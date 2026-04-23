Jorge Blanco, el protagonista de la serie Violetta, contó que será papá por primera vez: la reacción de Tini Stoessel

El actor mexicano compartió un tierno video dando la feliz noticia (Video: Instagram)

Jorge Blanco, el actor mexicano conocido internacionalmente por su papel protagónico en la serie Violetta (Disney), anunció que será papá por primera vez junto a su pareja, Stephie Caire. La noticia fue compartida con sus seguidores a través de un video emotivo y creativo en redes sociales, que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos y la comunidad Disney.

En el video, Jorge aparece con una gorra azul con la palabra “DAD” y Stephie luce una gorra rosa con la inscripción “MOM”. Ambos sonríen y se abrazan, mientras en el centro de la imagen muestran una pequeña gorra amarilla que dice “MOM + DAD = ME”, símbolo del bebé en camino. La secuencia, filmada desde arriba y con colores suaves, transmite alegría, ternura y la emoción de la pareja ante la llegada de su primer hijo.

En el pie de la publicación, Jorge expresó: “Ya te amamos con todo el corazón, eres el regalo más grande”, dejando en claro la felicidad y el amor que los envuelve en esta nueva etapa.

Jorge y su pareja serán papás por primera vez (Instagram)

La noticia de la paternidad de Jorge no tardó en generar una ola de reacciones entre sus colegas y excompañeros de Violetta, quienes celebraron la llegada del primer hijo del actor con mensajes llenos de emoción y cariño. Clara Alonso, quien interpretó a la tía de Violetta en la serie de Disney, expresó: “Ay dios mío, qué notición”, dejando ver su sorpresa y alegría.

Por su parte, Tini Stoessel, protagonista de la ficción y figura central del universo Violetta, reaccionó con una serie de emojis de carita aguantándose las lágrimas y corazones, un gesto breve pero cargado de ternura. Cande Molfese, quien encarnaba a una de las amigas de Violetta, también sumó su apoyo: “Qué linda noticia, los quiero mucho amigos, qué lindo”.

El mensaje de felicitación se extendió a otras figuras del universo Disney: Hugo Rodríguez, histórico actor del canal y pareja de Diego Topa, escribió: “Felicidades chicos, los queremos”. Así, la noticia del embarazo unió a la familia de Violetta y a la comunidad Disney en un festejo virtual que trascendió generaciones y geografías, demostrando el vínculo afectivo que persiste entre quienes compartieron la exitosa serie y acompañan a Jorge Blanco en esta nueva y feliz etapa.

Jorge Blanco y su pareja revelan la emocionante noticia de la llegada de su primer hijo, posando felices con gorras alusivas.

La buena onda entre los protagonistas de la novela no es una novedad. El sábado 16 de noviembre se vivió una noche especial en la presentación de Futttura, el show de Tini. Tal como había adelantado en sus redes sociales con videos y pistas, Tini sorprendió al público invitando a dos figuras icónicas de la serie Violetta: Jorge Blanco y Mercedes Lambre.

En la ficción, Blanco interpretaba a León, el gran amor de Violetta, mientras que Lambre encarnaba a Ludmila Ferro, la recordada villana de la historia. El reencuentro de estos personajes en el escenario de Futttura desató la euforia entre los fans de Tini, que esperaban desde hace tiempo volver a verlos juntos.

La primera sorpresa fue el ingreso de Jorge Blanco, quien junto a Tini recreó la química romántica de sus personajes cantando el clásico “Podemos”, uno de los temas más emblemáticos y esperados por el público. La emoción y el griterío de los fans acompañaron cada estrofa, confirmando la vigencia del fenómeno Violetta.

Luego llegó el turno de Mercedes Lambre, que ingresó al escenario con una peluca rubia para volver a meterse en la piel de Ludmila. La actriz interpretó “Destinada a brillar”, el hit de su personaje en la serie, y regaló un momento de nostalgia y magia que cerró el reencuentro con broche de oro.

La dupla de Violetta se juntó en el escenario de Futttura para cantar algunos de los éxitos de la novela (Video: Instagram)

La presentación en Futttura no solo fue un homenaje a la tira juvenil que marcó a una generación, sino también un festejo de la amistad y el vínculo artístico que une a Tini, Jorge y Mechi, quienes supieron emocionar y sorprender a los fans una vez más.