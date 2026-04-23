El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

La influencer argentina Julieta Puente, embarazada de seis meses, celebra sus 33 años luciendo radiante mientras disfruta de un paseo urbano.

El reciente cumpleaños de Julieta Puente coincidió con un momento de gran transformación personal: la entrenadora e influencer argentina celebró sus 33 años en Los Ángeles con seis meses de embarazo, rodeada de gestos cotidianos, emociones genuinas y la compañía de su esposo, el piloto y exnadador Facundo Miguelena.

Las imágenes y palabras compartidas en sus redes sociales retratan no solo el crecimiento visible de su panza, sino también la intensidad de una etapa marcada por los deseos cumplidos y la gratitud.

La influencer argentina Julieta Puente festejó sus 33 años, embarazada de 6 meses, acompañada de su marido Facundo Miguelena en una calle con palmeras.

En el posteo que acompañó a la serie de fotos, Puente se refirió a la particularidad de este aniversario: “Mis 33 en Los Ángeles. Los últimos 3 cumples pedí el mismo deseo (cada vez con más fuerza) y ahora lo tengo en la panza así que imagínense el desconcierto al soplar las velitas jajaja. me sentía un poco cul... roto pidiendo más y más, hoy solo toca agradecer y seguir trabajando por mis sueños porque cuando creo que no tengo más, siempre aparece uno nuevo en esta cabecita de taurina insaciable jajajaja”.

Esa vivencia se reflejó en cada momento de los días que pasó junto a Miguelena, entre paseos, comidas y actividades simples, resaltando el disfrute de las pequeñas cosas. Sus seguidores la vieron recorrer calles soleadas con ropa deportiva que dejaba ver la curva de su embarazo, posar sonriente en cafeterías y restaurantes, y detenerse junto al cartel de Hollywood para registrar el instante en el que, según ella misma señaló, “hoy solo toca agradecer”.

La influencer argentina Julieta Puente, embarazada de seis meses, posa en una postura de equilibrio durante la celebración de su cumpleaños 33 en Los Ángeles, con el icónico cartel de Hollywood de fondo.

El festejo de cumpleaños de la influencer no fue solo una fecha marcada en el calendario, sino una síntesis de deseos alcanzados y de expectativas renovadas. Eligió Los Ángeles para recibir sus 33 años, en lo que describió como un “cumple muy Tauro”. En este viaje, estuvo acompañada en todo momento por su esposo, y cada imagen publicada sirvió para mostrar la complicidad y el afecto que comparten en esta etapa.

En sus palabras, “me hice masajes y comí todo lo que me gusta. Gracias por todos sus mensajitos de amor. Me hacen más feliz de lo que imaginan sin dudas porque gracias a su compañía de todos los días es que estoy donde quiero estar en mi trabajo. ¡Hasta el infinito perras!”. El relato da cuenta de una celebración donde el bienestar, el relax y el disfrute de la comida formaron parte central del homenaje personal.

La elección de Los Ángeles como destino para el cumpleaños formó parte de un viaje más amplio junto a Miguelena. Los días se repartieron entre caminatas, desayunos en cafeterías y cenas distendidas, siempre con el telón de fondo de la convivencia en pareja y la inminente llegada de su primera hija. Puente compartió con su comunidad digital el crecimiento de su panza, reflejado en cada foto y en la gestualidad de sus publicaciones.

La emoción que atraviesa el presente de Juli Puente y Facundo Miguelena tiene su antecedente en el anuncio público del sexo del bebé que esperan. Hace apenas unos meses, ella sorprendió a su comunidad digital al compartir un video grabado en el jardín de su casa, donde la pareja reveló que esperan una niña. La pieza audiovisual, difundida en sus redes, muestra a Puente de espaldas, vestida con un top blanco y jeans, mientras Miguelena, con camisa celeste y bermudas azules, sostiene los resultados de los análisis médicos.

Sobre una mesa, dos bengalas —una celeste y otra rosa— simbolizaban las posibles opciones de género. Miguelena toma la bengala rosa, la enciende y, al darle la señal, Puente se gira y ve el humo rosado que revela el sexo de la bebé. La reacción fue inmediata: la pareja se abraza, se besa y Puente manifiesta su alegría con lágrimas visibles. El video culmina con ella saltando a los brazos de su esposo, en una escena marcada por el entusiasmo compartido.

Este episodio, que generó gran repercusión en redes sociales, marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. La expectativa por la llegada de la hija se entrelaza con los recuerdos de los deseos formulados en cumpleaños anteriores y la concreción de un anhelo largamente esperado.

La influencer y entrenadora argentina Julieta Puente celebra su cumpleaños número 33, embarazada de seis meses y acompañada por su marido, Facundo Miguelena, durante un desayuno especial.

El viaje a Estados Unidos fue planeado como “las últimas vacaciones solos” antes de la llegada de la hija, según relató en sus redes. En una de las fotos, Puente aparece sonriente, sentada en una cafetería junto a un plato de comida y una taza de café, mientras otras instantáneas la capturan en actitud distendida, abrazada a Miguelena o posando frente a paisajes urbanos y naturales.

La convivencia diaria y la complicidad en la pareja quedan reflejadas en cada publicación. Puente describe estos días como un período de disfrute y conexión, en el que la rutina habitual se vio reemplazada por el placer de compartir actividades simples, como caminar por la ciudad, probar nuevos sabores o descansar tras una jornada de paseo.

La influencer y entrenadora argentina Julieta Puente celebra sus 33 años y sus seis meses de embarazo, disfrutando de una cena con su esposo Facundo Miguelena.

La publicación de las imágenes y el texto sobre su cumpleaños generó una ola de reacciones entre sus seguidores, familiares y amigos. Los comentarios expresaron afecto, admiración y alegría por el presente que atraviesa la entrenadora. Entre los mensajes destacados, se lee: “Estas hermosaaa shulai y en serio. No por que no hayas dicho que te digamos jajajajaja”.

Otros usuarios sumaron mensajes de aliento y gratitud: “Hoy lo tenés todo, no tenes que pedir ningún deseo sino agradecer por lo que tenés y lo que esta por venir” y “No me canso de decirte que estás hermosa!!!!! Que lindo llegar a los 33 así, linda y con tus deseos cumplidos. Estoy segura que todo se te va a dar por el buen corazón que tenés. Te amo, los amo, espero abrazarte prontito”.

La influencer y entrenadora argentina Julieta Puente celebra sus 33 años y 6 meses de embarazo, compartiendo su felicidad junto a su marido, Facundo Miguelena.

La interacción con la comunidad digital se convirtió en un canal de acompañamiento y celebración colectiva. Puente agradeció públicamente los saludos y el cariño recibido: “Gracias por todos sus mensajitos de amor. Me hacen más feliz de lo que imaginan sin dudas porque gracias q su compañía de todos los días es que estoy donde quiero estar en mi trabajo”.

Sus publicaciones reflejan no solo una etapa de plenitud personal y profesional, sino también la construcción de una red de afectos que la acompaña en cada paso del embarazo y en la cuenta regresiva hacia la llegada de su hija.