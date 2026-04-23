Teleshow

Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada de “Nada” con Robert de Niro: “Este último regalo”

Mariano Cohn y Gastón Duprat informaron en una emotiva carta que fue publicada en El País que la serie que protagonizó el actor que falleció el domingo ya se encuentra en post producción

Guardar
"Nada" (Star Plus)
Todo, la segunda temporada de la serie de Luis Brandoni, se grabó en septiembre del año 2025 y será el último trabajo del actor (Disney+)

El domingo 19 de abril, el mundo del espectáculo argentino sufrió la pérdida de Luis Brandoni, un baluarte de la escena nacional y uno de los actores más queridos y admirados. La noticia de su muerte y las despedidas que se hicieron en su honor generaron, además de dolor, una gran incógnita en torno al futuro de Nada, la aclamada serie que protagonizó junto a Robert De Niro y que fue un éxito internacional. Para alivio de sus seguidores, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat despejaron las dudas con una sentida despedida en primera persona publicada en El País, confirmando que la historia continuará y que Brandoni dejó grabado su “último regalo” para el público.

Según relataron los directores, la segunda temporada —ahora titulada Todo— fue filmada en septiembre de 2025, bajo total discreción y con la participación íntegra de Brandoni antes de su fallecimiento. La secuela, actualmente en etapa de posproducción, contará nuevamente con Majo Cabrera (Antonia) y con la participación especial de Robert De Niro, quien regresa como el narrador y amigo Vincent Parisi. Esta vez, la trama traslada al personaje de Manuel Tamayo Prats de la escasez y soledad en Buenos Aires a un contexto de abundancia en Nueva York, ampliando el universo de comedia negra y sátira sobre la burocracia y la idiosincrasia nacional. La segunda entrega tendrá cinco capítulos, aunque la fecha de estreno en Disney+ aún no fue confirmada.

Cohn y Duprat expresaron con emoción lo que significó trabajar con Brandoni: “Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande”. Recordaron que lo convocaron para Mi obra maestra luego de un largo período alejado del cine y que, desde entonces, forjaron una amistad entrañable. “De ahí en adelante, la figura de Brandoni no paró de crecer y él mismo hace pocos días nos dijo: ‘A los 85 años estoy, de lejos, en el mejor momento de mi carrera’”.

Luis Brandoni y Robert de Niro en 'Nada', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, un original de Disney Plus
Luis Brandoni y Robert de Niro en 'Nada', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una serie original de Disney Plus

La despedida publicada en El País hizo hincapié en el legado humano y profesional del actor: “No cabe duda de que Brandoni fue un actor genial, muy querido y con muchísima conexión con el público. Pero, además, nos consta que fue un hombre muy valiente, honesto y comprometido. No hemos conocido a otro así. No existían diferencias entre lo que decía y lo que hacía. Su coherencia resultó ejemplar. Nuestro amigo fue un hombre de una sola pieza. Lo vamos a extrañar mucho”.

Todo llegará como la segunda obra póstuma del actor, luego de su aparición especial en la cuarta temporada de El encargado —la serie protagonizada por Guillermo Francella— que se estrenará el 1 de mayo. Los cineastas contaron que a Brandoni “siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo” y escribieron para él el papel de El Polaco, un menesteroso que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano con un perro llamado Le Pera. “Es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué”, aseguraron.

La escena cultural argentina despidió formalmente a Brandoni en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde colegas, familiares y público le dieron el último adiós bajo una lluvia que acompañó en todo momento. Pese a su partida, su legado artístico y humano seguirá vivo en estas dos producciones que verán la luz dentro de poco: El encargado y Todo, testamento y homenaje final de un artista que dejó una huella imborrable en la escena.

Temas Relacionados

Luis BrandoniRobert De NiroNadaTodoDisney +Murió Luis BrandoniMariano CohnGastón DupratSerie

Últimas Noticias

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

En plena expansión de su carrera en el streaming y rodeada de rumores sobre su vida personal, la modelo rememoró el famoso encuentro

Nicole Neumann contó por primera vez cuando una figura internacional intentó seducirla: “Me encaró, ¿sigue vivo?"

Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

La empresaria se encuentra en Uruguay grabando su primera película y la ausencia de su pareja en una cena desató una serie de teorías

Wanda Nara y su vida sentimental bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles y un desayuno que dio que hablar

El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

Tras una intervención renal, el artista permanece en observación y fuera de terapia intensiva. “Evoluciona favorablemente en una habitación común”, informaron desde el Instituto Argentino de Diágnóstico y Tratamiento donde se encuentra internado

El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

Bajo la dirección de Alejandro Hartmann buscan determinar el método con el que la mujer asesinaba a sus víctimas

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

La influencer vivió una celebración distinta, con la emoción de la próxima llegada de su hija. Relax, agradecimiento y mensajes de afecto

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja
DEPORTES
Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores: el comunicado del club

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El cambio que decidió la F1 para el GP de Miami por las modificaciones al reglamento: el beneficio que tendrá Franco Colapinto

River Plate avanza por un campeón del mundo con Argentina: cuáles son los puestos a reforzar para Coudet

Mariano Navone debutó con un contundente triunfo y Sebastián Báez se despidió del Madrid Open

TELESHOW
El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

El parte médico sobre la salud de Charly García tras la cirugía programada de riñón

Llega el documental de Yiya Murano: ¿mito o realidad lo de las masitas envenenadas?

El cumpleaños más especial de Juli Puente desde Los Ángeles: seis meses de embarazo y festejo en pareja

Cristian “Ogro” Fabbiani compartió la emoción por los 18 años de su hija Uma: “Sos mi primer amor”

Francisco Tinelli habló de su padre Marcelo en medio de rumores de romance con Rossana Almeyda: “Lo veo muy bien”

INFOBAE AMÉRICA

Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

La expansión petrolera en el Caribe intensifica el debate ambiental y energético

Fiscalía General de la República desarticula red de fraude informático en El Salvador

Costa Rica: El OIJ despliega operativo por homicidio de exdirector de “Starticket”

Honduras: Tres muertes infantiles bajo investigación tras vacunación, autoridades revisan lotes y procedimientos