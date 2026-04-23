Ciencia

Un test de sangre podría revolucionar la detección temprana del Alzheimer

La nueva tecnología elimina procedimientos invasivos y facilita el acceso a estudios masivos, abriendo nuevas oportunidades para la investigación y el seguimiento de esta enfermedad neurodegenerativa

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva prueba desarrollada en investigación permite identificar indicios de la enfermedad sin recurrir a punciones lumbares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de Alzheimer experimenta un cambio radical mediante nuevas tecnologías que permiten identificar las señales de la enfermedad con un simple análisis de sangre. El desarrollo, impulsado por la compañía multinacional alemana líder en tecnología médica Siemens Healthineers, eliminaría la necesidad de la tradicional punción lumbar, un procedimiento invasivo que durante décadas fue el estándar para detectar los marcadores químicos asociados al avance de esta demencia.

Actualmente, casi 10 millones de personas reciben un diagnóstico de demencia cada año, y entre el 60% y 70% de estos casos corresponden a Alzheimer.

De acuerdo con un informe presentado por la firma europea, las nuevas máquinas y pruebas automatizadas permiten detectar en la sangre las mismas “pistas” químicas que antes solo podían encontrarse en el líquido cefalorraquídeo extraído mediante punción lumbar. Este cambio, si bien todavía se limita al ámbito de la investigación, representa un avance notable para la ciencia médica, ya que facilita la realización de estudios a gran escala y reduce el malestar para los participantes.

Un reciente artículo publicado en The New York Times señala que los nuevos análisis de sangre para Alzheimer muestran una alta precisión y podrían transformar el diagnóstico de la enfermedad en todo el mundo. Según la publicación, estos test permiten detectar marcadores asociados a la patología años antes de que aparezcan los síntomas, lo que podría facilitar intervenciones más tempranas y eficaces en millones de pacientes.

Según Gabriela Feldhaus, Manager de Diagnóstico en Siemens Healthineers para Argentina, Chile y Uruguay, “este gran avance marca un antes y un después en la medicina neurológica”, al permitir la exploración masiva de la enfermedad sin recurrir a métodos invasivos o complejos.

De acuerdo con una investigación publicada por The Guardian, los test de sangre para Alzheimer han demostrado una alta precisión en estudios recientes y podrían convertirse en una herramienta accesible para la detección temprana de la enfermedad en los próximos años

Un salto en la investigación del Alzheimer

El avance impulsado por Siemens Healthineers posibilita analizar muestras de miles de personas y superar las molestias de los métodos diagnósticos (gentileza: UC San Diego)
El avance impulsado por Siemens Healthineers posibilita analizar muestras de miles de personas y superar las molestias de los métodos diagnósticos (gentileza: UC San Diego)

Por otra parte, de acuerdo con Henrik Zetterberg, reconocido científico internacional en el estudio de este tipo de patologías, los nuevos análisis de sangre automatizados simplifican el trabajo de los investigadores y evitan los traumatismos asociados a los métodos anteriores. El acceso a una herramienta no invasiva para detectar señales tempranas del Alzheimer abre la puerta a estudios poblacionales más amplios y detallados.

Cada año, millones de familias en todo el mundo enfrentan el impacto de un diagnóstico de demencia. La enfermedad de Alzheimer, en particular, afecta a los pacientes y a sus allegados, ya que progresa de manera gradual y genera una dependencia creciente. La posibilidad de detectar la enfermedad a través de la sangre facilita el seguimiento de la evolución de los pacientes y puede contribuir, en el futuro, a intervenciones más tempranas.

En regiones donde la esperanza de vida aumentó, como Latinoamérica, la llegada de tecnologías menos invasivas representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. El avance también podría reducir las barreras para la investigación y el acceso a estudios clínicos.

Alcance y limitaciones actuales

Las nuevas tecnologías permiten a los científicos identificar señales químicas asociadas a la enfermedad utilizando una simple muestra de sangre (Freepik)
Las nuevas tecnologías permiten a los científicos identificar señales químicas asociadas a la enfermedad utilizando una simple muestra de sangre (Freepik)

Por ahora, este método se utiliza únicamente en laboratorios de investigación y no sustituye el diagnóstico clínico definitivo. Según Siemens Healthineers, la herramienta sirve para que los científicos comprendan mejor el desarrollo de la enfermedad y para ampliar las muestras estudiadas sin causar molestias a los participantes. Se espera que, en un futuro próximo, la validación de estos análisis permita su uso en centros de salud y hospitales.

La detección temprana y precisa del Alzheimer sigue siendo un desafío global. La introducción de pruebas sencillas y masivas promete acelerar el avance del conocimiento científico y mejorar las estrategias de diagnóstico y tratamiento. Los expertos coinciden en que, gracias a estos nuevos análisis de sangre, la medicina neurológica se acerca a un escenario donde las pruebas para el Alzheimer serán tan accesibles como los exámenes de rutina.

Las pruebas de sangre para detectar señales de Alzheimer representan un cambio de paradigma en la investigación médica, al eliminar procedimientos invasivos y facilitar el estudio de la enfermedad a gran escala. La firma alemana lidera este desarrollo, que ya empieza a transformar la forma en que se investiga el Alzheimer en el mundo.

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