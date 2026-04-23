River Plate avanza por un campeón del mundo con Argentina: cuáles son los puestos a reforzar para Coudet

River Plate apunta a jerarquizar su plantel de cara al próximo semestre, en el que aspira a jugar instancias decisivas en la Copa Sudamericana y los torneos locales, y tiene decidido avanzar fuertemente por una figura de renombre internacional que tuvo un destacado paso por la selección argentina.

La idea de la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo es reforzar el ataque del equipo que dirige Eduardo Chacho Coudet y el apuntado es el rosarino Ángel Correa, actualmente en Tigres de México. “Puedo confirmar que River va a avanzar a fondo por Correa porque es el elegido para mitad de año”, dijo el periodista Juan Patricio Balbi en el programa F12 de ESPN. A su vez, el cronista aseguró que la principal traba será la cuestión económica porque el club mexicano pagó 8 millones de euros (unos 9.4 millones de dólares) por su ficha al Atlético de Madrid y le hizo un contrato hasta el 30 de junio de 2030 y es uno de los mejores pagos del plantel. Además, la institución de Núñez busca hacer acuerdos con los jugadores buscando un tope salarial.

Correa, de 31 años, es una de las figuras de la Liga MX y lleva disputados 42 partidos, con 20 goles y 8 asistencias, contando torneo local, Leagues Cup y Copa de Campeones de la Concacaf. El periodista Esteban Edul aportó que el delantero que integró el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 esperó un llamado de Marcelo Gallardo para sumarse a River el año pasado, pero Tigres puso sobre la mesa una oferta superadora desde lo económico. Otra de las cuestiones mencionadas tiene que ver con un deseo del atacante de jugar en Rosario Central. Cabe recordar que en Argentina vistió la camiseta de San Lorenzo, donde obtuvo la Copa Libertadores en 2014, antes de emigrar a Europa.

Ángel Correa festeja un gol con Tigres de México, club con el que tiene un contrato hasta mediados de junio de 2030 (REUTERS/Cristian De Marchena)

El mercado de pases de junio será clave para el rearmado de River Plate y será la oportunidad de Coudet de elegir a los futbolistas que necesite para plasmar su idea y conseguir los objetivos. Se sabe que el Millonario buscará al menos cuatro jugadores para cubrir puestos específicos como el de marcador central, volante, media punta y centro delantero. Para dichas posiciones en el campo, surgieron algunos nombres propios por los que el club intentará fichar luego del Mundial.

Uno de los mencionados habitualmente en cada mercado de pases es el de Nicolás Otamendi, confeso hincha de River y con actualidad en la selección argentina y Benfica. El defensor de 38 años, que apunta a despedirse de la Albiceleste en el próximo Mundial, y su contrato con la entidad portuguesa expira el 30 de junio de 2026. El General dejó la puerta abierta a sumarse al Millonario, aunque nunca prometió vestirse con la banda roja.

La delantera de River podría tener nuevas caras a mitad de año y los candidatos más firmes son dos jugadores que se encuentran en Europa. Mauro Icardi, figura e ídolo del Galatasaray es una de las alternativas. El presidente Di Carlo negó que el club haya iniciado conversaciones con el rosarino, pero tampoco descartó interés por el ex Inter y PSG. Por otro lado, surgió en las últimas horas que Giovanni Simeone está en el radar del Chacho Coudet.

Gio Simeone, goleador del Torino de Italia, en el radar de River Plate (Fabio Ferrari/LaPresse)

“River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano europeo. Ha marcado 7 goles y dado una asistencia en una temporada difícil para el Torino, y el nuevo entrenador, Coudet, considera a Cholito una prioridad absoluta”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) Fabrizio Romano, gurú de las transferencias en el Viejo Continente.

El Cholito, formado en las inferiores de River con debut en Primera de la mano de Ramón Díaz en 2013, también ostenta pasos por clubes italianos como Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli, consolidando una trayectoria en Europa desde su salida de Argentina. El valor de mercado del futbolista, según Transfermarkt se sitúa en cinco millones de euros, aunque la obligación de compra que debe ejecutar el Torino ronda los siete millones de la divisa europea. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2028.

Entre otras alternativas que analiza Eduardo Coudet para el ataque, se encuentra Franco Cervi, quien podría incorporarse con mayor facilidad debido al próximo vencimiento de su contrato con el Celta de Vigo. Mediocampista ofensivo, de 31 años, cuenta con la confianza del entrenador, que ya lo dirigió en Rosario Central y en el club gallego, y su perfil aparece como una opción complementaria.

Por último, el otro apellido que interesa en el Millonario es el del uruguayo Mauro Arambarri, mediocampista de 30 años que juega en el Getafe de España. Según el periodista Germán García Grova, hay una oferta verbal entre el futbolista y River. Además, Enzo Francescoli y allegados al jugador han mantenido una reunión presencial y Coudet ya dio el visto bueno. En mayo debería haber un avance.