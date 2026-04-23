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ATIPAQ, el concurso nacional que impulsa y visibiliza emprendimientos de todo el Perú

En su edición 2025, esta plataforma de innovación —impulsada por Misión 3 de la UCV— congregó a más de 200 proyectos de agroindustria, bioeconomía y salud digital, entre otros sectores

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Foto: Difusión
Foto: Difusión

Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad César Vallejo (UCV) lanzó la segunda edición de ATIPAQ, un concurso nacional orientado a impulsar y dar visibilidad a emprendimientos de todas las regiones del Perú. Según la universidad, la iniciativa busca descentralizar el talento emprendedor y fortalecer el crecimiento económico en un contexto de recuperación nacional.

En su primera edición (2025), ATIPAQ reconoció a 24 emprendimientos y reunió a más de 200 proyectos formales en sectores como agroindustria, bioeconomía, salud digital, GovTech, turismo sostenible, economía circular y tecnología aplicada. De acuerdo con la UCV, este resultado marcó un avance en la descentralización de la innovación a nivel nacional.

¿Qué es ATIPAQ y cómo funciona?

La universidad señala que ATIPAQ se distingue por su modelo integral de acompañamiento, que articula cámaras de comercio, universidades e incubadoras, y gestiona el proceso mediante una plataforma digital para garantizar trazabilidad y equidad. Uno de sus ejes centrales es el programa de mentorías especializadas, enfocado en fortalecer el modelo de negocio, la propuesta de valor y la escalabilidad de los equipos.

El proceso de evaluación contó —según la organización— con jurados de amplia trayectoria, asegurando rigor técnico e imparcialidad. Entre los resultados de 2025 destacan la representación de las 24 regiones del Perú, la participación de más de 30 aliados estratégicos y una alta presencia de emprendimientos liderados por mujeres, con enfoque intergeneracional.

Javier Salinas, director de Misión 3. Foto: Difusión
Javier Salinas, director de Misión 3. Foto: Difusión

Los objetivos de ATIPAQ 2026

De cara a la edición 2026, ATIPAQ proyecta ampliar su alcance territorial, fortalecer el acompañamiento y consolidar una red nacional de talento emprendedor. El objetivo, según la UCV, es potenciar el impacto, la sostenibilidad y la escalabilidad de los emprendimientos peruanos.

El director de Misión 3, Javier Salinas, indicó que el concurso está dirigido a emprendedores con productos o modelos de negocio validados que busquen integrarse al ecosistema nacional y acceder a mentoría especializada.

De esta manera, la universidad subraya que ATIPAQ se consolida como una plataforma que articula academia, empresa y territorio, contribuyendo al desarrollo del ecosistema emprendedor en el Perú. Para más información sobre el concurso, CLIC AQUÍ.

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