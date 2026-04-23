El cambio que decidió la F1 para el GP de Miami por las modificaciones al reglamento: el beneficio que tendrá Franco Colapinto

El beneficio que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Miami (EFE/FRANCK ROBICHON)

El Gran Premio de Miami marcará un punto de inflexión en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ante la serie de ajustes reglamentarios que impuso la categoría, la FIA decidió que extenderá el tiempo del único entrenamiento libre en los Estados Unidos, ya que será un fin de semana con carrera Sprint. El objetivo de esto es la necesidad de adaptar rápidamente los vehículos a los cambios técnicos y de seguridad. Más allá de que todos los equipos se verán beneficiados, Franco Colapinto tendrá un extra a favor especial.

La decisión de prolongar la única sesión de práctica del viernes fue tomada luego de una serie de reuniones realizadas durante abril, mes marcado por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente, en el que se realizaron modificaciones en el reglamento. La FIA precisó que “la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Miami se prolongará hasta durar 90 minutos”.

De este modo, la actividad en pista se iniciará a las 13:00 (hora argentina) y se extenderá hasta las 14:30, adelantando el inicio media hora respecto al horario originalmente previsto. Según el organismo regulador, esta restructuración considera el intervalo inusual entre carreras, la introducción de los nuevos reglamentos y el formato Sprint, que de por sí limita sustancialmente las oportunidades de prueba a lo largo del fin de semana.

En este contexto, Franco Colapinto contará con un tiempo extra para adaptarse a un circuito en el que nunca corrió en su trayectoria. A pesar de que es la tercera temporada en la que participa en la Fórmula 1, el argentino disputó las últimas nueve carreras en 2024 con Williams y reemplazó a Jack Doohan en Alpine en la séptima jornada de 2025, una después de Miami. De esta manera, el joven de 22 años tendrá media hora más para aclimatarse rápidamente a la pista antes de afrontar la clasificación para la Sprint. Otro de los puntos a favor es que a partir de la próxima fecha, en el marco del GP de Canadá, el piloto albiceleste ya tendrá experiencia en todos los circuitos con la Máxima.

Colapinto correrá por primera vez en Miami. Era la última pista en el calendario actual en el que todavía no tenía experiencia

Las modificaciones en el reglamento se impulsaron después de una serie de reuniones en abril. De cara a la clasificación y las estrategias de carrera, la recarga máxima de energía se reduce de 8 MJ a 7 MJ, lo que “recorta la duración efectiva del modo conocido como ‘superclip’ a entre dos y cuatro segundos por vuelta”. La potencia del cargador aumentará a 350 kW, desde los 250 kW actuales, facilitando el uso energético tanto en la calificación como en la carrera.

Esto busca reducir la estrepitosa caída de velocidad en las rectas. Además, el número de eventos con límites alternativos de energía más bajos se eleva de ocho a doce, ampliando la posibilidad de personalizar la estrategia de cada equipo según las características de cada trazado.

En lo referente al Boost, el impulso queda restringido a +150 kW o al nivel actual de potencia del auto, evitando así variaciones abruptas de rendimiento. Para las zonas de aceleración clave, se mantiene la entrega máxima de 350 kW vía el sistema MGU-K, mientras que en el resto de la vuelta el límite desciende a 250 kW; el objetivo es disminuir las diferencias de velocidad entre monoplazas y elevar los estándares de seguridad sin perder el atractivo deportivo.

La única práctica libre de Miami será de una hora y media (REUTERS/Marco Bello)

Una de las novedades es la instauración de un sistema de detección de arranque con baja potencia. Este mecanismo permitirá identificar autos cuya aceleración al soltar el embrague sea sospechosamente baja en la largada. Al detectarlo, se activará automáticamente el sistema MGU-K, encargado de la recuperación de energía cinética, para asegurar una aceleración mínima sin otorgar ventajas injustas. Esto busca evitar fuertes accidentes en el inicio de la competición.

Al mismo tiempo, se introducirán luces intermitentes traseras y laterales que advertirán a los pilotos sobre riesgos potenciales en el inicio de la competencia. Estas innovaciones serán ensayadas en Miami, quedando su implementación sujeta a la evaluación de resultados y la ratificación por parte del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

Durante pruebas en pista húmeda, las nuevas reglas recogen recomendaciones expresadas por los propios pilotos. Se elevará la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos intermedios, mejorando el agarre inicial y la protección en los primeros minutos bajo lluvia. También se simplificarán las luces traseras para mejorar la visibilidad, y se limitará el despliegue del sistema ERS para favorecer el control y la reacción de los conductores.

La Fórmula 1 implementó modificaciones en el reglamento, los cuales se estrenarán en Miami (REUTERS/Hollie Adams)

El período previo a Miami estuvo atravesado por un marcado disenso. Las modificaciones al reglamento han sido punto de crítica para figuras como Max Verstappen, quien manifestó su desacuerdo desde 2023. La presión de los pilotos, sumada al análisis de datos de las carreras previas celebradas en Australia, China y Japón, fue determinante en la configuración de la versión final del reglamento.

Así las cosas, el Gran Premio de Miami se abrirá con los únicos entrenamientos libres el viernes 1° de mayo desde las 13:00 (hora argentina). La carrera principal se disputará el domingo 3 a partir de las 17:00.