Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada de “Nada” con Robert de Niro: “Este último regalo”

Todo, la segunda temporada de la serie de Luis Brandoni, se grabó en septiembre del año 2025 y será el último trabajo del actor (Disney+)

El domingo 19 de abril, el mundo del espectáculo argentino sufrió la pérdida de Luis Brandoni, un baluarte de la escena nacional y uno de los actores más queridos y admirados. La noticia de su muerte y las despedidas que se hicieron en su honor generaron, además de dolor, una gran incógnita en torno al futuro de Nada, la aclamada serie que protagonizó junto a Robert De Niro y que fue un éxito internacional. Para alivio de sus seguidores, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat despejaron las dudas con una sentida despedida en primera persona publicada en El País, confirmando que la historia continuará y que Brandoni dejó grabado su “último regalo” para el público.

Según relataron los directores, la segunda temporada —ahora titulada Todo— fue filmada en septiembre de 2025, bajo total discreción y con la participación íntegra de Brandoni antes de su fallecimiento. La secuela, actualmente en etapa de posproducción, contará nuevamente con Majo Cabrera (Antonia) y con la participación especial de Robert De Niro, quien regresa como el narrador y amigo Vincent Parisi. Esta vez, la trama traslada al personaje de Manuel Tamayo Prats de la escasez y soledad en Buenos Aires a un contexto de abundancia en Nueva York, ampliando el universo de comedia negra y sátira sobre la burocracia y la idiosincrasia nacional. La segunda entrega tendrá cinco capítulos, aunque la fecha de estreno en Disney+ aún no fue confirmada.

Cohn y Duprat expresaron con emoción lo que significó trabajar con Brandoni: “Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande”. Recordaron que lo convocaron para Mi obra maestra luego de un largo período alejado del cine y que, desde entonces, forjaron una amistad entrañable. “De ahí en adelante, la figura de Brandoni no paró de crecer y él mismo hace pocos días nos dijo: ‘A los 85 años estoy, de lejos, en el mejor momento de mi carrera’”.

Luis Brandoni y Robert de Niro en 'Nada', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una serie original de Disney Plus

La despedida publicada en El País hizo hincapié en el legado humano y profesional del actor: “No cabe duda de que Brandoni fue un actor genial, muy querido y con muchísima conexión con el público. Pero, además, nos consta que fue un hombre muy valiente, honesto y comprometido. No hemos conocido a otro así. No existían diferencias entre lo que decía y lo que hacía. Su coherencia resultó ejemplar. Nuestro amigo fue un hombre de una sola pieza. Lo vamos a extrañar mucho”.

Todo llegará como la segunda obra póstuma del actor, luego de su aparición especial en la cuarta temporada de El encargado —la serie protagonizada por Guillermo Francella— que se estrenará el 1 de mayo. Los cineastas contaron que a Brandoni “siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo” y escribieron para él el papel de El Polaco, un menesteroso que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano con un perro llamado Le Pera. “Es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué”, aseguraron.

La escena cultural argentina despidió formalmente a Brandoni en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde colegas, familiares y público le dieron el último adiós bajo una lluvia que acompañó en todo momento. Pese a su partida, su legado artístico y humano seguirá vivo en estas dos producciones que verán la luz dentro de poco: El encargado y Todo, testamento y homenaje final de un artista que dejó una huella imborrable en la escena.