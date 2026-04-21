Qué factores determinan la salud intestinal y cómo impactan en el cerebro y corazón, según una reconocida médica alemana

El mercado global de salud intestinal podría alcanzar los USD 90.000 millones para 2029, impulsado por el interés en el microbioma y su impacto en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud intestinal se convirtió en uno de los temas más debatidos en la medicina y el bienestar. El interés mundial por el cuidado del intestino y su influencia en la obesidad, la depresión o las alergias impulsa un mercado que, según The Times, podría alcanzar los USD 90.000 millones hacia 2029.

En ese escenario, la médica alemana Giulia Enders se consolidó como figura clave en la divulgación científica sobre el microbioma y su efecto en la salud general, aportando a una comprensión más profunda de la conexión entre intestino y el resto del cuerpo.

El libro de Enders, publicado bajo el título Intestino: La historia interna del órgano más infravalorado de nuestro cuerpo, vendió más de 8 millones de copias y ayudó a que el intestino pasara a ser uno de los focos de la medicina preventiva y de la conversación pública.

Los ácidos grasos de cadena corta producidos por el microbioma se vinculan a una mejor salud cardiovascular y a la reducción de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Times detalló que la obra abordó cuestiones que integran hoy el debate, como la relación del microbioma y enfermedades neurológicas, inmunológicas y metabólicas.

Mientras la comunidad médica y el público general comenzaban a interesarse por el intestino, Enders continuaba su formación en la Universidad Goethe de Frankfurt y luego se sumó al Hospital Israelita de Hamburgo, especializado en gastroenterología.

Fermentados, probióticos y hábitos cotidianos

En torno al microbioma, Enders advirtió sobre la comercialización de la salud intestinal y la oferta de productos que prometen resultados que no están acreditados. “Me preocupa que la gente venda probióticos carísimos y haga afirmaciones sobre la salud que no tienen fundamento”, indicó a The Times.

Desde su perspectiva, los fermentados, como el chucrut, proporcionan bacterias útiles sin grandes gastos y se pueden sumar de forma simple a la dieta. Entre las sugerencias destaca una receta casera: rallar remolacha, zanahoria y rábano, añadir sal, amasar y dejar fermentar en un frasco hermético durante una semana.

Giulia Enders recomendó incorporar alimentos fermentados como el chucrut para fortalecer el microbioma intestinal sin recurrir a costosos probióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la médica alemana, incorporar fermentados asiste al intestino grueso en la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), esenciales para la salud de la mucosa intestinal. Añadió que los probióticos acidifican el entorno intestinal, comprometiendo la permanencia de bacterias que pueden causar daño.

Postura y cuidados en la vida diaria

Uno de los consejos más replicados tras la publicación de su libro se refiere a la postura en el baño. Enders planteó que la posición común, con piernas en ángulo recto y sentado, dificulta una evacuación completa.

Recomendó el uso de un reposapiés para formar un ángulo de 30 grados entre las piernas y las rodillas, lo que relaja los músculos y reduce riesgos como hemorroides y diverticulosis.

La especialista también resaltó la preparación de los alimentos. De acuerdo con datos recopilados por The Times, recalentar arroz o pasta tras haberlos enfriado retarda la digestión y evita picos de insulina, lo que disminuye la sensación de hambre y promueve la alimentación de bacterias intestinales saludables.

Estrés, sistema inmunitario y eje intestino-cerebro

La relación entre el intestino y el sistema nervioso central es un eje temático de la obra de Enders. Explicó que el estrés desvía el flujo sanguíneo del intestino al cerebro, lo que baja la protección de la mucosa y puede desencadenar inflamación.

La conexión entre el sistema digestivo y el cerebro influye en la regulación emocional y en el riesgo de trastornos mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El intestino tiene una influencia especialmente importante en los centros de procesamiento emocional, el sistema límbico del cerebro, y esto influye en el riesgo de padecer enfermedades mentales”, señaló a The Times.

Para quienes sufren molestias digestivas relacionadas con el estrés, sugirió consumir fibra soluble presente en la avena o en semillas como la chía, ya que estas opciones no irritan la mucosa. Además, valora el rol de la respiración controlada, sugiriendo que exhalar más prolongadamente que la inspiración ayuda a disminuir la respuesta al estrés y beneficia la circulación sanguínea en el aparato digestivo.

Suplementos y riesgos de una inmunidad desregulada

En relación a los suplementos, advirtió que el uso excesivo de propóleo, equinácea o jara puede estimular de más al sistema inmunitario y con ello aumentar la incidencia de alergias o enfermedades autoinmunes.

El uso excesivo de suplementos como propóleo o equinácea puede desregular la inmunidad y aumentar el riesgo de alergias o enfermedades autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mencionó que una dieta alta en azúcar favorece la inflamación y eleva el riesgo de artritis reumatoide. Según declaraciones recogidas por The Times, el ayuno intermitente puede reducir la inflamación y favorecer la eliminación de células inmunitarias disfuncionales.

El intestino y el corazón: vínculos metabólicos menos conocidos

La influencia del microbioma intestinal en la salud cardiovascular es uno de los temas que Enders desarrolla en su nueva obra. Señaló que los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, se asocian a una presión arterial más baja.

También destacó que las grasas saturadas y las frituras, una vez digeridas, pasan primero por el sistema linfático y luego llegan al corazón, exponiéndolo antes de que el hígado intervenga en su procesamiento.

De acuerdo con The Times, Enders afirma que comer de forma balanceada, dormir bien y ventilar los ambientes son hábitos fundamentales en la rutina diaria.