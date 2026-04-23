Paraguay propuso celebrar una cumbre de presidentes del Mercosur el próximo 30 de junio

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

Paraguay, que ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, propuso a los miembros plenos del bloque —Argentina, Brasil y Uruguay— realizar el 30 de junio en Asunción la próxima cumbre de gobernantes. Así lo informó el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

“La fecha que estamos proponiendo a nuestras contrapartes es para el próximo 30 de junio, en la ocasión que van a asistir los presidentes”, expresó Ramírez durante una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial de Paraguay.

Ramírez indicó que está previsto que, un día antes de la cumbre presidencial, se reúnan los jefes de las carteras de Exteriores y Economía.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay constituyeron el Mercosur en marzo de 1991 mediante la firma del Tratado de Asunción, con la intención de crear un mercado común que facilitara el comercio y la inversión entre los países miembros.

Los mandatarios en la Cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu, Brasil, el 20 de diciembre de 2025 (REUTERS/Kiko Sierich)

En enero, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que estableció una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, abarcando un mercado de más de 700 millones de consumidores y alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este convenio comenzará a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo, tras la ratificación en los Parlamentos del Mercosur.

Bolivia, que se incorporó al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa una fase de transición para adaptar su legislación y sistema arancelario a las normas del bloque.

Venezuela, que ingresó en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017, luego de que el Mercosur invocara el ‘Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático’ tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro quebrantó el orden democrático al instaurar una Asamblea Constituyente en el país.