Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Halcón y el Xeneize jugarán a partir de las 20.00 en Florencio Varela por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura.

La lista de concentrados de Defensa y Justicia para el partido frente a Boca Juniors :

Jugaron por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 el pasado 27 de septiembre y el Halcón se impuso 2-1 sobre el Xeneize en Varela.

El último antecedente entre Defensa y Justicia y Boca Juniors :

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