Ciencia

La poderosa ventaja cognitiva que desarrollan los adolescentes que leen, según investigaciones científicas

Especialistas en neurociencia y psicología cognitiva destacan que impulsa el desarrollo cerebral, mejora la capacidad de atención y memoria. En el Día Mundial del Libro, cómo la lectura mejorar el bienestar físico y mental

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Un adolescente de cabello oscuro acostado boca abajo en una cama gris, leyendo un libro de tapa clara con ambas manos bajo la luz natural de una ventana.
La lectura regular en la adolescencia está asociada a un mejor desarrollo cognitivo, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leer es una de las actividades más recomendadas por especialistas para el desarrollo mental durante la adolescencia.

Aunque la tecnología gana cada vez más terreno, los adolescentes que eligen el libro de forma habitual pueden fortalecer una habilidad que la ciencia definió como ventaja cognitiva, con efectos medibles en el cerebro y la vida cotidiana.

Distintos estudios en psicología cognitiva y neuroeducación coinciden en que los adolescentes que leen con regularidad no solo amplían su vocabulario, sino que desarrollan una ventaja cognitiva significativa en comparación con quienes no tienen este hábito.

Según una investigación de la Universidad de Cambridge publicada por Infobae, este beneficio abarca desde mejores resultados académicos hasta una mayor salud mental y emocional.

En un contexto en el que la inmediatez digital y la dispersión de la atención dominan el tiempo libre, la lectura tradicional se consolida como un hábito que aporta equilibrio y bienestar. La diferencia clave radica en el tipo de actividad mental: leer exige concentración sostenida, interpretación y creatividad, mientras que otros consumos digitales suelen promover la fragmentación de la atención.

Qué es la ventaja cognitiva y por qué la lectura la potencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La neurociencia demuestra que leer activa múltiples áreas cerebrales y fortalece conexiones neuronales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los expertos hablan de “ventaja cognitiva”, se refieren a un conjunto de habilidades mentales que permiten procesar, comprender y analizar información de forma más eficiente. Esto incluye memoria, atención, comprensión lectora, capacidad de inferencia y pensamiento crítico. Según un artículo de la Universidad de La Sabana, Colombia, la lectura habitual actúa como un entrenamiento cerebral, obligando a sostener la atención, interpretar contextos y relacionar ideas complejas.

La lectura exige construir significado a partir de símbolos, imaginar escenarios y seguir secuencias narrativas o argumentativas. Estos procesos fortalecen las conexiones neuronales vinculadas con el lenguaje y la comprensión, lo que puede traducirse en mejor desempeño escolar y mayor capacidad para resolver problemas.

Cómo impacta la lectura en el desarrollo cerebral y académico de los adolescentes

Primer plano de una adolescente con cabello castaño ondulado leyendo un libro en un banco de madera al aire libre, con árboles verdes y luz solar difusa.
Leer por placer durante la infancia y la adolescencia puede influir en el rendimiento escolar a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una perspectiva neurocientífica, la lectura no es una habilidad automática, sino un proceso adquirido que data de hace aproximadamente 6.000 años. La literatura técnica indica que no existen áreas cerebrales especializadas para leer: el cerebro debe reorganizarse mediante un proceso llamado “subespecialización”, en el cual zonas previamente maduras se adaptan para decodificar y comprender palabras escritas.

El estudio de la Universidad de Cambridge, que analizó a más de 10.000 adolescentes en Estados Unidos, demostró que quienes comenzaron a leer por placer a una edad temprana presentaron mayor volumen cortical en áreas asociadas al lenguaje, la atención y la función ejecutiva, además de un rendimiento cognitivo superior.

Otros beneficios señalados incluyen mayor concentración, memoria y atención sostenida, especialmente si el hábito se cultiva desde la infancia.

En términos prácticos, los adolescentes lectores tienden a comprender textos complejos con mayor facilidad y a expresar sus ideas de manera más clara, lo que repercute directamente en su desempeño académico y en la resolución de problemas cotidianos.

Beneficios emocionales y sociales: reducción del estrés y fomento de la empatía

Adolescentes amigos vacaciones
El desarrollo de la empatía es uno de los beneficios emocionales vinculados al hábito de la lectura (Freepik)

La lectura frecuente no solo fortalece el intelecto, sino que también tiene un impacto positivo en la salud emocional. Según un estudio liderado por David Lewis, neuropsicólogo cognitivo de la Universidad de Sussex, dedicar tan solo seis minutos diarios a la lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%. El mismo estudio sostiene que leer disminuye la ansiedad, baja la frecuencia cardíaca y restringe la secreción de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

Durante la pandemia de COVID-19, la Universidad de Montclair observó que la lectura desempeñó un papel crucial en la salud mental de los jóvenes y favoreció el desarrollo de habilidades sociales. Sumergirse en historias permite a los adolescentes involucrarse tanto individual como colectivamente, fortaleciendo las relaciones con sus pares y promoviendo la empatía y la compasión.

La Universidad de La Sabana destaca que la lectura activa áreas cerebrales vinculadas con la teoría de la mente, facilitando el reconocimiento de emociones y pensamientos ajenos. Esta capacidad resulta útil en la vida cotidiana y en la terapia psicológica, incrementando la introspección y la sensibilidad social.

Qué tipo de lecturas potencian más la ventaja cognitiva

Un joven adolescente lee un libro mientras está sentado en un escritorio de madera en casa, junto a una ventana con luz natural y una gran pila de libros apilados.
La exposición a textos complejos estimula la adquisición de un vocabulario avanzado y habilidades de interpretación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las lecturas generan el mismo impacto en el desarrollo cognitivo. Especialistas en neuroeducación señalan que los textos que más potencian esta ventaja son aquellos que exigen comprensión profunda, como novelas, ensayos y textos argumentativos. Estos contenidos obligan a interpretar, anticipar y relacionar ideas, lo que fortalece el pensamiento crítico y la creatividad.

Por el contrario, las lecturas fragmentadas o superficiales, frecuentes en redes sociales, no activan el mismo nivel de procesamiento mental. La profesora Jill Sonke, de la Universidad de Stanford, sostiene que los clubes de lectura y la discusión reflexiva alrededor de obras literarias combinan introspección individual e interacción social, potenciando los beneficios tanto cognitivos como emocionales.

La complejidad estilística de los textos literarios, lejos de ser un obstáculo, representa un valor añadido para lectores experimentados y motivados, aunque puede dificultar el disfrute para quienes tienen menos experiencia, como puntualizó el filólogo Massimo Salgaro. Por ello, se recomienda combinar diferentes formatos, pero dedicar tiempo a lecturas más extensas y desafiantes resulta clave para desarrollar al máximo estas habilidades.

La lectura como herramienta de desarrollo a lo largo de la vida

Una mujer adulta con dos niños pequeños sentados en un suelo de alfombra, leyendo un libro de cuentos ilustrado en una habitación infantil bien iluminada.
La literatura infantil y juvenil provee una riqueza lingüística mayor que la mayoría de los intercambios orales habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de la lectura en la adolescencia contribuye a la formación de reserva cognitiva, un concepto que describe la capacidad del cerebro para resistir el envejecimiento y la demencia, según estudios publicados por la Universidad de Salamanca. Una mayor reserva cognitiva, alimentada por el conocimiento adquirido a lo largo de la vida, puede retrasar el deterioro cognitivo en etapas posteriores.

Los beneficios de la lectura se observan también en la infancia, donde la exposición a la palabra escrita es esencial para adquirir un lenguaje avanzado y formar pensamientos complejos. Esta base se consolida en la adultez, permitiendo mantener la agilidad mental y la calidad de vida.

Las investigaciones más recientes coinciden en que la lectura, lejos de ser solo una fuente de placer o un requisito académico, es un hábito esencial para el bienestar integral y el desarrollo de habilidades que acompañarán a los adolescentes a lo largo de toda la vida.

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