además de procesos de fiscalización. (Imagen: cortesía)

La omisión en la presentación de la declaración de renta puede acarrear consecuencias económicas y administrativas para el contribuyente, de acuerdo con el Director General de Impuestos Internos, Marvin Sorto.

El funcionario explicó que la ley impone una multa del 40 % sobre el impuesto dejado de pagar si la declaración no se realiza en la fecha tope, con un mínimo equivalente a un salario mínimo, aunque la deuda original sea inferior.

Por ejemplo: si a una persona le iba a tocar pagar USD 20 en concepto de impuesto de renta y no declaró en el tiempo establecido (30 de abril) entonces podría llegar a pagar no menos de un salario mínimo (USD 408)

Si el contribuyente no presenta la declaración, automáticamente se activa un proceso de fiscalización. El Ministerio de Hacienda inicia una etapa administrativa en la que se requiere al contribuyente justificar por qué no cumplió y presentar las pruebas de descargo correspondientes.

En caso de comprobarse la existencia de un presunto delito penal, la institución traslada el expediente a la Fiscalía General de la República para su investigación, aunque Sorto recalcó que la administración tributaria es respetuosa del debido proceso y los derechos de los ciudadanos.

El director aclaró en la entrevista de Diálogo que la declaración de renta es un documento con valor de declaración jurada ante terceros, incluidas autoridades judiciales y financieras. No presentar la declaración puede implicar limitaciones para acceder a créditos, realizar compras o ventas de propiedades, y ser considerado insolvente ante el sistema bancario.

Importancia social de la declaración y destino de los fondos

Sorto insistió en que declarar y pagar el impuesto sobre la renta es una responsabilidad ciudadana que repercute directamente en el desarrollo del país. Destacó que los fondos recaudados se destinan a obras públicas, infraestructura, servicios y proyectos culturales que benefician a toda la población salvadoreña.

El Ministerio de Hacienda activa automáticamente la fiscalización si el contribuyente no presenta su declaración de renta ante la administración tributaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario argumentó que la transparencia en la gestión de estos recursos y su impacto en la transformación de espacios urbanos y en el turismo es evidente. Señaló que la recaudación fiscal permite sostener proyectos emblemáticos que potencian la economía nacional.

Rangos salariales y quiénes están obligados a declarar

El director explicó que, para el ejercicio fiscal 2025, existen dos segmentos de rangos salariales que determinan la obligación de declarar. Del 1 de enero al 30 de abril, deben declarar quienes hayan percibido ingresos iguales o superiores a $472,01.

A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre del año pasado , producto de una reforma legal, el umbral cambia: se aumentó la cifra de quienes están obligados a declarar. A partir de esa fecha, quienes hayan recibido $550,01 o más en ese periodo, deben presentar su renta.

También están obligados a presentar declaración quienes hayan sido sujetos de retención por prestación de servicios o quienes sean contribuyentes del IVA.

Sorto subrayó que no basta con considerar el rango vigente al momento de la declaración, sino que es necesario revisar los ingresos de ambos periodos.

Fechas y plazos para presentar la declaración

El plazo para presentar la declaración de renta concluye el 30 de abril a las doce de la medianoche. El Ministerio de Hacienda habilita horarios extendidos para atención presencial en centros exprés, pero la plataforma digital está disponible las 24 horas, todos los días.

Para el ejercicio fiscal 2025 en El Salvador, deben declarar renta quienes superen ingresos de $472,01 hasta abril y de $550,01 desde mayo. (Foto: cortesía Ministerio de Hacienda).

Sorto recomendó no esperar hasta el último momento para cumplir con el trámite, ya que la presentación fuera de plazo genera automáticamente multas y activa la fiscalización.

Recordó que, aunque la plataforma permite presentar la declaración después del vencimiento, esto no exime del pago de multas y puede derivar en procesos de revisión y sanción.

Deducciones permitidas y casos particulares

El funcionario precisó que los contribuyentes pueden deducir hasta $800 en gastos de salud y $800 en educación. Para quienes prestan servicios profesionales, como chefs o ingenieros civiles, también son deducibles los costos y gastos estrictamente vinculados a la actividad económica, como compra de insumos, herramientas o equipo necesario.

También aclaró que los gastos personales, como la alimentación del profesional, no pueden deducirse, mientras que la materia prima utilizada para el negocio sí es deducible.

Al momento de presentar la declaración, el sistema habilita un estado de resultados para incorporar estos costos, según la naturaleza de la actividad.

Errores frecuentes, recomendaciones y modalidades de pago del impuesto

Sorto identificó como principal error la falta de exigencia de factura electrónica al realizar compras, lo que impide sustentar costos y gastos deducibles y puede aumentar la carga tributaria.

Recomendó revisar cuidadosamente los datos precargados y consultar las guías y publicaciones oficiales disponibles en la página web del Ministerio.

Los contribuyentes pueden deducir hasta $800 en salud y $800 en educación, así como costos y gastos directamente vinculados a su actividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director detalló que existen tres modalidades de pago del impuesto: el pago total, los pagos parciales antes del 30 de abril, y la opción de generar una resolución de pago a plazo, que permite cancelar la deuda en hasta seis cuotas adicionales.

En casos de pago a plazo, el contribuyente debe abonar al menos el 10 % del total de la deuda para acceder al beneficio.

Reiteró que el cumplimiento en tiempo y forma es la mejor manera de evitar sanciones, acceder a devoluciones y mantener la solvencia fiscal.

Novedades en la plataforma en línea y proceso digital

El Ministerio de Hacienda ha implementado innovaciones en la plataforma digital para facilitar la declaración. Este año, el sistema presenta los ingresos y muchos de los costos y gastos ya precargados, debido al uso de la factura electrónica y el cruce de información con otras entidades.

El proceso es completamente en línea y no requiere intermediarios. Sorto resaltó que basta con ingresar a www.mh.gob.sv, crear un usuario con DUI o NIT y contraseña, y seguir los pasos guiados por el sistema.

Existen diecisiete centros de atención exprés a nivel nacional para quienes requieran asistencia presencial, pero la mayoría de los trámites pueden realizarse desde casa con acceso a Internet. La plataforma permite también solicitar solvencias, restablecer contraseñas y gestionar otros impuestos de forma digital.