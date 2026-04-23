Se definió el rival de Argentina para los playoffs de la Billie Jean King Cup: dónde se jugará la serie

La Selección Argentina de Tenis Femenina Argentina enfrentará a Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup

Este jueves, en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis en Londres, se sortearon los cruces de los Play-offs y quedó determinado que la Selección Argentina Femenina de Tenis YPF visitara a Japón el 20 y 21 o 21 y 22 de noviembre, con el objetivo de ascender al Grupo Mundial

El conjunto nacional volverá a presentarse por sexto año consecutivo en esta instancia, en la que no ha podido conseguir el triunfo en las últimas ediciones. Las Guerreras tendrán un nuevo desafío, esta vez del otro lado del continente.

Los Play-offs contarán con la participación de las siete naciones perdedoras de los Qualifiers 2026, junto con las selecciones ganadoras del Grupo Regional I.

Las series se jugarán bajo la modalidad de local o visitante, con el país anfitrión encargado de elegir la superficie. Cada enfrentamiento se desarrollará en dos jornadas: la primera incluirá dos partidos de singles, mientras que la segunda comenzará con un duelo de dobles y continuará con otros dos encuentros individuales. La nación que alcance tres victorias se quedará con la serie.

Los siete equipos ganadores avanzarán al Grupo Mundial , mientras que los perdedores deberán disputar el Grupo Regional I de esa misma temporada.

El equipo albiceleste consiguió la clasificación hace algunas semanas en Ibagué, Colombia, sobre las canchas de polvo de ladrillo del Parque Deportivo, en lo que fue el debut absoluto de Paola Suárez como capitana del equipo.

El camino hacia los Play-offs comenzó con sólidas victorias en la Zona A del Grupo Américas I: superó a Perú por 3-0 y a Chile por el mismo marcador. Luego cayó de manera ajustada ante Brasil por 2-1, en una serie que se definió en el súper tie-break del dobles. Tras finalizar en la segunda posición del grupo, accedió al cruce interzonal, instancia en la que se midió ante Ecuador y selló la clasificación con un triunfo por 2-0.

Cabe destacar que durante la competencia en tierras colombianas, Julia Riera consiguió un hito que la convirtió en la argentina con más victorias representando al país en este tipo de competencias, al alcanzar las 25 —21 de ellas en singles—. De esta manera, superó a Gabriela Sabatini y Florencia Labat, quienes sumaron 24 a lo largo de sus carreras, y dejó atrás también a Paula Ormaechea, que acumuló 20 en individuales.

Julia Riera alcanzó los 25 triunfos defendiendo los colores de la Selección Argentina Femenina de Tenis en Billie Jean King Cup

En aquella oportunidad, Riera sostuvo: “Es un orgullo para mí. Me lo comentaron hoy y la verdad que me pone muy contenta. Como digo siempre, creo que es porque me encanta jugar por Argentina y lo disfruto un montón. Son semanas muy especiales”.

Por su parte, Sabatini, en diálogo con Infobae desde San Pablo, donde estuvo como embajadora del Roland Garros Junior, tuvo palabras de elogio para la bonaerense: “Me alegro muchísimo. La conozco a Juli, es divina, tengo muy buena relación. Siempre está presente compitiendo. Esto le va a dar confianza. La vi muy bien en la última Billie Jean King Cup. Ojalá que siga así”.

Mientras que Japón llega a esta instancia tras caer como visitante ante Italia por 3-1 en los Qualifiers. En aquella serie, la capitana Ai Sugiyama convocó a las tenistas Moyuka Uchijima (94°), Himeno Sakatsume (132°), Nao Hibino (184°), Eri Hozumi (34° en dobles) y Shuko Aoyama (55° en dobles).

Cruces Play-offs

Japón vs Argentina

Estados Unidos vs Hungría

Brasil vs Canadá

Polonia vs Suecia

Francia vs Australia

Tailandia vs Suiza

Eslovenia vs Indonesia