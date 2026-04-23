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Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Tras la victoria en el Superclásico, el Xeneize rinde un nuevo examen en Florencio Varela. Desde las 20, por ESPN Premium

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Horarios y cómo ver el partido Defensa y Justicia vs Boca Juniors

17.00: México DF

18.00: Ecuador, Colombia y Perú

19.00: Miami, Chile, Venezuela y Bolivia

20.00: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

TV: ESPN Premium

15:00 hsHoy

El último antecedente entre Defensa y Justicia y Boca Juniors:

Jugaron por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 el pasado 27 de septiembre y el Halcón se impuso 2-1 sobre el Xeneize en Varela.

Abiel Osorio marcó los dos tantos del conjunto ganador, mientras que Leandro Paredes había igualado transitoriamente.

Leandro Paredes marcó el gol de Boca en la derrota ante Defensa y Justicia por el Clausura 2025 (Fotobaires)
Leandro Paredes marcó el gol de Boca en la derrota ante Defensa y Justicia por el Clausura 2025 (Fotobaires)
14:45 hsHoy

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

14:35 hsHoy

La ficha del partido Defensa y Justicia vs Boca Juniors:

  • Estadio: Norberto Tito Tomaghello
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistentes: Miguel Savorani y Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Iván Núñez
  • Hora: 20.00
  • TV: ESPN Premium
barracas vs huracán andrés gariano
Andrés Gariano, el árbitro designado para el partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors por la fecha 16 del Torneo Apertura
14:30 hsHoy

Los convocados por Claudio Úbeda para visitar Florencio Varela:

La lista de jugadores de Boca Juniors para el duelo ante Defensa
La lista de jugadores de Boca Juniors para el duelo ante Defensa
14:25 hsHoy

La lista de concentrados de Defensa y Justicia para el partido frente a Boca Juniors:

La lista del Halcón de Varela para medirse con Boca
La lista del Halcón de Varela para medirse con Boca
14:15 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Defensa y Justicia vs Boca Juniors!

El Halcón y el Xeneize jugarán a partir de las 20.00 en Florencio Varela por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura.

Dos futbolistas en un campo de fútbol verde. Un jugador con camiseta amarilla y verde celebra, mientras otro con camiseta azul y amarilla patea un balón
Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en la penúltima fecha del Torneo Apertura

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