Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Horarios y cómo ver el partido Defensa y Justicia vs Boca Juniors
17.00: México DF
18.00: Ecuador, Colombia y Perú
19.00: Miami, Chile, Venezuela y Bolivia
20.00: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
TV: ESPN Premium
El último antecedente entre Defensa y Justicia y Boca Juniors:
Jugaron por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 el pasado 27 de septiembre y el Halcón se impuso 2-1 sobre el Xeneize en Varela.
Abiel Osorio marcó los dos tantos del conjunto ganador, mientras que Leandro Paredes había igualado transitoriamente.
Probables formaciones:
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
La ficha del partido Defensa y Justicia vs Boca Juniors:
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistentes: Miguel Savorani y Federico Cano
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Iván Núñez
- Hora: 20.00
- TV: ESPN Premium
Los convocados por Claudio Úbeda para visitar Florencio Varela:
La lista de concentrados de Defensa y Justicia para el partido frente a Boca Juniors:
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Defensa y Justicia vs Boca Juniors!
El Halcón y el Xeneize jugarán a partir de las 20.00 en Florencio Varela por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura.