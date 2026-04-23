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Cristian “Ogro” Fabbiani compartió la emoción por los 18 años de su hija Uma: “Sos mi primer amor”

El exfutbolista expresó su orgullo por el presente de la joven, destacando los logros alcanzados y tras superar períodos de distanciamiento y conflicto entre ellos

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Uma Logró tener una relación con su padre

La celebración del cumpleaños número 18 de Uma Fabbiani dejó en evidencia el cambio en la relación que mantiene con su padre, Cristian Ogro Fabbiani. Atrás quedaron los años de desencuentros y distancias. Hoy, el exfutbolista acompaña a su hija en cada paso y no duda en expresar públicamente el afecto que siente por ella.

El día especial fue coronado con una dedicatoria que conmovió a quienes siguen la historia de ambos. “Cómo pasa la vida, mi pequeña Uma. Te deseo que siempre seas feliz en todo lo que te propongas”, escribió el Ogro en redes sociales, acompañado de una foto junto a la joven. El mensaje continuó con palabras que reflejan un compromiso renovado: “Papá siempre va a estar apoyándote en cada decisión que te haga bien. Sé que se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte. Nunca te olvides que sos mi primer amor”.

El Ogro Fabbiani y un tierno saludo para Uma. Hoy cumple 18 años
El Ogro Fabbiani y un tierno saludo para Uma. Hoy cumple 18 años (Instragram)

Para quienes se preguntan cómo es hoy el vínculo entre padre e hija, basta con observar los gestos y la presencia constante de Fabbiani en los momentos importantes de Uma. Atravesaron etapas difíciles, marcadas por conflictos personales, disputas judiciales y largos períodos sin contacto. El propio exdelantero reconoció en su círculo cercano que no fue sencillo llegar al presente. Pero tanto él como Uma trabajaron para acercar posiciones y sanar viejas diferencias.

Durante la infancia y adolescencia de la joven, las tensiones con su padre fueron moneda corriente. Amalia Granata, madre de Uma, jugó un papel clave en la construcción del vínculo, incluso cuando la comunicación entre ambos padres era prácticamente inexistente. En una etapa especialmente compleja, Granata realizó gestiones legales para que se cumpliera la cuota alimentaria y procuró que la relación no se rompiera del todo.

El Ogro Fabbiani y un tierno saludo para Uma. Hoy cumple 18 años
La historia de Uma y el Ogro Fabbiani evidencia cómo la paciencia y el compromiso familiar permitieron superar viejos desencuentros y construir un lazo sólido

No obstante, los años de distancia dejaron huella. “De hecho, no lo invitó a su fiesta de 15”, recuerda el entorno familiar. La ausencia del Ogro en aquel evento fue una señal de que aún quedaba mucho por resolver. Aunque la madre insistió en que Uma lo incluyera, la joven prefirió tomar distancia, reflejando el momento que atravesaban.

El paso del tiempo y la madurez trajeron una oportunidad para el reencuentro. En la adolescencia, ambos comenzaron a buscar puntos de contacto. Los acercamientos fueron graduales, con avances y retrocesos, pero siempre con la intención de construir una relación diferente. La paciencia jugó un rol central en ese proceso: ni los gestos de afecto ni la confianza se recuperan de un día para el otro.

El Ogro Fabbiani y un tierno saludo para Uma. Hoy cumple 18 años
Las celebraciones y aniversarios familiares ahora son escenarios donde Uma y su padre manifiestan afecto y cercanía recuperada frente a sus seres queridos

Hoy, la dinámica familiar es muy distinta. Uma se integró plenamente a la vida actual de su padre, que conformó una familia ensamblada con su actual pareja e hijos. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la joven cómoda y sonriente junto a sus hermanos y el propio Ogro. La armonía que lograron es resultado de un trabajo sostenido, donde la prioridad pasó a ser el bienestar de Uma.

El mensaje que Fabbiani le dedicó públicamente es reflejo de ese nuevo escenario. El exjugador no oculta su orgullo por los logros y proyectos de su hija. Hace referencia a su vocación por el periodismo y su desempeño deportivo, alentándola a seguir ese camino. “Nunca te olvides que sos mi primer amor”, enfatizó, sintetizando en una frase la profundidad del lazo recuperado.

El Ogro Fabbiani y un tierno saludo para Uma. Hoy cumple 18 años
El emotivo mensaje de apoyo de Ogro Fabbiani a su hija

Los aniversarios y celebraciones, como este cumpleaños, se han transformado en escenarios donde el afecto se manifiesta sin reservas. El Ogro, que en su momento estuvo alejado de la vida de Uma, hoy asume un rol activo y disfruta de la cercanía con su hija mayor. Para la joven, el respaldo de su padre representa un apoyo valioso en su desarrollo personal y profesional.

En el mensaje que eligió para el cumpleaños, Fabbiani no solo celebra el presente, sino que también reconoce el esfuerzo detrás de cada paso dado. La frase “Papá siempre va a estar apoyándote en cada decisión que te haga bien” funciona como promesa y como síntesis de una etapa superada.

El Ogro Fabbiani y un tierno saludo para Uma. Hoy cumple 18 años
Hoy cumple 18 años, Uma, la hija del Ogro Fabbiani y Amalia Granata

La historia de Uma y el Ogro Fabbiani es testimonio del impacto que pueden tener la paciencia y el compromiso familiar. Tras años de distancia y dificultades, ambos lograron construir una relación sólida y afectuosa, que hoy celebran abiertamente ante sus seres queridos y el público.

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