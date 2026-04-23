Cuáles son las 12 señales poco conocidas que alertan sobre la falta de hierro en el organismo

Detectar señales tempranas de deficiencia de hierro resulta clave para prevenir complicaciones de salud y mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar a tiempo las señales insospechadas de deficiencia de hierro puede transformar la salud y la calidad de vida de quienes presentan mayor riesgo. Mujeres con menstruación abundante, embarazadas, adolescentes, personas con dietas vegetarianas o veganas, atletas y quienes padecen afecciones digestivas suelen ser los más afectados.

Sin un tratamiento adecuado, la carencia de este mineral puede causar fatiga y complicaciones como la anemia ferropénica o problemas cardíacos.

La deficiencia de hierro es una de las carencias nutricionales más frecuentes y suele pasar inadvertida durante largos periodos. Este mineral es esencial para la producción de hemoglobina, componente de los glóbulos rojos responsable del transporte de oxígeno, y también participa en funciones cerebrales, musculares y celulares.

La pérdida de cabello representa una consecuencia directa de la estrategia corporal para asegurar la supervivencia de órganos principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el organismo no recibe suficiente hierro, se reduce la cantidad de oxígeno que la sangre puede distribuir, lo que da lugar a síntomas que afectan distintas funciones vitales. En casos graves, esto puede desencadenar anemia ferropénica, con manifestaciones que incluyen debilidad, mareo, dificultad respiratoria y, en ocasiones, arritmias cardiacas.

Diversos síntomas poco conocidos pueden advertir sobre la deficiencia de hierro antes de que se presenten cuadros graves. Según la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia, estos signos incluyen antojos inusuales, alteraciones en uñas, caída de cabello, manos y pies fríos, dificultad para tragar, esclerótica azulada, problemas de concentración y tinnitus pulsátil.

Además, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) reconocen estos síntomas como manifestaciones tempranas de la carencia de hierro y subrayan la importancia de su detección precoz para evitar complicaciones mayores.

Una infografía detalla la deficiencia de hierro, sus señales poco conocidas, grupos de riesgo y cómo la detección temprana y prevención son clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12 señales de deficiencia de hierro

Identificar estas señales y consultar con un profesional de la salud es clave para prevenir consecuencias graves y mejorar el bienestar, como señala la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia. Esta recomendación es respaldada también por la Mayo Clinic, institución médica estadounidense que advierte sobre la importancia de reconocer síntomas tempranos de deficiencia de hierro para evitar complicaciones como la anemia y trastornos asociados:

Antojos extraños (picar): Deseo de consumir elementos sin valor nutricional, como hielo, tierra, arena o incluso cabello. Uñas quebradizas o en forma de cuchara: Se curvan hacia arriba y presentan fragilidad. Síndrome de piernas inquietas: Necesidad incontrolable de mover las piernas, especialmente al acostarse, asociada a bajos niveles de hierro. Pérdida de cabello: El cuerpo prioriza el suministro de oxígeno a órganos vitales y descuida áreas como el cuero cabelludo. Manos y pies fríos: El organismo redirige la sangre rica en oxígeno al cerebro y el corazón, dejando menos flujo para las extremidades. Piel pálida: Reducción de hemoglobina y redistribución del flujo sanguíneo, lo que afecta el tono de la piel. Lengua hinchada, lisa o con ardor: Puede indicar déficit de hierro y aumentar el riesgo de infecciones bucales, como gingivitis o lesiones en la boca. Niebla mental: Dificultad para concentrarse, mareos al incorporarse y sensación de pesadez muscular. Cambios en el estado de ánimo: Irritabilidad o inquietud, debido a la participación del hierro en la producción de neurotransmisores. Dificultad para tragar: Puede aparecer con inflamación lingual o, en casos raros, por el síndrome de Plummer-Vinson, vinculado a anemia crónica. Esclerótica azulada: La parte blanca del ojo adquiere un tono azulado porque la deficiencia de hierro debilita la capa de colágeno ocular. Tinnitus pulsátil: Sensación de golpeteos o silbidos en los oídos, causada por el aumento del flujo sanguíneo en la cabeza ante la baja oxigenación.

Cómo la deficiencia de hierro afecta al organismo

La anemia ferropénica avanzada se caracteriza por la disminución de glóbulos rojos y trastornos cardíacos como taquicardia o arritmias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hierro es un mineral esencial para la vida porque permite la formación de hemoglobina, la proteína responsable de transportar oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos. Cuando los niveles de hierro bajan, la sangre distribuye menos oxígeno y el organismo prioriza el aporte a órganos vitales como el cerebro y el corazón.

Esto puede afectar el rendimiento muscular, la función cerebral, el metabolismo y la producción de neurotransmisores, con impacto directo en el equilibrio físico y emocional.

La deficiencia de hierro se manifiesta inicialmente con fatiga y debilidad, pero también puede causar dificultad para concentrarse, irritabilidad, menor resistencia física, infecciones frecuentes y alteraciones en la piel, las uñas y el cabello. En casos avanzados, puede derivar en anemia ferropénica, con reducción de glóbulos rojos y problemas cardíacos, como taquicardia o arritmias.

Cuándo consultar y cómo prevenir la deficiencia de hierro

La consulta con un profesional de la salud es crucial ante síntomas relacionados con la baja de hierro para determinar las causas subyacentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta con un profesional de la salud es fundamental ante la aparición de varios síntomas asociados a la deficiencia de hierro, ya que una evaluación médica permite identificar la causa y definir una estrategia de tratamiento individualizada. El abordaje puede incluir ajustes en la alimentación, suplementación o tratamiento de enfermedades que dificulten la absorción de nutrientes.

La prevención de la deficiencia de hierro se basa en una dieta equilibrada, con alimentos ricos en hierro de alta biodisponibilidad, como carnes magras, legumbres y vegetales de hoja verde, así como en el consumo de vitamina C para mejorar su absorción. Limitar la ingesta de té o café junto a las comidas también ayuda a optimizar la asimilación del mineral.

Donar sangre únicamente bajo indicación médica y realizar controles periódicos, especialmente si aparecen síntomas nuevos o poco habituales, contribuye a la detección temprana y previene complicaciones a largo plazo. El hierro es determinante para mantener la energía y la capacidad de afrontar las demandas diarias; su ausencia puede volver tareas simples en desafíos físicos y mentales, afectando significativamente la calidad de vida.